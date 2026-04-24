Češi utrácejí za květiny miliardy. Dovoz trhl rekord

Řezané květiny jsou z 95 procent z dovozu
Řezané květiny míří do Česka ve stále větším objemu. Loni jejich dovoz dosáhl rekordních 2,9 miliardy korun a potvrdil, že český trh stojí především na zahraniční produkci. Dominují nizozemské růže, tulipány i gerbery, zatímco domácí pěstitelé pokrývají jen zlomek poptávky.

Češi milují květiny – a stále častěji ty dovezené. Do Česka se loni importovaly řezané květiny v rekordní hodnotě 2,91 miliardy korun, meziročně o 2,2 procenta více. Přibylo i dovezeného množství, které vzrostlo o 4,7 procenta na 17 377 tun. Tuzemský trh je tak na dovozu závislý víc než kdy dřív. Ze zahraničí pochází plných 95 procent řezaných květin prodaných v Česku.

Nizozemsko kraluje, exotika sílí

Jasným hegemonem zůstává Nizozemsko, odkud do Česka loni dorazilo 13 568 tun květin za 2,223 miliardy korun. Významnými dodavateli byly také Ekvádor, Keňa, Kolumbie, Itálie nebo Německo.

Vedle tradičních evropských pěstitelů tak sílí i exotické destinace, které zásobují Evropu hlavně růžemi a dalšími prémiovými květy.

Dovoz vítězí

Zahraniční obchod s řezanými květinami zůstává výrazně v minusu. Přestože český export loni vyskočil o 60 procent na 218 milionů korun, dovoz výrazně převyšuje vývoz a obchod skončil schodkem 2,69 miliardy korun. Květiny z Česka míří hlavně do Slovensko, Rumunsko a Itálie. Pandemie však změnila trh. 

Zlom přišel v roce 2020, kdy pandemie ochromila poptávku i mezinárodní obchod a dovoz dočasně klesl. Následující roky ale přinesly prudké oživení — a spolu s ním i růst cen.

Pěstitelé po celém světě čelili dražším energiím, mzdám, pohonným hmotám, hnojivům i mladým rostlinám. Někteří navíc během pandemie omezili pěstební plochy, což nabídku dál snížilo.

Češi rekordně utrácejí za květiny 

Nejde přitom jen o řezané květiny. Útraty Čechů za všechny druhy květin předloni vzrostly o 1,8 miliardy na 18,137 miliardy korun.

Za růstem stojí nejen vyšší ceny, ale i zvýšení DPH. A ačkoli loňská čísla za celý květinový trh zatím nejsou k dispozici, trend je zřejmý: květiny zůstávají pro Čechy oblíbeným, byť stále dražším zbožím.

Čeští pěstitelé se přitom na řezané květiny soustředí jen okrajově. Věnují se hlavně balkonovým, záhonovým a hrnkovým rostlinám. Řezané květiny dodávají spíše menší zahradnictví, například sezonně na Dušičky s chryzantémami.

Domácí produkce tak zatím nemá sílu konkurovat masivnímu dovozu. Příběh jedné růže ve váze tak často začíná tisíce kilometrů daleko. Třeba ve skleníku v Nizozemsku nebo na farmě v Keni.

Silvestr bez rachejtlí a opilosti? Češi utratí miliardy, ale chytřeji než dřív

Lukáš Kovanda

Fronty, plná parkoviště a obří slevy. Češi znovu otevřeli peněženky

Lukáš Kovanda

Z garáže k pivním Oscarům. Češi z Matušky znovu porazili svět

Adam Matuška
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Rodinný pivovar Matuška zaznamenal další výrazný mezinárodní úspěch. Na letošním World Beer Cupu získal dvě stříbrné medaile, a to s pivem Desítka v kategorii Kellerbier or Zwickelbier a s Dvanáctkou v kategorii Czech-Style Pale Lager. Navázal tak na loňské zlato pro Broumy a znovu potvrdil, že patří k výjimkám nejen na české scéně.

World Beer Cup, často označovaný za pivní obdobu Oscarů, letos hodnotil přes 8 500 piv od více než 1 600 pivovarů z 50 zemí. V takové konkurenci je dvojitý zásah malého nezávislého pivovaru mimořádný.

Matuška je navíc dlouhodobě jediným českým pivovarem, který se v soutěži od roku 2012 pravidelně prosazuje. Letošní dvě medaile z něj dělají historicky první domácí řemeslný pivovar s více než jedním oceněním z World Beer Cupu. Po dvanácti letech bez medaile přišlo loni zlato, letos hned dvojitý úspěch. Spíš, než jednorázový moment to působí jako potvrzení dlouhodobě rostoucí formy pivovaru.

Z Broum vzešla ikona českého řemeslného piva

Pivovar založil v roce 2009 sládek Martin Matuška v Broumech na Berounsku a během patnácti let se z malého projektu stal jeden ze symbolů české řemeslné pivní revoluce. Výrazně se zapsal nejen moderním pojetím ležáků, ale i svrchně kvašenými pivy. Právě Raptor IPA patří k etiketám, které pomáhaly definovat domácí craft beer boom.

Uzená zmrzlina k pivu? Automat Matuška dobývá „Jiřák"

Řemeslný pivovar s obratem v desítkách milionů přináší na Jiřího z Poděbrad koncept, který kombinuje precizně ošetřené pivo, návrat k prvorepublikovému výčepu a ambiciózní gastronomii.

Vedle pivovaru v Broumech buduje Matuška i výraznou stopu v Praze. Podniky Automat Matuška Dejvice a Automat Matuška Jiřák ukazují pivovar i v roli promyšleného hospodského konceptu.

Nejsou jen místem, kde se čepují čerstvé várky přímo od zdroje, ale i prostorem, kde se propojuje pivo, gastronomie a komunita kolem řemeslného pivovarnictví. Právě i díky těmto podnikům se Matuška neprofiluje jen jako úspěšný minipivovar, ale jako značka, která dlouhodobě ovlivňuje podobu tuzemské pivní kultury.

Absolutním šampionem 34. ročníku soutěže lahvových piv Zlatý pohár Pivex 2026 se stal Zubr Grand. Pivovar Zubr získal titul znovu po roční pauze, kdy jej loni získal Velkopopovický kozel 11, předtím měl osmiletou řadu titulů. Zubr Grand zvítězil také v kategorii světlých ležáků. Zároveň s hlavní soutěží se uskutečnil i 12. ročník soutěže sudových piv Zlatý soudek Pivex a minisoudek Pivex. Pořadatelé výsledky soutěží vyhlásili na Galavečeru pivovarníků a sladovníků na brněnském výstavišti.

„Chtěl bych postavit stadion Sparty," říká architekt, který dobývá Ameriku

Reality

„Ten nejdůležitější stadion bych chtěl postavit doma," říká architekt Jan Klaška, jenž se z Česka dostal až ke světovým projektům v Americe. V rozhovoru popisuje zákulisí globální architektury, roli investorů i svůj sen spojený se Spartou.

Pivní maraton. Nový projekt ukazuje téměř roční cestu od pole až do půllitru

Šok na pumpách. Ceny benzinu a nafty na Slovensku vystřelily na rekordy. Řidiči se bojí dalšího zdražování

Slováci za pohonné hmoty platí nejvíc za poslední roky. Běžná nafta je nejdražší od listopadu 2022, benzin Natural 95 na maximu od předloňského dubna. Vláda navíc kvůli „palivové turistice“ zavedla dvojí ceny nafty, cizinci platí výrazně víc.

Průměrná cena litru nafty minulý týden na Slovensku stoupla o 2,2 eurocentu na 1,772 eura (43,15 koruny), což je nejvyšší hodnota od listopadu 2022. Ještě výrazněji zdražení pocítí zahraniční řidiči. Slovensko totiž v reakci na prudký růst cen ropy a zvýšený zájem motoristů ze zahraničí zavedlo dvojí ceny běžné nafty.

Podle rozhodnutí slovenského ministerstva financí činí cena nafty pro auta se zahraniční poznávací značkou 1,905 eura (46,39 Kč) za litr. Opatření má zabránit takzvané palivové turistice, kdy řidiči z okolních zemí jezdí tankovat levněji na Slovensko.

Ropa z Ruska znovu teče. Slovensko obnovilo dodávky přes Družbu

Slovensko začalo přijímat ropu ropovodem Družba, napsala na sociální síti slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková. Dodávky suroviny uvedeným ropovodem přes Ukrajinu na Slovensko a do Maďarska byly přerušeny na konci ledna, podle Kyjeva kvůli ruskému útoku na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.

Růst cen se nevyhnul ani benzinu. Litr Naturalu 95 zdražil na 1,694 eura (41,25 koruny), nejvýš od dubna 2022. Zvedly se také ceny prémiových benzinů. Zajímavostí je, že prémiová nafta šla opačným směrem a o 2,2 eurocentu zlevnila na 1,929 eura (46,98 koruny) za litr.

Dvojí ceny kvůli palivové turistice

K zavedení dvojích cen přistoupila Bratislava letos v březnu po prudkém růstu cen ropy. Podle vlády tento vývoj vedl k masivnějšímu přílivu zahraničních motoristů, kteří využívali nižších cen na slovenských pumpách.

Opatření je v evropském kontextu neobvyklé a vyvolává debaty o jeho dopadech na trh i cestování.

Levněji než v Evropské unii

Přes rekordní zdražení zůstávají slovenské ceny paliv pod unijním průměrem. Podle statistiků byla minulý týden cena nafty na Slovensku o 11,7 procenta nižší než průměr EU, u benzinu činil rozdíl 7,3 procenta.

V meziročním srovnání ale ceny jednotlivých druhů paliv vzrostly o deset až 25 procent, což dál zvyšuje tlak na domácnosti i dopravce.

Česko pod cenovým stropem

V Česku ministerstvo financí od předminulého týdne stanovuje maximální povolené ceny pohonných hmot. Ve středu se litr Naturalu 95 prodával v průměru za 40,46 koruny, litr nafty za 40,82 koruny, tedy pod slovenskými cenami.

