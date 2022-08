Co na srpen chystá Netflix, Disney+, HBO Max? Tady jsou tipy

Seriál z doby 300 let před dějem kultovní Hry o trůny (na snímku), další příběhy z velké televizní rodiny Star Wars, druhá řada hitu HBO z drsného světa investičního bankovnictví či příběhy Hulka v dámském vydání. I to jsou seriály, jejichž premiéry nabídnou v srpnu Netflix, HBO Max, Disney+ a Hulu. Tady je osm tipů podle serveru CNBC.

Reklama

S nadcházejícím srpnem se chýlí ke konci sezóna filmových premiér a ke slovu se tak dostávají populární streamovací služby se svými výpravnými seriály. Od prequelu Hry o trůny až po nejnovější díl ze série „marvelovek” tento měsíc přichází do streamovacích služeb spousta vysoce očekávaného obsahu, uvedl CNBC. A zde jsou jeho tipy:

Sektor (Industry)

(2. řada, premiéra 1. srpna, HBO)

Překvapivý hit HBO z roku 2020 je zpět ve své dlouho očekávané druhé sezóně, která slibuje ještě větší drama v drsném světě investičního bankovnictví.

zdroj: HBO

The Sandman

(premiéra 5. srpna, Netflix)

Uznávaný komiks autora Neila Gaimana tento měsíc dostává nové zpracování. Temná fantasy série údajně stála až 15 milionů dolarů za epizodu a má obsazení, které zahrnuje hvězdy Hry o trůny Gwendolinu Christieovou a Charlese Dancea.

Reklama

zdroj: Netflix

A League of Their Own

(12. srpna, Prime Video)

Třicet let po premiéře původního klasického filmu s českým názvem Velké vítězství a Tomem Hanksem či Madonnou v hlavních rolích upravil Amazon „A League of Their Own“ do osmidílné série. Série se odehrává ve 40. letech 20. století a sleduje skupinu žen, které se rozhodly vytvořit čistě ženský baseballový tým, zatímco mužští hráči sloužili ve 2. světové válce.

zdroj: Amazon Prime Video

Tenkrát poprvé (Never Have I Ever)

(3. řada, premiéra 12. srpna, Netflix)

Oblíbená středoškolská komedie Mindy Kalingové se vrací ve své třetí sezóně a bude sledovat hlavní hrdinku Devi Vishwakumarovou, když prochází svým prvním vztahem.

zdroj: Netflix

She-Hulk: Neuvěřitelná právnička (She-Hulk: Attorney at Law)

(premiéra 17. srpna, Disney+)

Nejnovější show v rostoucí televizní knihovně Marvelu hraje Tatiana Maslany Jennifer Waltersovou, sestřenici Bruce Bannera neboli Hulka. Devítidílný seriál je komedií ze soudní síně sledující snahu Waltersové skloubit její práci právničky s nově nabytými superschopnostmi.

zdroj: Disney+

Rod draka (House of the Dragon)

(premiéra 21. srpna, HBO Max)

Něco málo přes tři roky poté, co Hra o trůny odvysílala svou poslední epizodu, se HBO vrací s prequelovou sérií, která, jak doufá, dosáhne popularity, díky níž se z původního seriálu stala největší televizní show. Rod draka se odehrává 300 let před událostmi původního seriálu a zaznamenává pád rodu Targaryenů. Pokud tomu nedávno vydaný trailer nasvědčuje, o draky nebude nouze.

zdroj: HBO Max

The Patient

(premiéra 30. srpna, Hulu)

Od tvůrců kritikou uznávaného seriálu „The Americans“ (česky Takoví normální Američané). V The Patient hraje Steve Carrell terapeuta, který je vězněn sériovým vrahem, jenž chce omezit své vražedné touhy. Tuto roli ztvárnila hvězda posledních dílů Star Wars Domhnall Gleeson, který je znám mimo jiné i z role Billa Weasleyho v posledním díle Harryho Pottera a relikvie smrti.

zdroj: Hulu

Andor

(premiéra 31. srpna, Disney+)

Galaxie „tam kdesi daleko“ se stále rozrůstá. Po úspěchu seriálů The Mandalorian a Obi-Wan Kenobi je Andor dalším příspěvkem v rostoucím televizním světě Hvězdných válek neboli Star Wars. Série, která slouží jako prequel k Rogue One z roku 2016, bude sledovat cestu Cassiana Andora od zloděje ke špionovi a hrdinovi Povstání.