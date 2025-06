Prodejce elektroniky Okay zkrachoval, dluží stovky milionů. Věřitelé dostanou zlomek

Bývalý brněnský prodejce elektroniky a nábytku Okay, který byl na trhu téměř 30 let, míří do konkurzu. O tomto řešení úpadku rozhodl ve středu věřitelský výbor po přezkumném jednání u Krajského soudu v Brně. Insolvenční správce Adam Sigmund ze společnosti AS Zizlavsky novinářům po jednání řekl, že aktuálně znalec oceňuje hodnotu majetkové podstaty, což by měl dokončit zhruba do měsíce. Poté bude možné začít majetek prodávat co nejrychleji, pokud si to budou věřitelé přát. Poslední kamenná prodejna skončila letos 25. ledna.

Za brněnským prodejcem elektroniky a nábytku Okay zůstaly zajištěné pohledávky 114 milionů korun, ty patří UniCredit Bank. Nezajištěné pohledávky činí přes 530 milionů korun. Do majetkové podstaty patří asi deset osobních aut, neprodané zboží uskladněné v halách na brněnském letišti, peníze na účtech a pohledávky za firmami, jež jsou součástí skupiny, ale i za firmami mimo skupinu.

Sigmund nechtěl spekulativně odhadovat, jakou hodnotu může vyjmenovaný majetek mít. Doplnil, že UniCredit Bank má zástavní právo na část zboží a nezajištění věřitelé mohou být uspokojeni pouze z nezajištěné části majetku. Zajištěným pohledávkám jsou také na roveň postavené pohledávky za podstatou, což jsou nároky zaměstnanců. „Ze statistik českých konkurzů vyplývá, že průměrné uspokojení nezajištěných věřitelů se pohybuje okolo pěti až sedmi procent,“ řekl Sigmund.

S účty zatím disponuje dlužník, na insolvenčního správce přejde dispoziční oprávnění až ve chvíli, kdy soudkyně rozhodne o konkurzu, což bude v nejbližších dnech. Aktuálně se na účtech nachází zhruba pět milionů korun. Podle Sigmunda může být prodej majetku poměrně rychlý a bylo by to i vhodné, aby uskladnění negenerovalo další náklady.

Firma patřila k největším na českém trhu, jejím majitelem byl Jindřich Životský. V nejlepší době měl 80 maloobchodních prodejen, ale nezachytil nástup on-line prodeje a finančním problémům čelil od roku 2021, do té doby fungoval úspěšně. Nakonec nevyšel ani reorganizační plán, který počítal s tím, že bude dále provozovat e-shop a velkoobchod. Na konci března soud rozhodl o úpadku po uplynutí tříměsíčního moratoria, které firmu chránilo před věřiteli a mělo úpadku zabránit. Definitivně firma ukončila činnost 9. dubna a na konci června odejdou poslední zaměstnanci.

Na středečním jednání vystoupil také státní zástupce Vlastimil Robeš, který vysvětloval, proč Krajské státní zastupitelství do insolvenčního řízení vstoupilo. „Je to kvůli zvýšené intenzitě veřejného zájmu a dlužník je regionálně významný podnikatel,“ uvedl Robeš. Důvodem je také probíhající trestní řízení, které je však zatím v počátcích. Koho se má týkat, nesdělil, jen uvedl, že věc má v rukou zatím oddělení hospodářské kriminality jihomoravské policie. V médiích se v minulých měsících objevily spekulace o tom, že Životský z firmy vyváděl majetek.

Datart má jediného majitele. A plán fúzovat se slovenským hráčem Zprávy z firem Zlínská skupina HP Tronic se stala jediným majitelem prodejce elektroniky Datart. Od investičního fondu Genesis Private Equity Fund III vykoupila čtvrtinový podíl. Serveru Seznam Zprávy to řekl generální ředitel HP Tronic Daniel Večeřa. Cenu za odkup nezveřejnil. ČTK Přečíst článek

Chytré prsteny Oura konečně v Česku. A česky Zprávy z firem Segment chytrých prstenů se pozvolna rozšiřuje také mezi českými uživateli nositelné elektroniky. Nyní se na český trh oficiálně dostává také kultovní prsteny od finského start-upu Oura. S novou aktualizací navíc aplikace, kterou k používání prstenu uživatelé musí používat, dostala českou lokalizaci. sta Přečíst článek

Lukáš Kovanda: Zoufalé e-shopy roztočí kolo obřích slev. Pro každý pátý obchod to bude poslední jízda Názory V Česku příštích měsíců může zkrachovat až 10 tisíc internetových obchodů, míní experti. Každý pátý e-shop bojuje o přežití. V zoufalství „posledního tažení“ pravděpodobně nabídnou až absurdně vysoké slevy. Zákazníkům se vyplatí s nákupy počkat. Lukáš Kovanda Přečíst článek