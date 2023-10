Garáže to neunesou. Elektromobilita a stále větší auta trápí hasiče i majitele budov

Stoupající počty elektromobilů a tlak Evropské unie na přechod od spalovacích motorů k autům s nulovými emisemi staví před ožehavý problém nejen záchranné složky kvůli případnému hašení hořících baterií v garážích, ale také developery a majitele parkovacích domů či nemovitostí s podzemním parkováním.

Problémem není jen rychle rostoucí počet elektromobilů a s tím související potřeba dobíjecích stanic. Londýnský Institut konstrukčních inženýrů vedle toho upozorňuje na komplikace související s tím, že řídíme stále těžší auta. Podle jeho údajů se průměrná hmotnost vozidla zvýšila z 1,5 tuny v roce 1974 na nynější téměř dvě tuny. Vyšší hmotnost jde na vrub jak elektrických a hybridních baterií, tak i větších vozů, píše server CNBS.

„Registrujeme rostoucí počet SUV, velkých výkonných vozů - fosilních i bateriových - a pick-upů, které jsou velmi těžké," uvedl Chris Whapples z Institutu konstrukčních inženýrů. „Vyšší zatížení a měnící se požadavky na požární bezpečnost musí brát v potaz nejen nová parkoviště, ale také ta už stávající," upozornil.

Kumulativní zatížení garáží vozy s vysokou hmotností může představovat problém pro statiku objektu. Proto bude podle Institution třeba v budoucnu prověřit statiku garáží a tam, kde není konstrukce dostatečná, ji bude třeba posílit.

Pokud by se tato možnost ukázala jako nepřiměřeně nákladná, Whapples navrhuje, aby vozy bylo možné případně zkontrolovat před vstupem do těchto garáží. Dalším možným řešením by mohlo být to, že „těžké váhy“ zůstanou v přízemí.

Baterie se musí chladit

Co se týká elektromobilů, tak další obavy vyvolává požární bezpečnost. I když jejich požáry nejsou běžné, hašení bývá náročné. „Uhašení požáru elektromobilu je velmi, velmi obtížné – zvlášť pokud je baterie v plamenech,“ uvedl Whaples.

Debaty o tom, jak se parkoviště a garáže musí změnit, aby vyhovovaly novým typům a velikostem vozidel, přesahují hranice Britských ostrovů. Letos v únoru Evropská komise zřídila pracovní skupinu zaměřenou na vývoj související s „požárně bezpečným rozmístěním dobíjecích stanic v krytých parkovacích garážích“.

Podle Mezinárodní energetické agentury (IEA) se v roce 2022 prodalo více než 10 milionů elektromobilů – toto číslo zahrnuje plug-in hybridní a bateriové elektrické vozy. Organizace odhaduje, že téměř jeden z pěti nových automobilů prodaných v letošním roce bude elektrický.

V Česku zatím bez pravidel

V českém právu zatím jasná pravidla pro parkování elektromobilů stále chybí. V roce 2021 vydalo Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru (GŘ HZS) metodické doporučení, které se týká rizik požární bezpečnosti. Podle developerů kancelářských i rezidenčních budov však toto doporučení jde proti dosavadním postupům při projektování. Vadí jim zejména rozšíření parkovacích stání s nabíječkou na 3,5 metru, tedy na současnou rozlohu stání pro hendikepované.

Loni na jaře pak vznikl návrh normy, která má upravovat bezpečnostní standardy v garážích. Patří mezi ně například povinnost používat materiál, který odolá požáru více než 90 minut, nutná přítomnost hasicích zařízení se stálým přívodem vody či termokamery směřující na každé dobíjecí místo a monitorující aktuální teplotu. Dosud však návrh nebyl schválen.

