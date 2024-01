Škoda Auto začala prodávat auta v půlmilionové Bruneji

Automobilka Škoda Auto začala prodávat své vozy v další zemi jihovýchodní Asie. Po Vietnamu, kam vstoupila v loňském roce, má nově dealerství i v Bruneji. Firma již dříve oznámila, že zvažuje vstup i do dalších zemí tohoto regionu, jako jsou Thajsko, Malajsie nebo Indonésie. Novými odbytišti chce nahradit výpadek prodejů v Číně a v Rusku.

Zatímco ve Vietnamu chce Škoda ročně prodávat 30 tisíc až 40 tisíc aut a na konci letošního roku tam otevřít výrobní závod, v půlmilionové Bruneji počítá s prodejem okolo 600 vozů ročně a získáním čtyřprocentního podílu během pěti let.

Asijský stát Brunej bohatne z těžby ropy a podle automobilky má jeden z nejvyšších poměrů vlastnictví automobilů na počet obyvatel. Jedno soukromé vozidlo v Bruneji připadá na 2,6 obyvatele, upozornila. Auta včetně Bruneje prodává podle svého webu v osmi desítkách států světa.

První showroom v Bruneji se nachází v hlavním městě Bandar Seri Begawanu. Ve spolupráci s místním partnerem T.C.Y. Motors zde bude Škoda Auto prodávat v Indii vyráběné modely Slavia a Kushaq a z Evropy bude dovážet Octavii, Karoq a Kodiaq.

„Vstup na brunejský trh představuje pro společnost Škoda Auto novou příležitost v rámci regionu ASEAN, během níž můžeme skvěle využít synergii s našimi aktivitami v Indii,“ uvedl člen představenstva pro prodej a marketing Martin Jahn.

Minulý týden v Hanoji Škoda otevřela nově pojaté prodejní prostory, které přes den slouží zákazníkům a v noci se můžou proměnit v dějiště kulturních událostí. Na přelomu roku automobilka představila nový showroom v Kuvajtu a loni v prosinci oznámila návrat do Kazachstánu. Škoda loni dodala celosvětově 866 800 vozů, což je o 18,5 procenta víc než v roce 2022.

