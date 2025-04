Etiketa „Made in USA“ nic neznamená. Luxusní zboží dál vyrábí Číňani

Uživatelé sociálních sítí v Číně na videích dokládají, že luxusní zboží s etiketou Made in USA ve skutečnosti často vzniká v čínských továrnách.

Na to, co je podle nich pokrytectvím amerických značek, poukazují v reakci na vyšší cla, které na zboží dovážené z Číny uvalil americký prezident Donald Trump. Všiml si toho například jihoafrický server Independent Online. Administrativa prezidenta Trumpa rozhodla, že na čínské zboží uvalí clo v úhrnné výši až 145 procent. Peking v reakci zavedl odvetné clo na americké zboží dovážené do Číny.

Čínští influenceři se poté rozhodli ukázat, kde vzniká zboží zvučných jmen - od kabelek Michael Kors přes peněženky Coach až po džíny Levi's. Internetové platformy včetně TikToku nyní zaplavují videa čínských továrních dělníků, která odhalují lež o jejich americkém původu.

„Jak si mohou účtovat 500 dolarů (11 tisíc korun) za tašku, když její výroba zde stojí 30 dolarů?“ ptá se jeden z tvůrců videa. Ukazuje přitom visačky a obaly vyražené v provinciích Kuang-tung a Če-ťiang.

Americký řemelsný um z Číny

Uživatelé čínských sítí zmiňují i značky Ralph Lauren nebo Calvin Klein, které byly dlouho spojovány s americkým řemeslným umem. Tovární dělníci ve videích odhalují smluvní zakázky, sdílejí fotografie a záběry velkých výrobních sérií s americkými značkami. Následně pak uvádějí, jak se podle nich americkým firmám výroba v Číně vyplatí.

Server zdůrazňuje, že odhalení podporují čínský šedý trh, kde se luxusní zboží, které často sjíždí ze stejných výrobních linek, prodává za zlomek amerických cen. Čínské spotřebitele to podle webu také vede k otázce, proč by měli v zahraničních buticích platit tak vysoké ceny za zboží stejně vyráběné u nich doma.

