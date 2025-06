Nejen zápasy Premier League. Fotbaloví giganti z Manchesteru bohatnou i na prohlídkách svých stadionů

Slavné fotbalové kluby neživí jen prodeje vstupenek, dresů či peníze z televizních práv. Málokdo si asi uvědomí, že k poměrně výnosným částem jejich podnikání patří i stadionové prohlídky. Největší evropské kluby si díky nim každoročně přijdou až na stovky milionů korun, a to i v době, kdy se na trávníku nic nehraje.

Při nedávné cestě do Manchesteru jsme si s rodinou chtěli dopřát stadionovou prohlídku na Old Trafford, jenže na celý týden bylo vyprodáno. Chtěli jsme se tedy alespoň bezplatně podívat do muzea a klubového obchodu. U vstupu nám ale nabídli rychlou dvacetiminutovou „prohlídku“ – tedy vstup do hlediště, žádné zázemí. Přijímáme, až při placení si všímám, že tato rychloprohlídka stojí stejně jako plnohodnotná devadesátiminutová – zhruba 30 liber (tedy zhruba 874 korun) za osobu. Říkám si, že to mají opravdu chytře vymyšlené. Prohlídka začíná za půl hodiny, včas se přesouváme na určené místo, kde se shromáždí dalších 25 lidí, kteří také neměli štěstí na klasické vstupenky. Dva průvodci, 700 liber tržby za dvacet minut, plat průvodcům možná 10 až 15 liber. Opravdu efektivní byznys.

FOTOGALERIE: Podívejte se na Old Trafford a do Etihad Stadium

Kolik to hodí

Princip je jednoduchý: fanoušci i běžní turisté si koupí vstupenku a dostanou šanci nahlédnout do zákulisí stadionu. Navštíví šatny, tunel na hřiště, tiskové centrum i klubové muzeum s trofejemi. Prohlídka většinou končí v klubovém obchodě, kde utratí další peníze za suvenýry.

Například FC Barcelona přivítala před rekonstrukcí Camp Nou více než 1,2 milionu návštěvníků ročně. Vstupné se pohybovalo kolem 20 až 35 eur, což klubu vyneslo odhadem 20 až 30 milionů eur ročně (až 750 milionů korun). Real Madrid navštíví každoročně přes milion lidí a přijde si na srovnatelné tržby. Ani anglické kluby nezaostávají – Manchester United či Liverpool vydělávají na prohlídkách a muzeu několik milionů liber ročně.

Kdo s tím začal?

První prohlídky se začaly objevovat v 80. letech v Anglii – mezi průkopníky patřily Manchester United a Liverpool. S komercionalizací fotbalu v 90. letech a rozvojem stadionů se nabídka rychle rozšířila. Dnes jsou prohlídky standardem ve všech větších klubech a patří mezi hlavní turistické atrakce ve městech. Britské kluby ale nenabízejí tak jasný přehled příjmů z prohlídek stadionů, protože je ve finančních zprávách nevykazují samostatně, ale jen dvacetiminutové prohlídky by při osmihodinové směně za rok vynesly přes šest milionů liber (180 milionů korun).

Na brněnské Lužánky se vrátí sport, za miliardu. Fotbalisté mají smůlu Reality Zatímco brněnští fotbalisté si na nový stadion budou muset počkat, ten pro dráhové cyklisty a atlety by se mohl začít stavět už v roce 2027. O vítězném návrhu má zřizovatel jasno, stejně jako o rozpočtu. Dřevěná budova podle projektu studia OV architekti vyjde na 1,5 miliard korun. Petra Nehasilová Přečíst článek

Nová dominanta Jihlavy. Tamní „koloseum“ bude konkurovat nejlepším halám v Evropě Reality Jihlava se bude co nevidět pyšnit jednou z nejmodernějších multifunkčních arén. Záměrně vyrostla v centru města, na místě původní sportovní haly. Petra Nehasilová Přečíst článek