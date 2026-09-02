Čínská konkurence tlačí Hondu ke zdi. Dodavatelé mají srazit ceny až o 30 procent
Honda chce během příštích čtyř let ušetřit více než devět miliard dolarů a tlačí na své dodavatele, aby výrazně snížili ceny. Japonská automobilka tak reaguje na sílící konkurenci čínských výrobců a problémy své automobilové divize, píše agentura Reuters.
Japonská Honda spouští rozsáhlý úsporný program. Do roku 2030 chce snížit náklady o 1,5 bilionu jenů, tedy zhruba 9,4 miliardy dolarů, a po dodavatelích požaduje výrazné zlevnění komponent. Vyplývá to z interních dokumentů, které získala agentura Reuters.
Automobilka reaguje především na rychle rostoucí konkurenci čínských výrobců. BYD a další značky získávají podíl v jihovýchodní Asii, Latinské Americe i Evropě díky levným elektromobilům, pokročilému softwaru a bateriovým technologiím.
Honda se zároveň snaží stabilizovat svou automobilovou divizi. Firma očekává, že ztráty spojené s elektromobily nakonec přesáhnou 12 miliard dolarů, a proto přesouvá větší pozornost k hybridním vozům. V květnu navíc vykázala první celoroční ztrátu od vstupu na burzu.
Nokia se po roce vrací do prestižního indexu Euro STOXX 50. Finské firmě pomohl prudký růst akcií a poptávka po technologiích pro datová centra spojená s boomem umělé inteligence. Opačným směrem míří Volkswagen, jehož akcie letos ztratily zhruba 28 procent.
Volkswagen doplácí na propad akcií. V prestižním indexu ho střídá Nokia
Trhy
Nokia se po roce vrací do prestižního indexu Euro STOXX 50. Finské firmě pomohl prudký růst akcií a poptávka po technologiích pro datová centra spojená s boomem umělé inteligence. Opačným směrem míří Volkswagen, jehož akcie letos ztratily zhruba 28 procent.
Dodavatelé mají srazit náklady o 30 procent
Na jaře se vedení Hondy sešlo s hlavními dodavateli a představilo jim nový plán úspor. Každá firma následně dostala vlastní cíle pro snižování nákladů.
Honda chce podle dokumentů stáhnout náklady o 30 procent ve třech klíčových oblastech: u lisovaných a kovaných dílů, elektrických součástek a komponent pro softwarově definovaná vozidla.
Dodavatelé mají zároveň více využívat standardizované díly a tam, kde je to možné, i komponenty vyrobené v Číně.
Jeden ze zdrojů Reuters označil požadované úspory za „mimořádně vysoké“ a zpochybnil, zda je vůbec možné je splnit. Podle dalšího zdroje Honda ještě před několika měsíci nepůsobila dojmem, že potřebuje tak agresivně šetřit. Nyní ale podle něj „není prostor pro žádné odklady“.
BDK Bank, německé trojce v oboru financování nákupu a leasingu aut, se momentálně daří, v červnu měla nejlepší obchodní výsledky za posledních šest let. Do budoucna ale potřebuje novou strategii, mimo jiné i kvůli strukturálním změnám německého automobilového průmyslu. To je úkolem bývalého šéfa Modré pyramidy Michaela Pupaly. Majoritním vlastníkem BDK Bank je francouzská skupina Société Générale, která u nás z většiny vlastní skupinu Komerční banky.
Šéf německé autobanky Pupala: Značky Opel a Ford vyklidily pozice. Xpeng roste
Money
BDK Bank, německé trojce v oboru financování nákupu a leasingu aut, se momentálně daří, v červnu měla nejlepší obchodní výsledky za posledních šest let. Do budoucna ale potřebuje novou strategii, mimo jiné i kvůli strukturálním změnám německého automobilového průmyslu. To je úkolem bývalého šéfa Modré pyramidy Michaela Pupaly. Majoritním vlastníkem BDK Bank je francouzská skupina Société Générale, která u nás z většiny vlastní skupinu Komerční banky.
Akcie Hondy i dodavatelů klesly
Na zprávu reagoval také trh. Akcie Hondy ve středu odpoledne ztrácely 2,5 procenta a oslabovaly i některé společnosti napojené na její dodavatelský řetězec.
Automobilka zároveň hledá úspory prostřednictvím spolupráce s Nissanem. Obě firmy tento týden oznámily, že budou společně vyvíjet standardizované elektronické řídicí jednotky pro softwarově definovaná vozidla.
Honda je vedle čínské konkurence pod tlakem také kvůli americkým dovozním clům, vyšším nákladům na pracovní sílu a rostoucím výdajům na vývoj nových automobilových technologií.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.