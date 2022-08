Disney+ skokově zdraží. V USA nabídne levnější předplatné s reklamou

Zábavní gigant Disney oznámil, že od 8. prosince zvýší ceny za streamovací služby. Zdražování odstartuje v USA, kde také zavádí levnější balíček s reklamou. Společnost to uvedla spolu s výsledky hospodaření za poslední čtvrtletí.

Reklama

Skokové zdražení videotéky Disney+ v první vlně pocítí diváci v USA. Měsíční předplatné bez je nově vyjde na 10,99 dolaru. To je o tři dolary víc, než platili dosud. Za stávající cenu 7,99 dolaru měsíčně nabídne Disney tarif s reklamami. Disney+ není jedinou platformou, která zavádí levnější předplatné s reklamou. Připravuje se na něj také Netflix. Důvod? Zájem o sledování streamovacích kanálů totiž kvůli odeznívání pandemie slábne, konkurence sílí a spotřebitelé kvůli vysoké inflaci na zábavě šetří.

Co na srpen chystá Netflix, Disney+, HBO Max? Tady jsou tipy Enjoy Seriál z doby 300 let před dějem kultovní Hry o trůny (na snímku), další příběhy z velké televizní rodiny Star Wars, druhá řada hitu HBO z drsného světa investičního bankovnictví či příběhy Hulka v dámském vydání. I to jsou seriály, jejichž premiéry nabídnou v srpnu Netflix, HBO Max, Disney+ a Hulu. Tady je osm tipů podle serveru CNBC. duk Přečíst článek

Růst cen odráží rostoucí provozní ztrátu streamovacích služeb Disney. Disney+, Hulu a ESPN+ dohromady ve třetím fiskálním čtvrtletí ztratily 1,1 miliardy dolarů, což je o 300 milionů dolarů více, než odhadovali analytici, píše server CNBC. Na vině jsou vyšší náklady na obsah. Tato ztráta se prohlubuje, i když počet nových předplatitelů služby roste nad očekávání. Za čtvrtletí se navýšil asi o 15 milionů na 152,1 milionu předplatitelů. Po započtení Disney+, ESPN+ a Hulu má Disney aktuálně 221 milionů předplatitelů streamování.

Podle plánů společnosti by se Disney+ mělo dostat do zisku v roce 2024. Finanční ředitelka společnoati Christine McCarthyová na středečním konferenčním hovoru o výdělcích zopakovala, že ztráty Disney+ vyvrcholí během fiskálního roku 2022.

Streamovací služba Disney+ je dostupná také pro české uživatele, a to od 14. června. Cena měsíčního předplatného je 199 korun, za rok pak uživatelé zaplatí 1990 korun.

Reklama

Netflix oddálil katastrofu. Přišel jen o milion diváků a věří v další růst Zprávy z firem Seriál Stranger Things opět pomohl zachránit Netflix od katastrofy. Díky úspěchu teenagerské sci-fi internetová televize přišla ve druhém čtvrtletí "pouze" o necelý milion předplatitelů. Odhadovalo se přitom, že úbytek zákazníků bude dvoj- až trojnásobný. Akcie firmy díky tomu posilují. ČTK Přečíst článek