Češi utrácejí za květiny miliardy. Dovoz trhl rekord
Řezané květiny míří do Česka ve stále větším objemu. Loni jejich dovoz dosáhl rekordních 2,9 miliardy korun a potvrdil, že český trh stojí především na zahraniční produkci. Dominují nizozemské růže, tulipány i gerbery, zatímco domácí pěstitelé pokrývají jen zlomek poptávky.
Češi milují květiny – a stále častěji ty dovezené. Do Česka se loni importovaly řezané květiny v rekordní hodnotě 2,91 miliardy korun, meziročně o 2,2 procenta více. Přibylo i dovezeného množství, které vzrostlo o 4,7 procenta na 17 377 tun. Tuzemský trh je tak na dovozu závislý víc než kdy dřív. Ze zahraničí pochází plných 95 procent řezaných květin prodaných v Česku.
Nizozemsko kraluje, exotika sílí
Jasným hegemonem zůstává Nizozemsko, odkud do Česka loni dorazilo 13 568 tun květin za 2,223 miliardy korun. Významnými dodavateli byly také Ekvádor, Keňa, Kolumbie, Itálie nebo Německo.
Vedle tradičních evropských pěstitelů tak sílí i exotické destinace, které zásobují Evropu hlavně růžemi a dalšími prémiovými květy.
Dovoz vítězí
Zahraniční obchod s řezanými květinami zůstává výrazně v minusu. Přestože český export loni vyskočil o 60 procent na 218 milionů korun, dovoz výrazně převyšuje vývoz a obchod skončil schodkem 2,69 miliardy korun. Květiny z Česka míří hlavně do Slovensko, Rumunsko a Itálie. Pandemie však změnila trh.
Společnost M2C, přední poskytovatel služeb v oblasti bezpečnosti a facility managementu, zavádí nový přelomový systém pro odhalování krádeží v maloobchodech na bázi umělé inteligence. AI detekce přináší chytrou ochranu přímo do prodejen bez nutnosti výměny stávajících kamer.
Konec falešných poplachů: M2C spouští AI detekci krádeží v obchodech
Zprávy z firem
Společnost M2C, přední poskytovatel služeb v oblasti bezpečnosti a facility managementu, zavádí nový přelomový systém pro odhalování krádeží v maloobchodech na bázi umělé inteligence. AI detekce přináší chytrou ochranu přímo do prodejen bez nutnosti výměny stávajících kamer.
Zlom přišel v roce 2020, kdy pandemie ochromila poptávku i mezinárodní obchod a dovoz dočasně klesl. Následující roky ale přinesly prudké oživení — a spolu s ním i růst cen.
Pěstitelé po celém světě čelili dražším energiím, mzdám, pohonným hmotám, hnojivům i mladým rostlinám. Někteří navíc během pandemie omezili pěstební plochy, což nabídku dál snížilo.
Češi rekordně utrácejí za květiny
Nejde přitom jen o řezané květiny. Útraty Čechů za všechny druhy květin předloni vzrostly o 1,8 miliardy na 18,137 miliardy korun.
Za růstem stojí nejen vyšší ceny, ale i zvýšení DPH. A ačkoli loňská čísla za celý květinový trh zatím nejsou k dispozici, trend je zřejmý: květiny zůstávají pro Čechy oblíbeným, byť stále dražším zbožím.
Čeští pěstitelé se přitom na řezané květiny soustředí jen okrajově. Věnují se hlavně balkonovým, záhonovým a hrnkovým rostlinám. Řezané květiny dodávají spíše menší zahradnictví, například sezonně na Dušičky s chryzantémami.
Domácí produkce tak zatím nemá sílu konkurovat masivnímu dovozu. Příběh jedné růže ve váze tak často začíná tisíce kilometrů daleko. Třeba ve skleníku v Nizozemsku nebo na farmě v Keni.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.