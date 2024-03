Brand story OZP: I pojišťovna může být „superbrandem“

Třetí největší česká zaměstnanecká pojišťovna patří zároveň mezi nejstarší. Oborová zdravotní pojišťovna, zkráceně OZP, vznikla v říjnu 1992 a v mnoha oblastech se stala jedním z průkopníků. Jako první představila klientům online aplikaci a tempo určovala i v oblasti benefitů.

Historie dlouhá více než 30 let je u OZP spojená s řadou inovativních projektů. Za zmínku stojí třeba pilotní telemedicínský projekt DiaBetty, který u těhotných diabetiček umožnil domácí monitoring hladiny glukózy v krvi, nebo projekt dlouhodobého telemetrického sledování EKG klientů. OZP byla také jednou z prvních pojišťoven, které začaly odměňovat klienty za aktivní přístup ke zdraví a prevenci. Bylo toho ale mnohem víc – a zdá se, že na tyto kroky slyšeli a stále slyší nejen klienti. Už před více než deseti lety překročila pojišťovna hranici 700 tisíc klientů a v roce 2021 poprvé získala ocenění Czech Superbrands, které už třikrát v řadě obhájila.

Průkopník v digitalizaci i benefitech

Žijeme v online světě, papír a tužku už do ruky brát nechceme, nedejbože chodit s každým požadavkem na pobočku. Digitalizace je zkrátka potřeba. OZP v tomto ohledu drží krok s dobou – a v mnoha případech sama určuje tempo. Jako jedna z prvních v Česku představila před třinácti lety klientskou aplikaci.

„Prostřednictvím VITAKARTY si dnes pojištěnci vyřídí vše od žádosti o příspěvek přes podání přehledu OSVČ až po kontrolu lékařské péče vykázané na jejich rodné číslo. Kromě toho najdou v aplikaci třeba i kontrolu lékových interakcí, tedy to, jak se vzájemně ovlivňují účinky jednotlivých léků, dále online konzultace s lékařem, možnost objednání k lékaři nebo výsledky svých laboratorních vyšetření,“ říká generální ředitel zdravotní pojišťovny OZP Radovan Kouřil. Laboratorní výsledky je navíc možné sdílet i s dalšími lékaři, což šetří čas a také zefektivňuje celý systém, protože není nutné absolvovat vyšetření opakovaně několikrát za sebou. Zajímavostí je pak i postupné zavádění telerehabilitací, které probíhá ve spolupráci s Rehabilitačním ústavem v Kladrubech.

Umělá inteligence stanovuje diagnózu

Umělá inteligence se stala hlavním tématem a skloňuje se ve všech odvětvích. Oblast zdravotní péče je přirozeně jedním z nich. Příkladem může být pilotní projekt, který připravila OZP ve spolupráci se zdravotnickou skupinou EUC, kde umělá inteligence pomáhá s vyhodnocováním mamografických snímků. Nejde jen o časový benefit, ale také o krok k vyšší efektivitě těchto vyšetření.

„V roce 2023 zachytil systém u pěti klientek OZP nádor, kterého by si hodnotící lékaři pravděpodobně nevšimli. Umělá inteligence tak jednoznačně zvýšila citlivost vyhodnocení,“ hodnotí prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., propagátor umělé inteligence v mamografii a předseda Komise pro program screeningu karcinomu prsu v ČR.

Ve více než čtyřiceti případech pak AI provedla tak pečlivé vyhodnocení, že ani zkušení lékaři necítili potřebu provádět doplňkové sonografické vyšetření. Pacientky tak zůstaly ušetřeny dalších výkonů a měly jistotu, že pro své zdraví v této oblasti udělaly maximum. Projekt se setkal s pozitivními ohlasy nejen mezi ženami, které vyšetření podstoupily, ale také mezi radiology. „Umělá inteligence jim v tomto ohledu dodává větší klid a jistotu, protože kontrola snímků probíhá na více úrovních. Jisté sice je, že živého lékaře alespoň prozatím umělá inteligence nenahradí, může mu ale být dobrým pomocníkem,“ říká prof. Daneš.

V loňském roce projekt probíhal jen v Praze, letos se přidává klinika v Berouně a v plánu je zapojení dalších radiodiagnostických pracovišť.

Pitný režim dodržujete?

A Suchý únor znáte? Jedná se o iniciativu fungující od roku 2013, která se snaží upozorňovat na důsledky nadměrné konzumace alkoholických nápojů. Únor bez alkoholu tak každoročně zkouší stále více lidí. Ale věděli jste, že existuje i mokrý únor? Ne, opravdu to není přesný opak, který by spočíval v nezřízeném pití alkoholu. Jedná se o celoroční projekt OZP, který si klade za cíl upozornit na další závažný problém, a to dodržování správného pitného režimu.

„Ve stále hektičtějším světě máme tendenci na dostatečný příjem tekutin zapomínat. Často nás upozorní až bolest hlavy nebo pocit únavy. Dostatek tekutin je přitom jednou z nejzákladnějších lidských potřeb a významně ovlivňuje celkové zdraví,“ upozorňuje MUDr. Jitka Vojtová, zdravotní ředitelka OZP.

Iniciativa vznikla právě v reakci na suchý únor, není ale záležitostí jen jednoho měsíce v roce. Tak schválně, zkuste si i vy pár dní hlídat, jestli skutečně vypijete alespoň obecně doporučované dva litry tekutin. Odborníci doporučují pít hlavně neperlivou vodu, čaje nebo neslazené ovocné šťávy. Protože slazené nápoje – nebo ještě hůř energetické drinky – tělu spíše škodí. Vždyť sklenice slazené limonády může obsahovat až sedm kostek cukru.

Kolik toho nachodíte?

Prevence je v OZP jedním z klíčových témat. Kromě benefitů a upozornění v aplikaci, které motivují k péči o zdraví, nebo iniciativ, jako je mokrý únor, proto v roce 2022 vznikla i aplikaci Každý krok pomáhá. Ta vyzdvihuje chůzi jako nejpřirozenější a nejzdravější formu pohybu, která může být prevencí řady onemocnění včetně Alzheimerovy choroby. „V aplikaci na vás čeká nejen přehled všech uskutečněných procházek, ale také stále nové výzvy, cíle – a za jejich splnění i trofeje. Vyrazit navíc můžete i v celém týmu a fotky z výletu pak přidat na nástěnku, abyste inspirovali ostatní,“ doporučuje Radovan Kouřil.

Když už je lékař potřeba…

Někdy se i navzdory nejlepší možné prevenci problém přece jen objeví. To pak nezbývá než skutečně kontaktovat lékaře. Ještě předtím ale většina lidí zamíří na Google, aby si tu našli „diagnózu“. Jen zřídkakdy tam ale najdou skutečně kvalitní odpověď. Mnohem častěji jim výsledky vyhledávání odhalí desítky možných diagnóz včetně těch nejhorších.

OZP proto nabízí svým klientům alternativu v podobě nepřetržité asistenční služby prostřednictvím aplikace VITAKARTA, v rámci které lze požádat o radu skutečně odborníky. „Poradí vám, jak řešit konkrétní zdravotní problém, nasměrují na specialistu, se kterým můžete svou situaci řešit. Při vážnějších potížích ale samozřejmě na nic nečekejte a rovnou volejte záchrannou službu,“ vysvětluje MUDr. Vojtová.

Na tyto i mnohé další služby spoléhá v roce 2024 už více než 770 tisíc klientů pojišťovny.

