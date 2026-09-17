Zemřel zakladatel Redstone Richard Morávek
Ve věku 56 let zemřel zakladatel a spolumajitel investiční a developerské skupiny Redstone Richard Morávek. Výrazně se zapsal především do rozvoje Olomouce, kde stál za řadou významných realitních projektů. Od léta byl v péči lékařů po vážném úrazu hlavy, který utrpěl během dovolené ve Španělsku.
Zakladatel a spolumajitel investiční a developerské skupiny Redstone Richard Morávek zemřel v noci na 17. září ve věku 56 let. Informaci potvrdil mluvčí skupiny Redstone Michal Folta.
Morávek byl od léta v péči lékařů poté, co při dovolené ve Španělsku utrpěl vážný úraz hlavy. Po operaci ve Španělsku byl následně převezen do Fakultní nemocnice Olomouc.
Stál za rozvojem řady projektů v Olomouci
Developerskou skupinu Redstone založil Morávek v roce 2015. Už před jejím vznikem se podílel na vybudování olomouckého nákupního centra Galerie Šantovka, které se stalo jedním z nejvýraznějších realitních projektů ve městě.
Redstone se postupně rozrostl v investiční a developerskou skupinu působící zejména v Praze, Olomouci a Pardubicích. Zaměřuje se na komerční nemovitosti, logistiku, bydlení i rozsáhlejší projekty městského rozvoje.
Developerská společnost Redstone investora Richarda Morávka, která v Olomouci vlastní obchodní centrum Galerie Šantovka, přikoupila nákupní centrum Olympia Olomouc. Redstone získala Olympii za nezveřejněnou sumu od společnosti CCPEPF Poland Intermediate, která je součástí investiční a správcovské skupiny Catalyst Capital, uvedly Hospodářské noviny.
Investor Morávek rozšířil portfolio o nákupní centrum Olympia Olomouc
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Developerská společnost Redstone investora Richarda Morávka, která v Olomouci vlastní obchodní centrum Galerie Šantovka, přikoupila nákupní centrum Olympia Olomouc. Redstone získala Olympii za nezveřejněnou sumu od společnosti CCPEPF Poland Intermediate, která je součástí investiční a správcovské skupiny Catalyst Capital, uvedly Hospodářské noviny.
V Olomouci skupina dokončila například sanatorium zaměřené na dlouhodobou ošetřovatelskou péči a podílela se na provozu Galerie Šantovka či administrativní budovy Envelopa Office Center. V roce 2025 rozšířila své portfolio také o obchodní centrum Olympia Olomouc a společnost Kunratice Living, která připravuje výstavbu rodinných domů v Praze.
Redstone nyní buduje také rozsáhlý logistický a skladovací areál East Park Olomouc, který může zahrnovat až sedm samostatných hal. V Pardubicích skupina připravuje nákupní centrum Galerie Pernerka.
Připravoval další velké projekty
Morávek spojoval své podnikatelské aktivity výrazně také s budoucím rozvojem Olomouce. Redstone zde plánuje dokončení nové městské čtvrti Šantovka. Několikamiliardový projekt má zahrnovat obchody, gastronomii, divadelní a koncertní sál, čtyřhvězdičkový hotel, rezidenční část i výškovou budovu Šantovka Tower.
Dalším plánovaným projektem je městská čtvrť Nová Velkomoravská, jejíž součástí má být také multifunkční hala.
Skupinu Redstone dnes tvoří mateřská společnost a 25 dceřiných firem. Hlavním akcionářem mateřské společnosti Redstone Real Estate je firma Perrarus Plus, kterou dosud vlastnil Richard Morávek.
Touha Čechů vlastnit byt je podle finančního ředitele investiční skupiny Redstone Jiřího Medřického silnější než ve většině okolních zemí. Jenže vysoké ceny nemovitostí i dražší financování dál zhoršují dostupnost bydlení. Investiční nájemní bydlení proto zůstává silným trendem, otázkou ale je, kam až mohou růst nájmy.
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Touha Čechů vlastnit byt je podle finančního ředitele investiční skupiny Redstone Jiřího Medřického silnější než ve většině okolních zemí. Jenže vysoké ceny nemovitostí i dražší financování dál zhoršují dostupnost bydlení. Investiční nájemní bydlení proto zůstává silným trendem, otázkou ale je, kam až mohou růst nájmy.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
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