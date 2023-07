Čínská automobilka SAIC Motor má v plánu postavit továrnu v Evropě

Největší čínská automobilka SAIC Motor má v plánu postavit svou továrnu v Evropě. Vyrábět se v ní mají pouze automobily na elektrický pohon, píše server BBC News. Čínský koncern vlastní anglickou značku MG, výroba těchto vozů v Británii však skončila v roce 2016. Čínská automobilka tvrdí, že v loňském roce prodala v Evropě přes 100 tisíc vozů.

V Evropě chce vyrábět elektromobily

Mluvčí čínské automobilky řekl stanici BBC, že koncern detaily operace stále dolaďuje. Není tak jasné, kam se chystá novou továrnu umístit a kdy by měla začít výroba. Čínský podnik chce však v Evropě vyrábět pouze elektromobily, se kterými na kontinentu slaví největší úspěch.

Čínský koncern mimo jiné vlastní značku anglických sportovních vozů MG. Výroba v Británii těchto vozů však skončila v roce 2016, kdy ji společnost přesunula do Číny.

SAIC Motor vloni podle svých údajů prodal 5,3 milionu vozů. Koncern má společné podniky také se zahraničními firmami, například s německým Volkswagenem či americkou automobilkou General Motors. Své továrny má čínská automobilka i v dalších asijských zemích, například v Indii, Pákistánu, Thajsku či Indonésii.

