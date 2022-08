Aerolinky se potýkají s uzavřením ruského leteckého prostoru. Dálkové lety prudce zdražují

Na finského národního dopravce tvrdě dopadl covid a teď i uzavření ruského vzdušného prostoru. Lety do Asie se protáhnou o hodiny a ceny letenek se zdvojnásobily.

Finská aerolinka Finnair od února usilovně pracuje na nové obchodní strategii, která má být představena letos na podzim. Dopravce připouští, že přístup do ruského vzdušného prostoru, který byl základem jeho dosavadního zaměření na Asii, pravděpodobně v dohledné době nenastane. „Konec války na Ukrajině je v nedohledu," nechal se nedávno slyšet její generální ředitel Topi Manner „Připravujeme se na to, že nám bude ruská obloha uzavřena na dlouhou dobu.“

V kombinaci s rychle rostoucími cenami paliva a měnícím se konkurenčním prostředím, stejně jako ztrátami, jež způsobila pandemie, nyní letecká společnost potřebuje novou strategii a „významnou strukturální obnovu“, píše se ve zprávě o hospodaření.

Finnair svůj byznys postavil na spojení evropských měst s Asií tzv. severní cestou vedoucí přes Sibiř. „Kvůli uzavření ruského vzdušného prostoru musí letouny Finnair létat nad severním pólem a následně před přistáním v Japonsku celé Rusko obletět,“ popisuje jednu z alternativní trasu do Japonska Antonín Jelínek ze serveru Zaletsi.cz. „Namísto dřívějších 9,5 hodin trvá nyní cesta do Japonska přibližně 13 hodin.“

Nárůst nalétaných hodin navíc v době rekordně vysokých cen paliva je důvod, proč se obchodní model aerolince zbořil. Vyšší spotřeba dodatečného paliva se totiž nutně musí projevit na ziskovosti společnosti.

Letenky na dlouho lety razantně zdražují

Finnair se těžce vyrovnávaly už s pandemií. Dva covidové roky její linky do Asie trpěly kvůli tamním striktním cestovním omezením. Japonsko či Korea se začaly otvírat teprve letos na jaře, tou dobou už se tam přes Sibiř doletět nedalo.

Aerolinka v reakci na nové delší letové časy ještě řadu linek neobnovila nebo obnovila s minimální frekvencí. „Pravidelná linky do Osaky byla až do konce letového řádu zrušena a nebyly otevřeny plánované linky do Sappora, na tokijské letiště Haneda ani do jihokorejského Busanu. Před Covidem Finnair v Japonsku létal ještě do Fukuoky a Nagoye,“ vypočítává Jelínek.

Například linka do Hongkongu byla po téměř dvou a půl letech obnovena teprve před měsícem. Namísto dvou letů denně Finnair do bývalé britského kolonie létá jednou týdně, a to každý čtvrtek.

Vedení aerolinek tak musí hledat alternativní zdroje příjmů. Jedním z nich je i tzv. „wet leas“, tedy pronájem letadel i s posádkou dalším dopravcům. „Hned tři Airbusy A350 pronajal skupině Lufthansa, letadla jsou nasazována na lety Eurowings Discover, a čtyři Airbusy A321 letájí pro British Airways,“ říká Jelínek.

Nově se finský národní dopravce snaží více zaměřit na destinace, kam z Finska nevede cesta přes Rusko. Ve Spojených státech nedávno přibyly linky do Seattlu a do Dallasu, Finové nově létají také do indické Bombaje nebo razantněji prodávají letenky do Dubaje, kde navýšili kapacitu.

Economy za cenu business

Na cenách letenek z Prahy do Asie je vidět, že aerolinka Finnair již nemůže nabízet nejnižší ceny. Ještě v letos únoru se daly pořídit letenky do thajského Bangkoku na další zimní sezonu za méně než 10 tisíc korun v ekonomické a za 35 tisíc v byznys třídě. Nyní jsou ceny pod 20, respektive 65 tisíc výjimečné.

Zásadní problémy v současné době zažívají i další aerolinky, které se potýkají zejména s nedostatkem zaměstnanců, vysokou cenou paliva či nedostatkem letadel. „Na dálkových letech nyní rostou ceny letenek do nebes a výjimkou už nejsou ani letenky v ekonomické třídě za ceny nad 50 tisíc korun. Takové ceny byly ještě před několika měsíci absolutně nemyslitelné,“ uzavírá Jelínek.

