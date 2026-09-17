Čínský BYD se zabydluje v Evropě. Chce tu čtyři fabriky
Čínský BYD už nechce Evropu jen zásobovat auty z Asie. Chce je na starém kontinentu také vyrábět. Automobilka počítá se třemi montážními závody a jednou továrnou na baterie, čímž chce zmírnit dopad cel, splnit nová evropská pravidla a být blíž zákazníkům. Ve hře jsou i nevyužité továrny zavedených evropských výrobců, píše Bloomberg.
Čínský automobilový gigant BYD si chce v Evropě vybudovat vlastní výrobní základnu. Dlouhodobě počítá se čtyřmi závody – třemi továrnami na montáž automobilů a jednou na baterie pro elektromobily. Informoval o tom Bloomberg s odvoláním na Alfreda Altavillu, bývalého manažera Fiat Chrysler, který BYD v Evropě radí.
Nejde podle něj o plán na příští měsíce, ale o směr, kterým se automobilka musí vydat, pokud chce v Evropě růst a zároveň splnit požadavky na stále větší podíl místní výroby.
„Není to plán na zítřejší ráno, ale je jasné, že pokud chceme dosáhnout plánovaných objemů a zároveň splnit pravidla EU, budeme to potřebovat,“ řekl Altavilla.
Čínské automobilky stále výrazněji pronikají do Evropy a zvyšují tlak na tradiční výrobce. Šéf koncernu Volkswagen Oliver Blume proto prosazuje rozsáhlé úspory, část jeho plánu však narazila u dozorčí rady. Nejistota se týká také budoucnosti čtyř německých závodů.
Volkswagen tlačí čínská konkurence. Čtyři německé továrny nemají jistou budoucnost
Zprávy z firem
Čínské automobilky stále výrazněji pronikají do Evropy a zvyšují tlak na tradiční výrobce. Šéf koncernu Volkswagen Oliver Blume proto prosazuje rozsáhlé úspory, část jeho plánu však narazila u dozorčí rady. Nejistota se týká také budoucnosti čtyř německých závodů.
BYD pokukuje po zajetých provozech
BYD přitom nemusí všechny závody stavět od nuly. Podle Bloombergu už jedná s evropskými automobilkami i jednotlivými vládami o převzetí nedostatečně využívaných výrobních kapacit. Ve hře jsou továrny ve Francii, Španělsku či Itálii. Právě Itálie ale podle Altavilly momentálně není favoritem pro druhý evropský závod BYD.
„Itálie zůstává plánem B,“ uvedl. Rozhodující podle něj budou podmínky, za nichž bude možné vyrábět konkurenceschopně.
Tlak na lokalizaci výroby sílí také ze strany Bruselu. Evropská unie zavedla dodatečná cla na elektromobily vyráběné v Číně a připravovaná pravidla „Made in Europe“ mohou výrobce dále motivovat k přesunu části produkce přímo do Evropy.
Ještě před pár lety byla Tesla synonymem elektromobilu. Kdo mluvil o elektroautech, mluvil o Tesle. Dnes se ale ukazuje, že tato éra končí – nikoli dramatickým kolapsem, ale pozvolným a o to výmluvnějším sesednutím z trůnu. Čínská BYD letos Teslu skutečně předstihne v prodejích. A nepůjde jen o statistiku, ale o symbolickou změnu celé branže.
Éra Tesly na špici končí. Čínská BYD je nedostižitelná
Zprávy z firem
Ještě před pár lety byla Tesla synonymem elektromobilu. Kdo mluvil o elektroautech, mluvil o Tesle. Dnes se ale ukazuje, že tato éra končí – nikoli dramatickým kolapsem, ale pozvolným a o to výmluvnějším sesednutím z trůnu. Čínská BYD letos Teslu skutečně předstihne v prodejích. A nepůjde jen o statistiku, ale o symbolickou změnu celé branže.
Evropa je pro BYD čím dál důležitější
Expanze přichází ve chvíli, kdy BYD doma čelí tvrdé cenové válce. O to agresivněji proto roste za hranicemi Číny. Prodeje v Evropě stoupají a v prvním pololetí letošního roku byly zahraniční tržby BYD poprvé vyšší než příjmy z domácího trhu, uvádí Bloomberg. Evropa se tak stává jedním z klíčových bojišť automobilky.
BYD zároveň nechce soupeřit jen v cenově dostupnějších segmentech. Do Evropy uvádí luxusnější značku Denza, s níž chce oslovit zákazníky tradičních prémiových výrobců. Nové showroomy značky otevřel například v Turíně a Paříži.
Firma už zároveň staví závod v Maďarsku. Ten se ale dostal pod drobnohled kvůli obviněním z porušování pracovních práv u subdodavatelů. BYD tvrdí, že místní pravidla vždy dodržoval.
Maďarská policie vyšetřuje, zda čínská automobilka BYD neporušila ekologické předpisy při výstavbě svého prvního závodu na elektromobily v Evropské unii. Případ se týká nakládání se zeminou ze staveniště v jihomaďarském Szegedu, česky v Segedínu. Podle agentury Bloomberg jde o další signál, že nová vláda premiéra Pétera Magyara chce přitvrdit vůči ekologickým problémům v rychle rostoucím maďarském odvětví elektromobility.
BYD má problém v Evropě. Policie řeší toxickou zeminu u maďarské gigatovárny
Zprávy z firem
Maďarská policie vyšetřuje, zda čínská automobilka BYD neporušila ekologické předpisy při výstavbě svého prvního závodu na elektromobily v Evropské unii. Případ se týká nakládání se zeminou ze staveniště v jihomaďarském Szegedu, česky v Segedínu. Podle agentury Bloomberg jde o další signál, že nová vláda premiéra Pétera Magyara chce přitvrdit vůči ekologickým problémům v rychle rostoucím maďarském odvětví elektromobility.
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