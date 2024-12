V Jihočeském kraji by mohly vzniknout továrny na modulární reaktory

Až dvě továrny na moduly pro malé modulární reaktory (SMR) by mohly vzniknout v České republice. V příštích 20 až 30 letech by podle maximálního předpokladu zaměstnaly až 8000 lidí.

Reklama

Lokality pro továrny definitivně vybrané nejsou, existují favorizované, řekl člen představenstva Skupiny ČEZ Tomáš Pleskač po debatě Institutu pro veřejnou diskusi v ÚJV Řež. Jako jednu z možných variant už představili zástupci Jihočeského kraje, Rolls-Royce SMR a ČEZ lokalitu jihočeského letiště.

„Číslo zahrnuje maximální předpoklad, ve smyslu, že by to znamenalo řekněme dvě továrny na výrobu modulů, které budou v podstatě montovat do modulů i součástky, které vyrobí jiní dodavatelé, protože tam se zdaleka nebude vyrábět všechno, tam se budou kompletovat moduly,“ uvedl Pleskač. Dodal, že předpoklad zahrnuje i to, že se v ČR budou vyrábět komplety tlakových nádob.

ČEZ a společnost Rolls-Royce SMR podepsaly v říjnu strategickou spolupráci na vývoji modulárních reaktorů. Spolupráce je připravována na několik desetiletí a počítá s tím, že ČEZ se bude přímo podílet na vývoji nové technologie modulárních reaktorů i na jejich výrobě v globálním měřítku.

Japonci zainvestují do továrny Hitachi v Brně další miliardu Zprávy z firem Společnost Hitachi Enegy rozšíří svou brněnskou továrnu na výrobu zařízení velmi vysokého napětí. Díky investici 1,1 miliardy korun se plocha závodu zvětší o 50 tisíc čtverečních metrů, vznikne až 200 nových pracovních míst. ČTK Přečíst článek

Reklama

Firmy už nechtějí v halách u dálnic skladovat. Chtějí v nich vyrábět, říká Jan Andrus Reality V Česku je ještě velký potenciál stavět průmyslové podniky nebo logistická centra, říká Jan Andrus, šéf pronájmů v globální logistické společnosti P3 Logistic Parks. Ideální pro nový rozvoj jsou brownfieldy. P3 například tímto způsobem využila plochu v Ostravě, kde už tři roky staví. „Když se podívám, jak ta oblast vypadala před deseti lety, mám pocit, že městu dáváme něco nového,“ tvrdí Andrus. Dalibor Martínek Přečíst článek