Korejská KHNP: České firmy dostanou při dostavbě Dukovan podíl minimálně 30 procent

Korejská společnost KHNP předpokládá, že v době podpisu smlouvy o stavbě nových bloků jaderné elektrárny Dukovany bude smluvně zajištěn přinejmenším třicetiprocentní podíl českého průmyslu na hodnotě projektu. V rozhovoru, který dnes odvysílala Česká televize, to řekl zástupce KHNP Harry Chang. Přesný termín podpisu smlouvy neuvedl, očekává ho ale v nejbližší době. Uvedl, že podpisu zatím brání předběžné opatření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), u kterého tendr na jaderné bloky napadla francouzská společnost EDF.

O zapojení českých firem do výstavby nových reaktorů Dukovan jednal ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) v únoru v Jižní Koreji. Také on tento týden připomněl to, že si s KHNP při této misi odsouhlasili dosažení třicetiprocentní účasti českého průmyslu na zakázce souběžně s podpisem EPC smlouvy. „S tím, že stále platí také požadavek na celkové šedesátiprocentní zapojení do konce realizace zakázky,“ řekl ministr. EPC je kontrakt technologie na klíč od designu přes výrobu, instalaci, uvedení do provozu a následnou údržbu.

Už nyní je jisté, že turbínu i pomocná zařízení pro ni dodá plzeňská společnost Doosan Škoda Power. Ve hře je i to, že by firma zajistila celou turbínovou halu, uvedl Chang. O zapojení českého průmyslu do dalších dodávek pro nové elektrárenské bloky se dál jedná. Chang předpokládá, že do podpisu smlouvy mezi KHNP a ČEZ bude buď přímými smlouvami, nebo smlouvami o smlouvách budoucích zajištěn nejméně třicetiprocentní podíl pro české firmy.

Chang také ČT řekl, že české firmy se budou moct zapojit do veřejných soutěží na subdodávky pro jednotlivé části elektrárny.

Podle dřívějšího vyjádření českých představitelů by náklady na stavbu dvou reaktorů v Dukovanech měly být při současných cenách 400 miliard korun. Chang nechtěl tuto částku blíže komentovat, podle něj to není vhodné před podpisem smlouvy.

Čeká se i na antimonopolní úřad

Podpis očekává Chang v nejbližší době, konkrétní termín nesdělil. Premiér Petr Fiala (ODS) mluvil koncem března o řádu týdnu, ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) minulý týden řekl, že očekává podpis do konce čtvrtletí. Také Vlček mluví o následujících několika týdnech. Podle Changa se smlouvu s ČEZ podařilo připravit do konce března, nyní obě strany kontrolují její text.

Chang také upozornil, že podpisu zatím brání předběžné opatření antimonopolního úřadu. Vyjádřil ale přesvědčení, že úřad i ve druhé instanci stížnost ze strany EDF zamítne. Francouzská společnost ve své stížnosti k ÚOHS zpochybňovala oprávnění používat nabízenou technologii a uváděla také, že byla porušena nařízení o zahraničních subvencích.

Vláda loni v jaderném tendru dala KHNP přednost před EDF. Už dříve ze soutěže vyřadila americkou společnost Westinghouse. První blok v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036.

