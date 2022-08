Prodejce kosmetiky Bezvavlasy si jde na burzu pro 214 milionů. Chce za ně expandovat

Prodejce vlasové kosmetiky Bezvavlasy ve čtvrtek zahajuje veřejnou nabídku akcií na trhu Start pražské burzy. Prodejem akcií hodlají majitelé získat až 214 milionů korun, informoval o tom poradce transakce František Bostl ze společnosti Starteepo.

E-shop bezvavlasy.cz, který firma provozuje, je na trhu od roku 2009. Vedle Česka, které tvoří 69 procent obratu, působí i na Slovensku a v Maďarsku. V loňském roce firmě meziročně rostly tržby o 29 procent na 450 milionů korun. Provozní zisk EBITDA společnosti vzrostl o 46 procent na 41,3 milionu korun a čistý zisk po zdanění se více než zdvojnásobil na 32,6 milionu korun.

Firma hodlá vstoupit na další evropské trhy.

„Vše je a bude řízeno z Prahy a zboží bude do celé Evropy proudit z centrálního distribučního centra v západních Čechách, kam se v příštím roce přestěhuje stávající logistika,“ uvedl současný předseda představenstva a akcionář Aleš Hudeček.

Kapacita nového distribučního centra bude podle něj zatím stačit do obratu 1,5 miliardy korun s možností jeho rozšíření. Společnost plánuje i rozšíření produktové nabídky o nové značky i vlastní produktové řady. V červenci po dvou letech vývoje spustila firmy nový e-shop.

Akcie Bezvavlasy.cz se budou prodávat ve dvou kolech

Nabídka cenných papírů bude rozdělena na dvě části. V první neveřejné části bude prodáno pět procent firmy, tedy 50 tisíc akcií za cenu 490 korun za akcii. Kupujícími budou Jaroslav Šura (33 tisíc akcií), Bostlův fond Starteepo Invest (16 tisíc) a ředitel firmy Jaromír Muchka (1000). V druhé veřejné části bude nabízeno formou aukce na trhu Start 30 procent akcií v cenovém rozpětí 490 až 630 korun za akci. Aukce bude ode dneška od 18. srpna do 1. září, kdy se ve 12:00 uzavře možnost zadat objednávku. Minimální investice je stanovena na 40 akcií.

Akcie s přiděleným označením BEZVA.PR již byly přijaty k obchodování nejen na trhu Start pražské burzy, ale také na burze RM-SYSTÉM, který provozuje Fio banka. V případě úspěšného prodeje akcií by šlo po on-line lékárně Pilulka.cz o druhou veřejně obchodovanou e-commerce společnost na pražském parketu.

Trh Start je určen pro rozvíjející se malé a střední české firmy, pro které je cestou, jak se dostat ke kapitálu. Těmto podnikům nabízí možnost získat kapitál přímo od investorů za zjednodušených podmínek.

