ECB i Fed zvedly sazby. Michl nehnul brvou
Zatímco centrální bankéři v eurozóně a Spojených státech v září zdražili peníze, jejich čeští kolegové zůstali v klidu. ČNB podle očekávání ponechala základní sazbu na 3,75 procenta. Další zvýšení úroků do konce roku však analytici nevylučují.
Zatímco centrální banky eurozóny a Spojených států v září zvýšily úrokové sazby, Česká národní banka (ČNB) se zatím rozhodla vyčkat. Její bankovní rada ve čtvrtek jednomyslně ponechala základní úrokovou sazbu na 3,75 procenta. Guvernér Aleš Michl ale po jednání upozornil, že v české ekonomice převažují rizika vyšší inflace a další zdražení peněz zůstává ve hře.
„Nebudeme se rozpakovat zvýšit sazby, pokud to situace bude vyžadovat,“ řekl Michl. Na příštím jednání v listopadu se podle něj bude bankovní rada rozhodovat mezi ponecháním sazeb na současné úrovni a jejich zvýšením. Klíčová budou nová data o vývoji ekonomiky a jejich dopadu na dlouhodobý vývoj inflace.
ČNB naposledy změnila základní sazbu v červnu, kdy ji zvýšila o čtvrt procentního bodu. Podle Michla dosavadní zpřísnění měnové politiky prozatím stačí. „Bankovní rada vyhodnotila, že zvýšení sazeb na červnovém zasedání vedlo prozatím k dostatečnému zpřísnění měnových podmínek,“ uvedl. Připomněl také, že úrokové sazby v Česku zůstávají vyšší než v eurozóně, a to i po nedávném zvýšení sazeb Evropskou centrální bankou.
Ještě nedávno to vypadalo, že čtyřprocentní úroky na spořicích účtech pomalu zmizí. Teď se vracejí. Banky po červnovém zvýšení sazeb ČNB znovu přitápějí pod úročením vkladů a špička trhu se v září posunula nad čtyři procenta. Nejlepší nabídka už začíná číslem 4,30. A zvyšování pokračuje. Ve středu vylepšila spoření také Air Bank. Jenže čím vyšší sazba, tím častěji čeká na klienta nějaké „ale“.
Čtyřka je zpátky. Nejlepší spořicí účty v září 2026
Money
Ještě nedávno to vypadalo, že čtyřprocentní úroky na spořicích účtech pomalu zmizí. Teď se vracejí. Banky po červnovém zvýšení sazeb ČNB znovu přitápějí pod úročením vkladů a špička trhu se v září posunula nad čtyři procenta. Nejlepší nabídka už začíná číslem 4,30. A zvyšování pokračuje. Ve středu vylepšila spoření také Air Bank. Jenže čím vyšší sazba, tím častěji čeká na klienta nějaké „ale“.
Vyšší mzdy i rozpočtový schodek tlačí na inflaci
Podle bankovní rady je relativně přísná měnová politika nadále potřebná, aby se inflace dlouhodobě držela v blízkosti dvouprocentního cíle. Rizikem je především pokračující rychlý růst mezd související s napjatou situací na trhu práce. ČNB upozorňuje také na možné zrychlení tvorby peněz v ekonomice v důsledku vyššího zadlužování domácností a vládních institucí.
Michl v této souvislosti kritizoval plánované prohloubení schodku státního rozpočtu. Ministerstvo financí navrhlo na příští rok deficit 389 miliard korun, zatímco letos mají výdaje převýšit příjmy o 310 miliard.
„Zvýšení deficitu veřejných financí je proinflační tlak, přispívá k růstu inflace v Česku. Dlouhodobě konzistentní s plněním našeho inflačního cíle by byla politika snižování deficitu veřejných financí,“ uvedl guvernér.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
ČNB sleduje dopady války na Blízkém východě
Další nejistotu představuje konflikt na Blízkém východě a jeho dopady na ekonomiku. Bankovní rada při rozhodování zohlednila také výrazné zdražení pohonných hmot, které s válkou souvisí.
Michl ale připomněl, že pohonné hmoty kvůli výraznému kolísání cen nejsou součástí jádrové inflace. Právě na její snížení se chce ČNB zaměřit především, protože ji může měnovou politikou nejlépe ovlivnit.
Centrální banka představila dokument pro případné investory do kryptoaktiv. Nabízí 12 věcí, které by případní investoři měli zvážit, než se do nákupu digitálních aktiv pustí. Dokument nabízíme bez redakčních zásahů kromě jazykových.
Než koupíte token, zpozorněte. ČNB radí, jak se vyznat v kryptoaktivech
Trhy
Centrální banka představila dokument pro případné investory do kryptoaktiv. Nabízí 12 věcí, které by případní investoři měli zvážit, než se do nákupu digitálních aktiv pustí. Dokument nabízíme bez redakčních zásahů kromě jazykových.
Beze změny zůstaly i další sazby
Bankovní rada ponechala na dosavadní úrovni také lombardní a diskontní sazbu. Lombardní sazba, za kterou si obchodní banky mohou půjčovat od centrální banky proti zástavě cenných papírů, činí 4,75 procenta. Diskontní sazba, na niž jsou například navázána penále za nesplácené úvěry, zůstává na 2,75 procenta.
ČNB během předchozí inflační vlny držela základní sazbu na sedmi procentech a s jejím snižováním začala v prosinci 2023. Do loňského května postupně klesla na 3,5 procenta. Na této úrovni vydržela až do letošního června, kdy ji bankovní rada zvýšila o čtvrt procentního bodu.
Rozhodování centrální banky se promítá do úroků z vkladů i úvěrů. Vyšší sazby zdražují firmám financování investic a provozu a domácnostem půjčky na bydlení. Zároveň ale mohou přinášet vyšší zhodnocení peněz uložených v bankách.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.