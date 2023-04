Ženy v dnešním světě. Konference o diverzitě pohledem lídrů proběhne už tento čtvrtek

Již ve čtvrtek 20. dubna 2023 pořádá newstream.cz event na téma DIVERZITA, který tentokrát otevře otázku postavení žen v dnešní společnosti. Mají ženy vytvořeny dostatečné podmínky pro svůj pracovní a soukromý život? Jak si stojí ČR v porovnání s jinými státy v Evropě? Dokážou zaměstnavatelé poskytnout ženám kvalitní podmínky k profesnímu růstu? Na tyto a další otázky budou odpovídat naši hosté, kteří přijali pozvání.

V České republice je v porovnání s ostatními státy Evropy stále nedostatek žen ve vedoucích pozicích. Proč tomu tak je? A jaké to má pro firmy i společnost jako celek důsledky? A jsou zákonné kvóty pro ženy ve vedení tou správnou cestou k dosažení diverzity? Nejen na to odpoví účastníci diskusního setkání pořádaného byznysovým portálem newstream.cz, které se bude konat 20. dubna 2023 v OREA Hotel Angelo, Praha 5. Akce je pouze pro zvané.

Kdo na akci vystoupí?

Sara Gay, ředitelka diverzity, rovnosti a inkluze, UniCredit Group

Sara Gay vystudovala s vyznamenáním obor ekonomie a obchod. Následně pracovala jako vědecká pracovnice na University of Bergamo a absolvovala postgraduální studia na Harvard University. V roce 1995 zahájila svou kariéru v obchodním oddělení společnosti Credito Bergamasco, později přešla do společnosti Credit Commercial de France, kde se věnovala strukturovaným produktům. Po devíti letech strávených v HSBC na pozici ředitelky pro kapitálové trhy nastoupila Sara Gay v roce 2009 do UniCredit, aby se věnovala oblasti podnikového vzdělávání a rozvoje vedoucích pracovníků, za kterou v roce 2017 převzala odpovědnost jménem celé skupiny. V roce 2021 byla jmenována ředitelkou diverzity, rovnosti a inkluze v rámci skupiny UniCredit.

Sára je certifikovaný ICF coach a v rámci svých vzdělávacích kurzů absolvovala nejprestižnější mezinárodní obchodní školy, včetně LSE, HEC, Insead a IMD.

Marco Iannaccone, generální manažer a místopředseda představenstva, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

Vystudoval ekonomii na univerzitě v Benátkách a později získal titul MBA na Clemson University v Jižní Karolíně, USA. Do skupiny UniCredit nastoupil v roce 2002, kde postupně působil na seniorních manažerských pozicích v oblasti strategie, rozvoje obchodních oblastí nebo fúzí a akvizic v zemích střední a východní Evropy. V polské bance Pekao, která patřila do skupiny UniCredit, působil na pozici místopředsedy představenstva a finančního ředitele. Od roku 2016 zastával pozici generálního ředitele v maďarské UniCredit Bank a následovně výkonného a provozního ředitele v turecké Yapi Kredi. Mezi jeho úspěchy patří rozvoj digitalizace v bankovním sektoru, zvýšení hodnoty podniků, v nichž pracoval, zvýšení produktivity práce a zlepšení hospodářských výsledků.

Pavlína Kalousová, ředitelka firemních vztahů a komunikace Plzeňského Prazdroje

Více než tři roky je Pavlína Kalousová členkou nejvyššího vedení Plzeňského Prazdroje a patří tak mezi nejvýše postavené ženy v českém byznyse, nejen v českém pivovarnictví. Na starosti má, kromě firemních vztahů v Česku, na Slovensku a Německu, i oblast, která je stále diskutovanější – tedy udržitelný rozvoj. Její cesta do světa velkého byznysu byla na české poměry netradiční – do Prazdroje nepřišla z jiné velké firmy, ale z neziskového sektoru, kde stála například za rozjezdem dárcovských esemesek nebo za vznikem Charty diverzity u nás. Pravidelně se také umísťuje v žebříčcích nejvlivnějších tuzemských žen. Ve volném čase se věnuje dceři a rodině, běhání a zajímá jí zahradničení.

Iva Kostnerová, Head of Business Operation, Global Payments

Iva Kostnerová se pohybuje v kartovém byznysu od roku 2002, kdy si prošla různými rolemi od produktového manažera, projektového manažera, team leadera, product ownera. V současné době pracuje na pozici Head of Operations, kde má na starosti 4 země. V práci ji baví různorodost, zavádění změn, které vedou k automatizaci a zefektivnění procesů, které jsou ve vlastnictví operations. Je hrdá na svoje lidi, kteří odvádí skvělou práci a také na to, že jim podařilo i vytvořit prostředí pro otevřenou komunikaci. Do Global Payments, kam přišla z velké korporace, nastoupila v říjnu 2020, kdy po 2 týdnech nastal lock down a povinný home office, což pro vytváření pracovních vztahů bylo trochu výzvou. Ve volném čase se věnuje sportu, ať na zemi nebo pod vodou.

Michaela Chaloupková, členka představenstva ČEZ

Michaela Chaloupková vystudovala právnickou fakultu ZČU a MBA na University of Pittsburgh. Již od roku 2003 pracuje pro společnost ČEZ, aktuálně je členkou představenstva se zodpovědností za nákup, personalistiku, správu majetku a vozidel pro celou Skupinu ČEZ. Jedním z jejích klíčových témat je podpora diverzity a inkluze ve společnosti. Aktuálně se taktéž věnuje mentoringu a koučinku v programu Odyssey podporující ženské manažerské talenty, mentoringovém programu Britské obchodní komory Equilibrium a zejména pak ve firemním prostředí, kde podporuje rozvoj a růst řady žen a i mužů. Je vdaná, má 2 syny (12 a 8 let) a tříletou dceru. Miluje sport v zimě běžky, lyže, snowboard, ráda jezdí na kole a po celý rok pak běhá a cvičí jógu. Ráda také vaří pro rodinu a k jejím vášním také patří četba a cestování.

Lenka Šťastná , prezidentka Business & Professional Women CR a zakladatelka kampaně a konference Equal Pay Day

Po letech strávených v manažerských pozicích zejména v bankovnictví se Lenka rozhodla věnovat posilování ekonomické bezpečnosti žen.

Vybudovala respektovanou neziskovou organizaci , jejíž dopad je cítit nejen v ČR, ale i v zahraničí. Prostřednictvím zejména mezinárodních projektů vzdělává ženy tak, aby se staly finančně nezávislými, prezentuje ženské vzory i programy, které realizují firmy pro zvýšení počtu žen v rozhodovacích pozicích i pro plnou realizaci jejich talentů. V roce 2010 vyvinula metodu speed mentoringu, která se velmi rozšířila jako efektivní vzdělávací nástroj.

Generálním partnerem konference je UniCredit Banka Czech Republik and Slovakia. Partneři eventu jsou také Plzeňský Prazdroj, ČEZ, Global Payments a Business & Professional Women CR.

