Izrael měl příležitost zabít Chameneího, přišla ovšem stopka od Trumpa

Izrael měl o víkendu konkrétní příležitost zabít íránského nejvyššího duchovního Alího Chameneího, ale americký prezident Donald Trump dal jasně najevo, že s takovým postupem nesouhlasí. S odkazem na nejmenované americké činitele to napsal zpravodajský server Axios.

Trump se podle zástupců Bílého domu nyní snaží zabránit další eskalaci bojů a obnovit nepřímé rozhovory s Teheránem o íránském jaderném programu. Otevřený konflikt mezi Íránem a Izraelem propukl před čtyřmi dny, když Izrael v noci na pátek zaútočil v Íránu především na cíle spojené s íránským jaderným programem, což odůvodnil nutností zabránit Íránu v získání jaderné zbraně.

Při izraelských úderech, které cílily mimo jiné na íránské jaderné provozy, byla také cíleně zabita řada íránských jaderných vědců, jakož i vojenských špiček, včetně například velitele letectva či šéfa íránských revolučních gard. Teherán, který tvrdí, že o jadernou zbraň neusiluje, v odvetě útočí na Izrael raketami a drony.

Vstoupí USA do bojů? Jaké jsou nejhorší možné scénáře izraelsko-íránského konfliktu Politika Boje mezi Izraelem a Íránem se zatím zdají být omezené pouze na tyto dvě země a z OSN i dalších stran se ozývají volání po zdrženlivosti. Co když ale padnou do hluchých uší? Co když boje eskalují a rozšíří se? Existuje několik nejhorších možných scénářů, napsal server BBC News. ČTK Přečíst článek

Trump řekl ne

Izraelcům se podle zdrojů serveru Axios o víkendu naskytlo časové okno, v němž mohli zabít íránského nejvyššího duchovního Chameneího, ale americký prezident dal najevo, že s takovým krokem nesouhlasí. „Izraelcům jsme sdělili, že prezident Trump je proti. Íránci nezabili Američana a rozhovory o zabíjení politických lídrů by neměly přicházet v úvahu,“ uvedl zdroj. O jednáních mezi Izraelem a USA ohledně zabití Chameneího nejprve informovala agentura Reuters.

Izraelský poradce pro národní bezpečnost Cachi Hanegbi v rozhovoru s izraelským kanálem 12 popřel, že by Trump vetoval izraelský plán na atentát na Chameneího, a označil to za „fake news“, tedy nepravdivou zprávu.

Aktualizováno Putin v telefonickém rozhovoru s Trumpem odsoudil Izrael Politika Ruský prezident Vladimir Putin měl přibližně padesátiminutový telefonický hovor s americkým protějškem Donaldem Trumpem. Odsoudil v něm izraelské útoky na Írán a potvrdil připravenost pokračovat v jednání s Ukrajinou. Vyplývá to z informací ruských tiskových agentur a poradce Kremlu pro mezinárodní otázky Jurije Ušakova. ČTK Přečíst článek

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu rovněž zprávu agentury Reuters bagatelizoval v rozhovoru s televizí Fox News, když řekl: „Objevuje se spousta nepravdivých zpráv o rozhovorech, které se nikdy neuskutečnily, ale nebudu to rozebírat“.

Izraelský velvyslanec v USA Jechiel Leiter naopak v nedělním rozhovoru s ABC News nevyloučil, že Chameneí je jedním z izraelských cílů. „Myslím, že je férové říct, že nikdo, kdo hrozí zničením Izraele, by neměl být vyřazen ze seznamu cílů,“ řekl.