Britové investují 14 miliard liber do nové jaderné elektrárny

Britská vláda hodlá investovat 14,2 miliardy liber (zhruba 416 miliard korun) do projektu výstavby nové jaderné elektrárny Sizewell C, uvedlo britské ministerstvo financí. Výstavba elektrárny, která se plánuje už několik let, podle vlády přímo zaměstná 10 tisíc lidí a vytvoří další tisíce pracovních míst v dodavatelských podnicích.

„Dnes opět investujeme do obnovy Británie, a to prostřednictvím největšího programu výstavby v jaderné energetice za generaci,“ uvedla ministryně financí Rachel Reevesová. „Vytváříme tisíce pracovních míst a startujeme hospodářský růst,“ dodala.

Nová elektrárna bude podle vlády schopna pokrýt energetické potřeby šesti milionů domácností. Ministr energetiky Ed Miliband označil rozvoj jaderné energetiky za cestu ke „zlatému věku hojnosti čisté energie“. „Je to jediná cesta, jak ochránit rodinné finance, získat zpět kontrolu nad energetikou a řešit klimatickou krizi,“ dodal.

Británie se podle agentury Reuters snaží pro projekt elektrárny Sizewell C získat nové investory, dnešní vládní zpráva však zapojení žádných další subjektů nezmiňuje. Zpráva neobsahuje ani informace o celkových nákladech projektu a předpokládaném termínu dokončení.

Elektrárna Sizewell C byla původně projektem francouzské elektrárenské společnosti EDF. V současnosti má však v projektu většinový podíl britská vláda, zatímco EDF je menšinovým podílníkem, upozorňuje Reuters. Šéf britských aktivit společnosti EDF Simone Rossi rozhodnutí britské vlády investovat do projektu přes 14 miliard liber přivítal.

