Zlaté ručičky. Češi vyvinuli vlastní modulární jaderný reaktor

Češi vyvinuli vlastní verzi modulárního jaderného reaktoru. Projekt DAVID SMR, na jehož vývoji se podíleli jaderní vědci z Česka, se zaměřuje na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Fungovat může ve vybraných průmyslových odvětvích, k odsolování mořské vody či k zajištění dodávek elektřiny nebo jako chlazení pro datacentra, uvedla společnost Czechatom, která je hlavním dodavatelem systému.

Práce na projektu začaly v roce 2018, letos v létě tvůrci dokončili první fázi předlicenčního posouzení u technické podpory ukrajinského regulátora SSTC NRS. Projekt se zaměřuje na minimalizaci emisí v teplárenství v bývalém východním bloku a Skandinávii. V globálním měřítku podle tvůrců může fungovat ve vybraných průmyslových odvětvích, ale nekonkuruje přímo technologiím velkých výrobců, které se primárně zaměřují na výrobu elektrické energie.

Výkon až 400 megawattů

Modulární reaktor DAVID SMR je zařízení postavené na principu tlakovodních reaktorů, které jsou využívány v českých jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín a většině jaderných elektráren na světě. Poskytnout má výkon 50 megawattů. V praxi by měl být instalován v párech, v případě nasazení čtyř párů dosáhne celé energetické zařízení výkonu 400 megawattů.

Hlavním investorem projektu je společnost Witkowitz Atomica, dodavatelem firma Czechatom. „Energetičtí praktici chtějí otázku dekarbonizace odvětví řešit až po zajištění dostatečné energie pro běžný chod státu, vždyť již dnes nám hrozí blackouty, potažmo kolaps průmyslu a tím pádem i ekonomiky, který má potenciál vyústit i v násilí ve společnosti. Já věřím, že lze trefit celé toto hejno much jednou ranou. DAVID SMR energetiku decentralizuje, dekarbonizuje a všestranně posílí. Bude to také významný vývozní artikl. Je to české řešení, vznikající v široké mezinárodní spolupráci, s globálním dopadem,“ sdělil předseda představenstva společnosti Czechatom Martin Groch.

Zástupci projektu letos podepsali například společný záměr s vládou indického státu Maháráštra, která plánuje nasazení flotily SMR.

S využitím modulárních reaktorů počítá do budoucna i Česká republika. Polostátní společnost ČEZ připravuje první modulární reaktor na výrobu elektřiny v Temelíně. Na vývoji chce spolupracovat s firmou Rolls-Royce, s níž v příštím týdnu uzavře oficiální partnerství. Modulární reaktory by měly v tuzemském energetickém mixu doplňovat velké jaderné bloky a do budoucna by měly nahradit stávající uhelné zdroje.

