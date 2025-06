Bílé plomby zlevní o tisícovku

Bílé zubní plomby, které si lidé v ordinacích dosud sami platili, budou od roku 2026 o 930 korun levnější. Začnou na ně přispívat zdravotní pojišťovny.

Výši příspěvku 900 korun na dotaz potvrdilo ministerstvo zdravotnictví a Všeobecná zdravotní pojišťovna. Počítá se podle prezidenta České stomatologické komory (ČSK) Romana Šmuclera dál i s variantou plně hrazenou pojišťovnou, podle něj je ale ve většině případů vhodnější fotokompozitní materiál, který bude s doplatkem.

„To, že se platí výplně ve stomatologii, není vůbec běžné,“ řekl. I ve velmi vyspělých zemích je podle něj hrazené stomatologické ošetření vytržení zubu. Naopak stejně jako od příštího roku Česko na bílé zubní výplně podle něj přispívají Německo, Chorvatsko, Lucembursko nebo některé skandinávské země.

Anna Gruberová z Penta Ambulance: Zdraví je největší luxus. My zajistíme, aby byl dostupný Zprávy z firem Než Anna Gruberová nastoupila do Penta Hospitals, působila 13 let v automobilovém segmentu. Postupně prošla různými pozicemi v PR, marketingu a obchodu, coby ředitelka Audi Česká republika zodpovídala za 18 dealerství v rámci České republiky. A i když se auta a lidé nemohou víc lišit, plno zkušeností ze svého předchozího působiště Anna Gruberová aplikuje ve zdravotnickém byznyse. „Pořád potřebujete vědět, jak na klienta cílit, jaká má očekávání, jak s ním komunikovat, jaký mu nabízet produkt a servis. Stavíte na stejných principech, v nichž klíčový je servis,“ vysvětluje zkušená manažerka. Dalibor Martínek Přečíst článek

Změny odstartoval zákaz amalgámu obsahujícího rtuť, ze kterého se dělaly plomby hrazené pojišťovnou dosud. Podle Šmuclera zubaři udělají lidem těchto plomb asi 2,5 milionu ročně. Kolik je bílých výplní, které si lidé platí, podle něj nikdo neví. Odhaduje se, že dohromady jich bude pět až sedm milionů ročně.

Levnější plomby se budou týkat ordinací se smlouvami se zdravotními pojišťovnami

Levnější plomby se budou týkat pacientů zubních ordinací, které mají smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Příspěvek na bílé plomby je bude stát podle Šmuclera každý rok několik miliard korun navíc. Loni za zubní péči platily 19,2 miliardy korun, za pět let částka vzrostla o 60 procent. Celkově bylo na zdravotní péči loni vynaloženo 504,6 miliardy korun.

Bílé plomby zubaři vyrábějí z různých materiálů, aplikují je buď v jedné, nebo ve více vrstvách. „Cenový rozdíl mezi těmi materiály prakticky není, rozdíl je práce,“ řekl Šmucler. Zatímco takzvaný skloionomerní cement lékař nanáší podobně jako amalgám najednou, u takzvaného fotokompozitu nanese tenkou vrstvu, tu vytvrdí speciálním modrým světlem a nanáší další vrstvu. Obvykle jich je podle Šmuclera tři až pět, což trvá i adekvátně delší dobu. Rozdíl v pracnosti mezi fotokompozitem a skloinomerním materiálem je v mnoha miliardách korun, dodal.

Obří akvizice. Sanofi koupí výrobce léků na vzácná imunologická onemocnění Zprávy z firem Francouzská Sanofi se dohodla na koupi americké biofarmaceutické společnosti Blueprint Medicines Corporation za více než devět miliard dolarů (196,2 miliardy korun). Sanofi tak posílí svoji pozici v oblasti přípravků na vzácná imunologická onemocnění. Akvizice je podle údajů LSEG největším letošním evropským obchodem v oblasti zdravotní péče. ČTK Přečíst článek

Vrstvené výplně podle něj mají menší riziko, že se plomba od zubu odtrhne. To, jaký materiál pojišťovna pacientovi uhradí zcela, se odvíjí například od toho, zda kaz postihuje jednu plošku zubu nebo více. Jiný je podle Šmuclera vhodný například na kousací plochu stoličky a jiný na kaz mezi dvěma zuby. Za pozitivum skloionomerního materiálu považuje uvolňování fluoridu, který je pro zuby prospěšný, horší je z něj naopak tvarování kontaktních míst mezi dvěma zuby. „Prioritu má vždycky fotokompozit,“ dodal Šmucler.

Jeho cenu si dosud mohl zubní lékař stanovit podle svého, musel ji jenom uvést v ceníku v ordinaci nebo na webu, aby o ní pacient věděl dopředu. Mezi jednotlivými ordinacemi tak jsou významné rozdíly. „Chybí nám tu doporučené ceny, k jejich zveřejnění pojišťovny vyzýváme dlouhodobě,“ uvedl prezident ČSK. Komora podle něj chtěla údaj zveřejnit, znemožnilo to ale stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Za hranou zákona. V šedé ekonomice pracuje v Česku až půl milionu lidí Money Lidí, kteří pracují za hranou zákona, je v Česku minimálně 214 tisíc, reálné odhady ovšem hovoří o více než půl milionu. Nejčastěji jde o zaměstnance v gastronomii, maloobchodu, stavebnictví ale i v IT, uvádí to studie projektu Neviditelní. ČTK Přečíst článek

Dalibor Martínek: Češi milují léky víc než pivo. A teď, kruciš, zase některé chybí Názory Až do konce roku bude na českém trhu nedostupné antidepresivum Anafranil. Vyplývá to z údajů SÚKL. Zmíněný lék nemá podle ústavu náhradu. Dodávky léku jsou prý přerušeny z výrobních důvodů. To je pro Čechy, zvláště před blížícími se volbami, špatná zpráva. Tisíce lidí bude lék na tuto zdánlivě banální chorobu, pro někoho dokonce „nechorobu“, jistě na podzim potřebovat. Dalibor Martínek Přečíst článek