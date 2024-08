Fintechová firma Revolut chystá prodej akcií až za 500 milionů dolarů

Fintechová společnost Revolut oznámila zaměstnancům, že chystá prodej stávajících akcií až za 500 milionů dolarů, čímž by se hodnota podniku dostala zhruba na 45 miliard dolarů, tedy přes bilion korun. Píše o tom na svém webu deník Financial Times (FT). Revolut by si tak upevnil postavení nejhodnotnějšího start-upu v Evropě.

Podle zdrojů FT obeznámených se situací budou mít zaměstnanci, kteří ve společnosti pracují alespoň rok a nejsou ve výpovědi, nárok na možnost odprodat 20 procent svých akciových opcí za cenu 865,42 dolarů za akcii. Na rozdíl od předchozích prodejů nemají na prodej za takovou cenu nárok bývalí zaměstnanci.

Revolut uvedl, že se "zavázal umožnit svým zaměstnancům podílet se na úspěchu společnosti tím, že se stanou jejími akcionáři, a zároveň jim poskytnout pravidelnou příležitost k prodeji akcií". U zrodu Revolutu, který se označuje i za digitální banku, stojí podnikatelé s ukrajinskými a ruskými kořeny.

Revolut minulý týden získal bankovní licenci v Británii, kde má devět milionů zákazníků a kde i sídlí. Společnost nemá fyzické pobočky. Nabízí digitální bankovnictví, převody peněz a obchodování s kryptoměnami a s akciemi prostřednictvím jediné aplikace. Jejích služeb využívají i zákazníci v České republice.

