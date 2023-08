Čeká Volkswagen osud Nokie? Pro Německo by to byla katastrofa. A vlastně i pro Česko

Problémy největší automobilky světa jsou vážnější, než si většina lidí umí představit. Kombinace změny trhu, inflace, proměn návyků spotřebitelů a neschopnost pružně reagovat může být pro Volkswagen smrtící koktejl, míní The Economist. Stávající automobilové jedničce tak dokonce může hrozit osud finského výrobce mobilních telefonů Nokia, který před lety nedokázal zachytit změnu a s tímto byznysem skončil. Jak velký problém by to znamenalo pro Německo?

Reklama

Aktuální výsledková sezona má mnoho poražených a málo vítězů. Jedním z prohrávajících se stala německá automobilka Volkswagen, kam spadá také Škoda Auto. Německý automobilový koncern zvýšil ve druhém čtvrtletí upravený provozní zisk o 19 procent na 5,6 miliardy eur, výsledek ale zaostal za odhady. Firma kvůli obtížnému ekonomickému prostředí také mírně zhoršila celoroční prodejní cíl. Volkswagen se podobně jako jeho konkurent Mercedes-Benz potýká se slabší poptávkou v Číně.

Podle magazínu The Economist stávající šéf VW Thomas Schäfer již na počátku července předstoupil před svůj nejužší tým a přiznal, že situace není dobrá. Tedy přesněji, že je situace špatná.

Škoda vrhne na trh modernizovanou Scalu a Kamiq na začátku roku 2024 Zprávy z firem Škoda Auto modernizovala po čtyřech letech od uvedení na trh svůj kompaktní hatchback Scala a městské SUV Kamiq. K zákazníkům se z hlavního výrobního závodu Škody v Mladé Boleslavi dostanou na začátku roku 2024. Vyplývá to z informací Škody a prodejců při představení obou vozů. ČTK Přečíst článek

Důvodem je podle Economistu třaskavý koktejl negativních jevů, které mohou Volkswagenu výrazně dlouhodobě zavařit. „Vysoké náklady, klesající poptávka a rostoucí konkurence. Ale seznam se dál rozšiřuje,“ píše Economist.

Co mají společného roky 2023 a 2007

Economist jde dokonce tak daleko, že začíná spekulovat, jestli Volkswagen, ale potažmo celý německý autoprůmysl, se mohou vydat ve stopách, které neblaze prošlapala finská Nokia.

Tento příběh je dobré připomenout. Je rok 1998 a Nokia se stává jedničkou na trhu s mobilními telefony. Titul přebírá od Motoroly. Díky zásadní změně na trhu, kdy se z mobilních telefonů stává běžné zařízení pro každého, se Nokii daří zpětinásobit tržby, a to během pouhých pěti let mezi lety 1996 až 2001.

Úspěch a neuvěřitelný růst trvá dál. Nokia má nejúspěšnější produkty na světě, prodává ve většině zemí světa, inovuje, uvádí na trh kapesní počítače s operačním systémem. V roce 2007 v lednu Steve Jobs uvádí na trh první iPhone. V tomtéž roce ve čtvrtém čtvrtletí má Nokia podíl na globálním trhu s mobilními telefony poprvé více než 40 procent. Na trhu s takzvanými smartphony má dokonce více než 50procentní. Tipnete si, jaký byl podíl iPhonů? 0,6 procenta.

O tři roky později Nokia po řadě akvizicí a pokusech o nové produktové řady na poli mobilních telefonů vyhodila CEO, novým šéfem se stal Stephen Elop z Microsoftu. O rok později se Nokia spojila s Microsoftem ve vývoji nových telefonů, ale ani tento pokus o udržení mezi elitou se nepodařil, a tak Nokia svou divizi mobilních telefonů v roce 2013 Microsoftu prodala.

Těžký úder pro Volkswagen. Tesla plánuje zdvojnásobit výrobní kapacitu své továrny u Berlína Zprávy z firem Americký výrobce elektrovozů Tesla plánuje zdvojnásobit produkční kapacitu svého montážního závodu u Berlína na jeden milion elektromobilů ročně. Tím by se podnik stal největší továrnou na výrobu automobilů v Evropě. Píše o tom na svém webu deník The New York Times (NYT). ČTK, dna Přečíst článek

Motor německé ekonomiky

Může tento osud opravdu zasáhnout Volkswagen? ptá The Economist. A nejprve si odpovídá, že okamžitá imploze německému automotive průmyslu nejspíš nehrozí. VW loni byla největší automobilkou světa z pohledu tržeb, navíc pololetní výsledky VW, BMW i Mercedes-Benz byly pozitivní.

„Nicméně katastrofa již není tak nepředstavitelná jako dříve,“ píše prestižní ekonomický magazín. A cítí to podle něj hlavně samotní němečtí podnikatelé. Pro německou ekonomiku je totiž automobilový průmysl jedním z klíčových sektorů, které navíc povyšují i další odvětví.

„Samotný autoprůmysl přímo zaměstnává 900 tisíc lidí. Ale je prokázáno, že dává práci dalšímu 1,6 milionu zaměstnanců zejména ve firmách zpracovávajících kovy a plasty. To je dohromady 2,5 milionu lidí, tedy zhruba pět procent veškerých německých pracujících,“ vypočítává think-tank Iw.

Odborníci upozorňují, že kolem autoprůmyslu se přímo či nepřímo točí de facto celá německá ekonomika, která je zároveň největší německou ekonomikou a jednou z největších ekonomik světa. Možná nejdůležitější je přitom číslo 64. Tolik procent veškerých prostředků na výzkum a inovace jde právě z autoprůmyslu.

Rostoucí prodeje a dražší auta vytáhla zisk Škody Auto o třetinu Zprávy z firem Provozní zisk automobilky Škoda Auto v letošním prvním pololetí vzrostl o více než třetinu na 911 milionů eur (téměř 22 miliard korun) z 676 milionů eur před rokem. Ve své výsledkové zprávě to oznámil mateřský koncern Volkswagen. ČTK Přečíst článek

Sociální problém

Problémy německých automobilek by pak měly také mimořádný sociální dopad a zkomplikoval by se německý rovnostářský společenský model. Economist cituje studii, podle které by případný krach německých automobilek zasáhlo 48 ze 400 německých měst. Zvlášť velké problémy by zaznamenal Wolfsburg, kde sídlí právě Volkswagen. Ve Wolfsburgu je totiž na fungování automobilky závislých 47 procent populace.

Jako Nizozemko?

Economist nicméně poukazuje i na další historickou paralelu. Konkrétně s nizozemským Eindhovenem. Tam kdysi fungovala obří fabrika Philipsu, který patřil k technologickým gigantům. Ani jemu se však nepodařilo udržet v měnícím se světě veškeré aktivity a fabriku zavřel.

Dnes v Eindhovenu sídlí kolem tisícovky firem, velká část z nich je subdodavatelem výrobce čipů ASML. Právě ASML se podařilo stát se moderní firmou, která konkuruje největším výrobcům čipů na světě. Právě tyto firmy přitom jsou tahouny výzkumu, vývoje a inovací, což podle Economistu může nastat i v Německu.

„Až automotive nebude tak dominantním sektorem, ostatní firmy budou mít více prostoru. Méně peněz poteče do aut, více jich poteče do start-upů. Méně mladých Němců bude studovat mechaniku, více již místo toho bude studovat počítačovou vědu. A změní se i výzkum. Namísto konkrétních patentů spojených přímo s auty se bude moci rozvíjet mobilita jako služba,“ připomíná Economist.

Výroba elektromobilu Škoda Enyaq se možná přesune do Německa Zprávy z firem Automobilce Škoda Auto hrozí, že se výroba elektromobilu Enyaq přesune ze závodu v Mladé Boleslavi do továrny mateřského koncernu Volkswagen v německém Cvikově. Deníku E15 to řekl předák odborů automobilky Jaroslav Povšík. ČTK Přečíst článek

Ropný gigant Exxon mění kurz, jedná s Teslou či VW o dodávkách lithia Zprávy z firem Americký ropný gigant ExxonMobil jedná se společnostmi Tesla, Ford, Volkswagen i dalšími automobilkami, že jim bude dodávat lithium, které se používá pro výrobu baterií. S odvoláním na zdroje obeznámené se situací o tom informovala agentura Bloomberg. Rozhovory jsou podle ní součástí snahy Exxonu budovat aktivity v oblasti komponentů pro baterie pro elektromobily. ČTK, duk Přečíst článek