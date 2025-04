Dluh na zdravotním pojištění. Kdy hrozí a co dělat

Dluh na zdravotním pojištění vzniká nenápadně často z nepozornosti nebo opomenutí hlídat si změny záloh. Zdravotní pojišťovny přitom nemají povinnost o vzniku dluhu své klienty informovat. Shrnujeme proto nejčastější situace, kdy se lidé stávají dlužníky zdravotních pojišťoven a jak se tomu vyhnout. Ověřte si, zda se to náhodou netýká i vás, protože pojišťovny mají na uplatnění dluhu 10 let.

Dlužníkem zdravotní pojišťovny se nikdo nestává dobrovolně, ale bývá to nejčastěji z pěti příčin, které jsou mnohdy způsobené nevědomky. Stává se to například při změně zaměstnání, kdy bezprostředně nenavazují termíny odchodu a nástupu do nové práce. Nebo při změně životní situace, kdy přecházíte z jednoho statusu pojištěnce na jiný, což bývá třeba při odchodu do penze, po ukončení studia nebo po ztrátě zaměstnání bez přihlášení na úřadu práce. Další skupinou, která často spadne do dluhu jen z neznalosti jsou ti, kteří si nezjistí správné informace, kdy a kolik mají platit na zálohách.

Samostatnou kategorií jsou pak OSVČ, kteří z různých důvodů opomínají platit včas a správnou sumu zálohy každý měsíc. A také jsou to ti, kteří stále platí trvalým příkazem ze svého bankovnictví původní staré minimální zálohy i poté, co dojde k jejich navýšení. Zatímco v roce 2024 tak byla minimální měsíční záloha na zdravotní pojištění 2968 korun, v roce 2025 se tato částka zvýšila na 3143 korun.

Plátci, pro které je podnikání hlavním zdrojem příjmů, mají přitom povinnost hradit zákonem stanovenou zálohu nebo vypočtenou zálohu, pokud je ta vypočtená záloha vyšší. „V případě, že je podle Přehledu vypočtena záloha vyšší než zákonem stanovená minimální záloha, je poprvé splatná za měsíc, ve kterém byl nebo měl být podán Přehled OSVČ. Výše zákonem stanovené zálohy se obvykle mění k 1. lednu daného roku,“ připomíná Ivo Čelechovský z RBP pojišťovny. Do poslední větší skupiny dlužníků se pak dostávají lidé kvůli administrativním chybám, když například špatně vyplní údaje k platbě.

Vzniká dluh i po podání daňového přiznání a přehledu?

Nedoplatek na zdravotním pojištění může ovšem vzniknout i po podání daňového přiznání a přehledu za uplynulý rok. Pokud jej ovšem zaplatíte včas bezprostředně po podání Přehledu, sankce vám nehrozí. „Pokud podám Přehled OSVČ o výši daňového základu OSVČ za rok 2024 v zákonném termínu, to znamená do měsíce po ode dne uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání, tak případně vzniklý nedoplatek rozdílu mezi zálohami a skutečnou výší pojistného je splatný nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, nebo měl být Přehled podán,“ popisuje mluvčí VZP Viktorie Plívová a dodává, že pokud jsou zálohy za daný rok v součtu vyšší než roční pojistné, vzniká plátcům naopak přeplatek. Ten vám pak zdravotním pojišťovna pošle následně na váš účet, pokud jste si to tak v Přehledu označili.

Jak je to s penále

Dluh na zdravotním pojištění tedy primárně vzniká z rozdílu mezi tím, kolik jste měli reálně platit a kolik jste skutečně platili. Dále pak i z nezaplacení nedoplatku po podání Přehledu OSVČ a také když platíte pozdě. „Ve všech případech, se dluh a související penále vyčísluje za celé období od vzniku dluhu. Penále se navíc mění každé pololetí dle aktuální výše REPO sazby ČNB, která je zvýšena o 8procentních bodů, pro první pololetí roku 2025 je pak sazba penále 12,00 procent,“ zdůrazňuje Josef Křivánek z VOZP.

Výše penále se tak vypočítává podle předpisů práva občanského o výši úroku z prodlení. Letos je podle Křivánka penále 0,0329 procent dlužné částky za každý kalendářní den, kdy nebylo pojistné zaplaceno ve stanovené lhůtě anebo bylo zaplaceno v nižší částce. Penále se nepředepíše, nepřesáhne-li v úhrnu 100 korun za jeden kalendářní rok. Vedle penále ale při dlouhodobém neplacení dluhu hrozí dlužníkům i exekuce.

„Vyměření penále lze předejít pouze včasnou úhradou záloh na pojistné a pojistného. O snížení nebo prominutí vyměřeného penále může rozhodnout pouze Komise pro odstranění tvrdosti nebo Rozhodčí orgán na základě písemné žádosti plátce,“ říká Čelechovský.

Mám či nemám dluh

V případě, že si nejste jisti, zda máte všechny platby u zdravotní pojišťovny v pořádku, neměli byste ale určitě dělat mrtvého brouka. Spoléhat se na promlčení dluhu totiž nemá moc smysl, protože zdravotní pojišťovna má ze zákona právo předepsat dlužné pojistné včetně penále 10 let ode dne splatnosti.

Zdravotní pojišťovny navíc aktuálně ani nemají povinnost vám oznámit, že jim dlužíte. Některé to sdělují až na dotaz svých pojištěnců (RBP) nebo případně v Potvrzení o ročním zúčtování pojistného pro Přehled OSVČ. Jiné pak informaci o dlužné částce posílají pojištěncům sami od sebe do datových schránek, emailem či SMS.

Například VOZP kontaktuje své klienty s nedoplatkem jednou za dva roky a letos tak hodlá oslovit všechny, kdo měli dluh už před koncem roku 2023. ČPZP zasílá výzvu k úhradě už od dluhu nad 200 korun a ZPS dlužného částky nerozlišuje. Největší VZP pak jen vloni kontaktovala v druhé polovině roku na čtvrt milionu klientů s dluhem nad tisíc korun. Letos se však hodlá zaměřit na dlužníky už od pěti set korun.

Jak si ověřit, zda něco zdravotní pojišťovně dlužím

Pokud si nejste jisti, zda své zdravotní pojišťovně dlužíte či nikoli, můžete si to zjistit sami hned několika způsoby, aby vám zbytečně nenarůstalo penále. Nejrychleji si to ověříte přímo na klientském portále nebo v aplikaci zdravotní pojišťovny. Tam navíc můžete vidět nejen výši dlužného pojistného, ale i případné penále.

Další možností je kontaktovat zdravotní pojišťovnu přes datovou schránku nebo podat žádost o bezdlužnost, která potvrzuje, že k určitému datu nemáte vůči zdravotní pojišťovně žádný dluh. Telefonicky se o svém případném dluhu ve zdravotních pojišťovnách ale nedozvíte, protože většinou tyto informace přes telefon nesdělují. Pokud nemáte možnost nahlédnout do svého profilu online ani nemáte datovou schránku, nezbývá vám pak jiná možnost než zajít osobně na některou z poboček vaší zdravotní pojišťovny, kde můžete požádat, jak o vyúčtování pojistného, tak i o potvrzení bezdlužnosti.

Kdo má povinnost platit si zdravotní pojištění

Každý, kdo má trvalý pobyt v České republice, má ze zákona povinnost si platit zdravotní pojištění, aby mohl čerpat služby našeho zdravotního systému. Nerozhoduje tedy, jaké má kdo státní občanství, ale statut trvalého pobytu. Týká se to tak všech občanů včetně novorozenců a cizinců, kteří v Česku pracují pro české firmy. Z této povinnosti se mohou vyvázat jedině Češi, kteří trvale žijí v cizině, kde mají tamní zdravotní pojištění. Výjimku mají i lidé, kteří zahajují podnikání. „Pokud je za osobu, která zahajuje samostatnou výdělečnou činnost, zároveň plátce pojistného i stát, není tato osoba povinna platit zálohy na pojistném v prvním kalendářním roce této činnosti. Pojistné zaplatí až do podání Přehledu OSVČ za uplynulý kalendářní rok,“ dodává Gabriela Kadlecová ze ZPS.

Termíny pro podání Přehledu o výši daňového základu OSVČ za rok 2024:

OSVČ, které nemají povinnost podávat daňové přiznání za rok 2024 – do 8. 4. 2025

OSVČ, kterým nezpracovává daňové přiznání za rok 2024 daňový poradce – do 2. 5. 2025

OSVČ, které nepodaly daňové přiznání do 2. 4. 2025 a následně ho do 2. 5. 2025 podaly elektronicky – do 2. 6. 2025

OSVČ, kterým zpracovává daňové přiznání za rok 2024 daňový poradce – do 1. 8. 2025

Upozornění:

Termíny pro podání přehledu stanovuje zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (č. 592/1992 Sb.). Připadne-li den podání na sobotu, neděli či svátek, je posledním dnem podání nejbližší následující pracovní den.

Zdroj: Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Zdravotní pojišťovny působící v České republice:

Zdravotní pojišťovna Zkratka Kód Datová schránka Web Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky VZP 111 i48ae3q www.vzp.cz Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky VOZP 201 p3aaext www.vozp.cz Česká průmyslová zdravotní pojišťovna ČPZP 205 mk5ab8i www.cpzp.cz Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví OZP 207 q9iadw9 www.ozp.cz Zaměstnanecká pojišťovna Škoda ZPS 209 5kpadkp www.zpskoda.cz Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky ZPMV 211 9swaix3 www.zpmvcr.cz Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna RBP 213 edyadmh www.rbp213.cz

Zdroj: Zdravotní pojišťovny

