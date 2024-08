Pohyb po českém nebi zdraží. Létat z Prahy tak bude ještě méně výhodné

České státní Řízení letového provozu (ŘLP) plánuje zvýšení poplatků za své služby o jednotky procent, píše server e15.cz. Promítne se to podle serveru zřejmě do cen letenek. Navýšení poplatků ještě musí schválit Evropská komise.

Reklama

„Běžné poplatky porostou mírně, v řádu jednotek procent. Jednání s Evropskou komisí probíhají a lze říci, že Česko má dobrou šanci na to, aby byl plán ke konci roku schválený,“ řekl serveru e15.cz generální ředitel ŘLP Jan Klas. Výjimkou ze zdražení má být pražské Letiště Václava Havla, kde by se poplatky naopak mírně snížily.

Poplatky podle Klase vyplývají z evropské regulace, která zohledňuje náklady podniku na provoz a jeho odhad, jak zhoustne letový provoz. Základní cena poplatku za traťové navigační služby nyní činí 66,15 eura (v přepočtu asi 1672 korun) za přeletovou jednotku.

Letenky zdraží

Poplatky za traťovou službu řízení a poplatky za přibližovací službu, které platí uživatelé vzdušného prostoru, každoročně tvoří největší výnosy ŘLP. Jen loni za navigování letadel po českém nebi utržilo podle serveru přes 3,3 miliardy korun a přes půl miliardy za navigaci během vzletů a přistání na tuzemských letištích.

Zdražení poplatků zvýší náklady aerolinek. Například česká společnost Smartwings nevylučuje růst cen letenek. „Dojde-li ke zvýšení poplatků a růstu nákladů, promítne se to do cen letenek,“ řekla e15.cz mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková.

Reklama

Jak ušetřit desítky tisíc? Dovolenkové lety z Rakouska či Německa jsou výhodné Enjoy Čtyřčlenná rodina může odletem do vybraných destinací z Vídně či Mnichova namísto Prahy ušetřit i 30 tisíc korun. Při cestě v byznys třídě se úspory šplhají nad sto tisíc korun. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Češi častěji do exotiky létají z Vídně nebo Mnichova. Je to mnohem levnější než z Prahy Enjoy Z pražského letiště podle některých prodejců letenek odlétá čím dál méně Čechů. Roste zájem o odlety z Vídně nebo Mnichova, odkud jsou letenky levnější. Vyplývá to z informací prodejců letenek. Největší meziroční propady zájmu o odlety z pražského letiště zaznamenali prodejci Pelikán a Student Agency Travel. ČTK Přečíst článek

Éra levných letenek s covidem skončila. Aerolinky se musejí zahojit, říká český šéf Emirates Leaders Za kolik se létá z Prahy? Podstatně za víc než z okolních zemí, přiznává v rozhovoru pro Newstream Bořivoj Trejbal, area manažer aerolinky Emirates pro Česko. Jde o nový, po covidu nastolený normál? Aerolinky se musejí po pandemii finančně zahojit. „Poptávka je obrovská, takže podle toho i nastavujeme ceny,“ říká Trejbal. A Češi na ně, zdá se, ochotně přistupují. Zdeněk Pečený Přečíst článek