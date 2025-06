Český průmysl zatím Trumpova cla nevnímá. Roste nejvýrazněji za více než dva roky

Pozitivní je, že v dubnu citelně narostl objem nových zakázek, hlavně v automobilovému průmyslu.

Český průmysl letos v dubnu rostl na poměry poslední doby solidně. Meziročně si totiž polepšil o rovná dvě procenta. Naposledy výrazněji rostl roku 2022. V březnu 2023 rostl taktéž o dvě procenta. Od té doby vždy méně, případně vykázal pokles. Analytici oslovení agenturou Bloomberg očekávali letos v dubnu o něco slabší výkon českého průmyslu.

Výsledek je ovšem zkreslen loňskou nízkou srovnávací základnou ve výrobě elektřiny. Průmysl ovšem i tak prokazuje odolnost v čase mezinárodní nejistoty plynoucí jak z napjaté geopolitické situace, tak z hrozby rozsáhlých obchodních válek, která byla právě letos v dubnu zvláště vyhrocená. Americký prezident Donald Trump totiž na začátku toho měsíce oznámil zavedení mimořádně vysokých cel na dovoz prakticky z celého světa. Od nichž ale záhy z většiny zase ustoupil.

Pozitivní je také to, že v dubnu citelně narostl objem nových zakázek tuzemskému průmyslu, meziročně o takřka třináct procent – obecně jde o zakázky hlavně automobilovému průmyslu. Průmysl za celý letošní rok ovšem podá horší výkon než v dubnu a úspěchem bude, skončí-li jeho růst v roce 2025 v porovnání s loňskem „na nule“.

Na český průmysl totiž nadále doléhají potíže zejména německé ekonomiky, i když i pro ni by mohlo být Trumpovo ustoupení od mimořádně vysokých cel – spojené s nutností kvůli tomu samému Trumpovi mnohem více zbrojit a investovat do infrastruktury – „živou vodou“. Jež by částečně pokropila i český průmysl, zhusta v subdodavatelském postavení vůči Německu.

