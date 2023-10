Kolik stojí ojetý elektromobil? V průměru přes milion

Průměrná cena ojetých elektromobilů v Česku již druhý rok stagnuje na 1,1 milionu korun. To je 3,5 krát více, než je průměrná cena ojetých aut na českém trhu. Ojeté vozy s hybridním pohonem stojí v průměru 977 tisíc korun. Vyplývá to ze statistik portálu TipCars.

„V letošním roce došlo hned několikrát ke snížení cen předního výrobce elektromobilů Tesla, který takto reaguje na rozšiřující se nabídku konkurenčních výrobců. Dalo by se očekávat, že se následkem toho budou dále snižovat i ceny ojetých elektromobilů a dalších alternativ. K tomu však zatím nedochází,“ uvedl ředitel TipCars Marek Knieža.

Důvodem udržení cen přitom může být malé opotřebení prodávaných aut s alternativním pohonem, alespoň pokud jde o stav tachometru. Průměrný nájezd u inzerovaných ojetých elektromobilů je 27 tisíc kilometrů, u hybridů pak 47 tisíc. U aut se spalovacím motorem je to o 100 tisíc kilometrů více.

Hybridy a luxus?

Vliv na ceny může mít také celková nabídka na trhu, která se v posledních třech měsících mírně zúžila, takže si inzerenti méně konkurují. Zatímco loni ke konci srpna bylo v nabídce 4793 elektromobilů a hybridů, o rok později jich bylo 4268.

„Lokálně jsou automobily s hybridním pohonem pořád vnímány tak trochu jako luxusní zboží, postupně si ale i Češi zvykají a zajímají se o ně čím dál více,“ dodal Knieža.

Nejčastěji inzerovanými vozy na bateriový pohon jsou dlouhodobě značky Toyota, BMW a Lexus. U Toyoty jde přitom převážně o hybridní automobily, nejčastěji model Toyota Corolla, který lze aktuálně pořídit od 396 tisíc do jednoho milionu korun v závislosti na roku výroby, stavu tachometru, výbavě a dalších parametrech. U značky BMW převládají elektromobily, převážně model BMW i3, jehož ceny se pohybují od 280 tisíc do 1,25 milionu. Značka Lexus je zastoupena zejména svým modelem hybridního automobilu RX 400h. Jeho cena může šplhat i přes dva miliony.

