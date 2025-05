„Nechráníte řádně data o uživatelích.“ Čínský TikTok dostal v EU pokutu 530 milionů eur

Irská Komise pro ochranu údajů, která jedná jménem EU, zároveň firmě nařídila, že pokud správu dat neuvede do šesti měsíců do souladu s požadavky, musí přestat posílat data o unijních uživatelích do Číny.

Provozovatel čínské sociální sítě TikTok dostal v Evropské unii pokutu 530 milionů eur (13,2 miliardy korun) za nedostatky při ochraně osobních údajů. Ve svém oznámení to dnes uvedla irská Komise pro ochranu údajů (DPC), která jedná jménem EU. Zároveň TikToku nařídila, že pokud správu dat neuvede do šesti měsíců do souladu s požadavky, musí přestat posílat data o unijních uživatelích do Číny. TikTok uvedl, že se proti rozhodnutí odvolá.

Vlastníkem TikToku je čínská společnost ByteDance. Firma podle komise neprokázala, že osobní údaje uživatelů ze zemí EU jsou chráněna vysokým zabezpečením, jak požadují unijní pravidla. Komise upozornila, že k některým osobním údajům evropských uživatelů TikToku mají vzdálený přístup zaměstnanci firmy v Číně.

TikTok provozuje platformu pro sdílení krátkých videí a podle irské komise neřešil potenciální přístup čínských úřadů k osobním údajům podle zákonů o kontrašpionáži a dalších předpisů. TikTok se domnívá, že tyto požadavky se zásadně odchylují od standardů, které v EU platí. Provozovatel sítě je přesvědčen, že unijní zákony dodržuje.

TikTok argumentaci komise důrazně zpochybňuje a oznámil, že k udělení přísně kontrolovaného a omezeného vzdáleného přístupu využil právní rámec EU, konkrétně takzvané standardní smluvní doložky. Proto se plánuje proti rozhodnutí odvolat.

Firma také uvedla, že rozhodnutí plně nezohledňuje opatření pro zabezpečení dat, které bylo poprvé zavedeno v roce 2023. Uvedeným opatřením se nezávisle monitoruje vzdálený přístup a je zajištěno, aby data uživatelů z EU byla ukládána ve vyhrazených datových centrech v Evropě a ve Spojených státech.

Globální důsledky

TikTok si v posledních letech získal značnou oblibu zejména mezi mladými z celého světa. Jen v Evropě má zhruba 175 milionů uživatelů. Firma uvedla, že od čínských úřadů nikdy neobdržela žádost o data uživatelů z EU a nikdy jim je ani neposkytla.

„Je zde riziko, že toto rozhodnutí vytvoří precedens, který bude mít napříč Evropou dalekosáhlé důsledky pro firmy a celá odvětví působící v globálním měřítku,“ uvedl TikTok v prohlášení, z něhož cituje agentura Reuters.

Irská komise také zjistila, že ačkoli TikTok během čtyřletého vyšetřování tvrdil, že neukládá data uživatelů z EU na serverech v Číně, minulý měsíc firma uvedla, že podle jejího únorového zjištění bylo v Číně uloženo omezené množství dat. Už ale byla smazána.

„DPC bere vývoj z poslední doby velmi vážně. Zvažujeme, jaká další regulační opatření by mohla být opodstatněná,“ uvedl zástupce komisaře DPC Graham Doyle. TikTok přitom dostal pokutu od irské komise už podruhé. V roce 2023 mu DPC vyměřila sankci 345 milionů eur za nedostatky ve způsobu, jakým pečuje o osobní údaje dětí z EU.

Irská Komise pro ochranu údajů je v EU hlavním regulátorem pro mnoho globálních technologických firem, řada z nich má totiž své evropské sídlo právě v Irsku. Komise od roku 2018, kdy získala současné pravomoce, vyměřila pokutu i provozovateli profesní sítě LinkedIn, která patří Microsoftu, nebo společnosti Meta Platforms a provozovateli sociální sítě X, dříve Twitter.

Podle unijního nařízení o ochraně osobních údajů GDPR může hlavní regulátor vyměřit firmám pokutu až do čtyř procent jejich globálních příjmů. Nařízení GDPR se vztahuje i na členské státy Evropského hospodářského prostoru (EHS) Island, Lichtenštejnsko a Norsko. TikTok se kvůli obavám o národní bezpečnost dostal do potíží i ve Spojených státech.

