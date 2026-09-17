Konečně změna v Holešovicích. Místo betonové pustiny vzniknou dvě náměstí a nová dominanta
Z nevzhledného okolí nádraží má vzniknout čtvrť s byty, obchody a dvěma náměstími. Vítězný návrh slibuje pohodlnější přestupy i nový veřejný prostor. O termínu výstavby a její ceně ale investoři zatím nemluví.
Nádraží Holešovice je pro mnoho Pražanů místem, odkud se snaží co nejrychleji dostat pryč. Z vlaku do metra, z tramvaje na autobus a dál. Prostor kolem stanice slouží především dopravě, přestože leží v širším centru metropole. Právě tady má v příštích letech vzniknout nová část města.
Jak by mohla vypadat, je teď o něco jasnější. Mezinárodní porota vybrala návrh studia Chybík + Krištof. Architekti navrhli dvě náměstí, obloukové haly pro přestupování a novou ulici se službami. Nad zástavbou má vystupovat natočená výšková budova. Druhé místo v soutěži obsadil ateliér Adept, třetí Behnisch Architekten.
Z nádraží rovnou na náměstí
Proměna má začít u toho, co dnes v Holešovicích nefunguje nejlépe: u propojení jednotlivých druhů dopravy. Mezi vlakem a metrem má vzniknout bezbariérová krytá cesta, po níž bude možné přestoupit „suchou nohou“. Autobusy a tramvaje mají být součástí přehlednějšího dopravního uzlu.
Vítězný návrh ale nepočítá jen s pohodlnějším přestupem. Podél železničního viaduktu mají vzniknout prostory pro obchody a kulturní využití. Dvě nová náměstí, každé o ploše nejméně 3500 metrů čtverečních, mají oddělovat Vrbenského ulici. „Nové nádraží, výrazné nároží, příjemné náměstí a nová ulice se službami pak společně skládají nový kus Holešovic,“ popisují svůj záměr architekti Ondřej Chybík a Michal Krištof.
Okolí stanice Nádraží Holešovice čeká výrazná proměna. Začala architektonická soutěž, do jejíhož prvního kola bylo vybráno osm domácích i zahraničních ateliérů. Cílem je najít nejvhodnější podobu území, které se má do budoucna proměnit v jeden z nejdůležitějších dopravních uzlů a městských veřejných prostor Prahy 7.
Centrální část Holešovic projde zásadní proměnou, čeká ji masivní výstavba
Reality
Okolí stanice Nádraží Holešovice čeká výrazná proměna. Začala architektonická soutěž, do jejíhož prvního kola bylo vybráno osm domácích i zahraničních ateliérů. Cílem je najít nejvhodnější podobu území, které se má do budoucna proměnit v jeden z nejdůležitějších dopravních uzlů a městských veřejných prostor Prahy 7.
Na vizualizacích jde o souvislou městskou čtvrť. V praxi bude důležité, zda se podaří propojit její jednotlivé části tak, aby nádraží nezůstalo obklopené novými domy, ale vznikl kolem něj skutečně využívaný veřejný prostor.
Ve hře jsou tisíce metrů čtverečních i pozemky města
Nové Holešovice nejsou drobnou úpravou okolí vestibulu. Řešené území zabírá 83 tisíc metrů čtverečních a podle podkladů projektu umožňuje výstavbu až 320 tisíc metrů čtverečních hrubé podlažní plochy. Počítá se s byty, kancelářemi, hotelem, obchody, ateliéry i mateřskou školou. Uvedená plocha vyjadřuje zamýšlenou kapacitu území, nikoli již povolenou výstavbu.
Stejně podstatné jako architektura je proto i to, kdo území ovládá. Pražský dopravní podnik drží ve společném podniku se soukromými investory 25procentní podíl a má se účastnit jeho budoucího zisku. Vedle CPI Property Group se do projektu letos výrazněji zapojila EP Real Estate Daniela Křetínského, která převzala podíl Karlín Group.
Jeden z největších realitních obchodů posledních let dostal zelenou. ÚOHS povolil skupině kolem Trinity Bank finančníka Radomíra Lapčíka převzít pět kancelářských budov Riverside Karlín od rakouské CA Immo. Hodnota transakce se podle dřívějších informací Newstreamu pohybuje kolem 300 milionů eur, tedy zhruba 7,3 miliardy korun.
Obří realitní deal má zelenou. Miliardář Lapčík může převzít Riverside Karlín
Reality
Jeden z největších realitních obchodů posledních let dostal zelenou. ÚOHS povolil skupině kolem Trinity Bank finančníka Radomíra Lapčíka převzít pět kancelářských budov Riverside Karlín od rakouské CA Immo. Hodnota transakce se podle dřívějších informací Newstreamu pohybuje kolem 300 milionů eur, tedy zhruba 7,3 miliardy korun.
Přípravu projektu přitom v minulosti zdržely neshody kolem prodeje pozemků dopravního podniku společnému podniku. Pražští radní transakci po více než roce diskusí schválili v květnu 2025. Ještě letos v červnu Newstream psal o pětici finalistů architektonické soutěže. Nyní má projekt vítěznou podobu, nikoli však hotovou cestu ke stavbě.
Vítězná vizualizace není termín otevření
A právě tady končí to, co je dnes možné o proměně nádraží říct s jistotou. Porota vybrala urbanistický koncept, ten se ale bude dál rozpracovávat. Podklady k výsledku soutěže neuvádějí celkovou cenu výstavby ani datum, kdy by se mělo začít stavět.
Architektka metra pražského dopravního podniku Anna Švarc proto vítězný návrh označuje především za „začátek další práce“. Za zásadní považuje, aby se při přípravě neztratilo funkční propojení stanice s okolním městem.
Kde dřív stál starý zimák, vyrostla moderní stavba. Nová Horácká aréna v Jihlavě spojuje sport, kulturu i byznys, protože moderní haly už nejsou jen stadiony pro utkání, stávají se multifunkčními centry městského života.
Jihlava ukázala cestu i Praze. Nová aréna za 2,2 miliardy mění pravidla českých stadionů
Reality
Kde dřív stál starý zimák, vyrostla moderní stavba. Nová Horácká aréna v Jihlavě spojuje sport, kulturu i byznys, protože moderní haly už nejsou jen stadiony pro utkání, stávají se multifunkčními centry městského života.
Vychází jarní Realitní CLUB
Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.
Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.
Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.