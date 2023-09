Test: Dobíjecí hybrid potěší ty, co se úplně nechtějí vzdát spalovacího motoru

Zdá se, že fandům spalovacích motorů zvoní hrana. Pro někoho, kdo se zatím ale nechce úplně vzdát spalovacího motoru a zároveň po městě jezdit bezemisně, jsou plug-in hybridy správnou volbou. Jedním takovým je i nový Lexus RX450h+, nebo jeho soupeři BMW X5, Mercedes-Benz GLE či Rover Sport.

Spojené státy tak pro Lexusu zůstávají největším trhem, firma to však v Evropě nevzdává a zkouší to tak s modelem RX. Dojezd pouze na elektřinu ve městě má k 70 kilometrům, což na přesuny po městě či v jeho okolí postačí. RX450h+ pohání čtyřválcový spalovací motor o objemu 2,5 litru v kombinaci s trakční lithium-iontovou baterií o kapacitě 18,1 kWh. Pohon všech kol zajistí další, menší, elektromotor na zadní nápravě. Celkově pak vůz disponuje výkonem 309 koní.

Zmíněný čtyřválec nemůže konkurovat decentnějším a sofistikovanějším tónům šestiválců v plug-in hybridních verzích BMW X5, Mercedesu GLE či Range Roveru Sport. To se na plno projeví, když se vybije baterie a RX 450h+ jede pouze spalovací pohon. Při váze 2,1 tuny má motor co dělat a trochu se u toho zadýchává, což ubírá na luxusním zážitku. Libovat si ale budou milovníci úsporné jízdy, protože i s vybitými bateriemi lze tímto korábem po dálnici uhánět za méně než sedm litrů na sto kilometrů.

Stále stejný, ale jiný

Vzhled RX se oproti předchozí generaci změnil jen mírně, přesto ale působí uhlazeněji a lépe. Přídi vévodí nová masivní maska chladiče a ostré tvary LED světlometů. Řekl bych, že jeho – poněkud divoké – tvary nebudou lahodit každému oku, ale mě se líbí.

V interiéru od předchozí generace ubylo tlačítek a ovládání téměř všech funkcí se přesunulo do dotykové obrazovky infotainmentu. To je ale všudypřítomný trend a například vozy koncernu Volkswagen mají fyzických tlačítek ještě méně už několik let. Ovládání dotykové obrazovky naneštěstí nepatří k nejintuitivnějším, dá se ale zvyknout. Přepínání mezi Apple CarPlay a nativním rozhraním je také poměrně těžkopádné. Často jsem tápal, jak se z applovských map dostanu do nativní, zabudované navigace.

Od minulé generace vozu mírně narostl rozvor, při zachování celkové délky. Na zadních sedadlech budou mít i vysocí dospělí dokonalé pohodlí, zejména se sklopeným středovým opěradlem. Zavazadlový prostor má čtvercový tvar s rovnou podlahou, ale ve své třídě patří k těm menším.

Povedené je také elektromechanické otvírání dveří, stačí stisknout tlačítko a je otevřeno. Má i bezpečnostní prvek. V případě, že by se blížilo auto či kolo, dveře se v tu chvíli otevřít neměly, ale nezkoušel jsem to.

Verdikt

Tady rozhodně nejde o trhání rychlostních rekordů, RX je prostorné luxusní SUV, kde je posádka odstíněna od okolního světa. Svým pohodlím získává Lexus spoustu plusových bodů. Jízda po dálnici je skutečně velmi klidná, ideálně s nabitými baterkami. Výmoly na silnicích, které mohou způsobit soupeřům problémy, nepředstavují pro RX žádný problém, a to ani na 21palcových kolech.