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Čínský BYD se zabydluje v Evropě. Chce tu čtyři fabriky

Čínský BYD se zabydluje v Evropě. Chce tu čtyři fabriky
ČTK
Veronika Kudrnová
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Čínský BYD už nechce Evropu jen zásobovat auty z Asie. Chce je na starém kontinentu také vyrábět. Automobilka počítá se třemi montážními závody a jednou továrnou na baterie, čímž chce zmírnit dopad cel, splnit nová evropská pravidla a být blíž zákazníkům. Ve hře jsou i nevyužité továrny zavedených evropských výrobců, píše Bloomberg.

Čínský automobilový gigant BYD si chce v Evropě vybudovat vlastní výrobní základnu. Dlouhodobě počítá se čtyřmi závody – třemi továrnami na montáž automobilů a jednou na baterie pro elektromobily. Informoval o tom Bloomberg s odvoláním na Alfreda Altavillu, bývalého manažera Fiat Chrysler, který BYD v Evropě radí.

Nejde podle něj o plán na příští měsíce, ale o směr, kterým se automobilka musí vydat, pokud chce v Evropě růst a zároveň splnit požadavky na stále větší podíl místní výroby.

„Není to plán na zítřejší ráno, ale je jasné, že pokud chceme dosáhnout plánovaných objemů a zároveň splnit pravidla EU, budeme to potřebovat,“ řekl Altavilla.

Německý automobilový průmysl čeká výraznější úbytek pracovních míst, než se dosud čekalo

Volkswagen tlačí čínská konkurence. Čtyři německé továrny nemají jistou budoucnost

Zprávy z firem

Čínské automobilky stále výrazněji pronikají do Evropy a zvyšují tlak na tradiční výrobce. Šéf koncernu Volkswagen Oliver Blume proto prosazuje rozsáhlé úspory, část jeho plánu však narazila u dozorčí rady. Nejistota se týká také budoucnosti čtyř německých závodů.

ČTK

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BYD pokukuje po zajetých provozech

BYD přitom nemusí všechny závody stavět od nuly. Podle Bloombergu už jedná s evropskými automobilkami i jednotlivými vládami o převzetí nedostatečně využívaných výrobních kapacit. Ve hře jsou továrny ve Francii, Španělsku či Itálii. Právě Itálie ale podle Altavilly momentálně není favoritem pro druhý evropský závod BYD.

„Itálie zůstává plánem B,“ uvedl. Rozhodující podle něj budou podmínky, za nichž bude možné vyrábět konkurenceschopně.

Tlak na lokalizaci výroby sílí také ze strany Bruselu. Evropská unie zavedla dodatečná cla na elektromobily vyráběné v Číně a připravovaná pravidla „Made in Europe“ mohou výrobce dále motivovat k přesunu části produkce přímo do Evropy.

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Éra Tesly na špici končí. Čínská BYD je nedostižitelná

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Ještě před pár lety byla Tesla synonymem elektromobilu. Kdo mluvil o elektroautech, mluvil o Tesle. Dnes se ale ukazuje, že tato éra končí – nikoli dramatickým kolapsem, ale pozvolným a o to výmluvnějším sesednutím z trůnu. Čínská BYD letos Teslu skutečně předstihne v prodejích. A nepůjde jen o statistiku, ale o symbolickou změnu celé branže.

ČTK

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Evropa je pro BYD čím dál důležitější

Expanze přichází ve chvíli, kdy BYD doma čelí tvrdé cenové válce. O to agresivněji proto roste za hranicemi Číny. Prodeje v Evropě stoupají a v prvním pololetí letošního roku byly zahraniční tržby BYD poprvé vyšší než příjmy z domácího trhu, uvádí Bloomberg. Evropa se tak stává jedním z klíčových bojišť automobilky.

BYD zároveň nechce soupeřit jen v cenově dostupnějších segmentech. Do Evropy uvádí luxusnější značku Denza, s níž chce oslovit zákazníky tradičních prémiových výrobců. Nové showroomy značky otevřel například v Turíně a Paříži.

Firma už zároveň staví závod v Maďarsku. Ten se ale dostal pod drobnohled kvůli obviněním z porušování pracovních práv u subdodavatelů. BYD tvrdí, že místní pravidla vždy dodržoval.

Maďarsko přitvrzuje vůči čínské továrně BYD

BYD má problém v Evropě. Policie řeší toxickou zeminu u maďarské gigatovárny

Zprávy z firem

Maďarská policie vyšetřuje, zda čínská automobilka BYD neporušila ekologické předpisy při výstavbě svého prvního závodu na elektromobily v Evropské unii. Případ se týká nakládání se zeminou ze staveniště v jihomaďarském Szegedu, česky v Segedínu. Podle agentury Bloomberg jde o další signál, že nová vláda premiéra Pétera Magyara chce přitvrdit vůči ekologickým problémům v rychle rostoucím maďarském odvětví elektromobility.

nst

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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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