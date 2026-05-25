newstream.cz Zprávy z firem

Blesková nakládka bez dotyku lidské ruky. Prazdroj má sklad na padesát milionů piv

Linka na plechovkové pivo
Plzeňský Prazdroj / užito se svolením
Michal Nosek
Plzeňský Prazdroj dokončil jednu z největších investic své historie. V Plzni spustil plně automatizovaný sklad za 1,4 miliardy, který pojme přes 50 milionů piv. Palety se v něm pohybují po kolejích, řídí je počítač a speciálně upravený kamion dokáže technologie naložit bez zásahu člověka.

Na první pohled to zní spíš jako provoz nákladního terminálu než pivovaru. Palety plné lahví a plechovek sjíždějí ze stáčecí linky, putují po půlkilometrové dopravníkové dráze a na takzvaném seřadišti si je přebírají kolejové vozíky. V Prazdroji jim říkají gondoly.

Je jich osmadvacet a po kolejích se pohybují rychlostí 7,2 kilometru za hodinu. Každá paleta má svůj unikátní kód, takže systém přesně ví, kam ji uložit, kdy ji vyskladnit a komu patří. O zbytek se starají jeřábové zakladače a počítač, který hlídá nejen pozici palet, ale také jejich zabalení, kvalitu i expiraci produktů.

Nemůže se stát, že by zákazník dostal ze skladu jiné pivo, než si skutečně objednal,“ říká manažer skladování Prazdroje Tomáš Sedláček.

Sklad pro 50 milionů piv

Nový automatizovaný sklad má spolu s expediční budovou plochu 13 500 metrů čtverečních, tedy zhruba velikost dvou fotbalových hřišť. Uvnitř stojí jedenáct pater samonosných regálů, do nichž systém ukládá až 42 tisíc palet.

Přepočteno na půllitry se do skladu vejde více než 50 milionů piv. Oproti první etapě, dokončené v roce 2023, se kapacita zvýšila o 24 500 palet.

A přestože jde o obří provoz, na jeho obsluhu stačí osm lidí.

Kamion za dvě a půl minuty

Nejviditelnější změnou je rychlost expedice. Automatika zvládne během hodiny vyskladnit až 360 palet, což odpovídá zhruba jedenácti naloženým kamionům. Pro kamiony je u skladu vyhrazeno dvanáct míst: osm pro zadní nakládku a čtyři pro boční.

Většina nákladu dojede až k řidičům bez dotyku lidské ruky, poslední část nakládky pak probíhá pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno stanoviště je ale výjimkou. Slouží pro plně automatickou zadní nakládku.

Kvůli ní nechal Prazdroj upravit dva kamiony. Uvnitř návěsů mají motorizovaný dopravník, po němž palety zajedou dovnitř samy. Naložení jednoho kamionu tak trvá jen dvě a půl minuty.

Do budoucna bychom chtěli tento systém v pivovaru ještě rozšířit,“ dodává Sedláček.

Investice za 1,4 miliardy

Dokončení skladu navazuje na první etapu spuštěnou v roce 2023. Celkově Prazdroj do modernizace skladu a logistického zázemí vložil přes 1,4 miliardy korun. Samotná druhá etapa, zahrnující automatickou nakládku do kamionů a třídičku palet, vyšla přibližně na 633 milionů korun.

Podle generálního ředitele Plzeňského Prazdroje Michala Mrowiece je projekt dalším krokem v dlouhé tradici technologických inovací pivovaru.

Pilsner Urquell vaříme už téměř 184 let. A zatímco chuť našeho ležáku zůstává neměnná, technologie kolem se překotně vyvíjejí,“ říká Mrowiec.

Méně vozíků, méně emisí

Automatizace nemá jen zrychlit expedici. Prazdroji má také snížit emise a omezit potřebu manipulační techniky. Díky přesunu palet po kolejích pivovar ušetří jedenáct vysokozdvižných vozíků a čtyři nákladní kyvadlová vozidla, která dříve zajišťovala převoz zboží mezi stáčírnou a skladem.

Ročně tak podle pivovaru nevznikne zhruba 800 tun oxidu uhličitého. Další úsporu přináší fotovoltaika na střeše skladu, která má pokrýt asi 65 procent jeho spotřeby a snížit emise o dalších 259 tun CO₂ ročně.

Pod budovou jsou navíc tři retenční nádrže s objemem 838 tisíc litrů vody. Ta slouží k chlazení výrobní technologie v sousedním pivovaru Gambrinus.

Když chybějí lidé, nastupuje automatizace

Prazdroj modernizaci logistiky vysvětluje také situací na pracovním trhu. Dlouhodobě podle něj chybějí především řidiči vysokozdvižných vozíků, skladníci a odborní operátoři stáčecí linky. Automatizace tak nahrazuje část míst, na která se lidé hledají obtížně.

Průzkum: Mladí Češi žijí od výplaty k výplatě. Dospělý život odkládají ne z pohodlnosti, ale z nouze

Mladí Češi žijí od výplaty k výplatě. Dospělý život odkládají ne z pohodlnosti, ale z nouze
Více než polovina české generace Z a téměř dvě třetiny mileniálů odkládají kvůli nepříznivé finanční situaci zásadní životní rozhodnutí. Největší obavy mají z životních nákladů a nedostupného bydlení. Vyplývá to z nového průzkumu společnosti Deloitte.

Nejde jen o dražší nájmy, hypotéky nebo účty za energie. Mladým Čechům se čím dál častěji komplikuje samotné plánování dospělého života. Vlastní bydlení, rodina, kariéra nebo větší životní změny se pro část z nich odsouvají na později.

Podle průzkumu Deloitte Gen Z & mileniálové odkládá kvůli financím zásadní životní rozhodnutí 53 procent českých příslušníků generace Z a 62 procent mileniálů. Největší obavy mají mladí lidé z životních nákladů, nedostupného bydlení, politické nestability, válek a mezinárodních konfliktů.

„Může se zdát, že čeští mileniálové a Gen Z odkládají zásadní životní rozhodnutí, anebo se jim do určité míry vyhýbají. Opak je ale pravdou. V dnešním světě plném nejistot a neustálých změn pouze přijímají jiný přístup – jednají o důležitých věcech s rozvahou a promyšleně,“ říká Andrea Černá, expertka na HR trendy a manažerka ve společnosti Deloitte.

Největší strach? Náklady a bydlení

Životní náklady označilo za jednu z největších obav 43 procent českých mileniálů a 35 procent příslušníků generace Z. Druhým velkým tématem je politická nestabilita, války a mezinárodní konflikty. Ty zmiňuje 31 procent mileniálů a 23 procent Gen Z. Mileniálové se zároveň častěji obávají obecného směřování Česka, zatímco mladší generace má výrazněji starost o duševní zdraví svých vrstevníků.

Podle Černé je patrné, že význam geopolitiky a domácího politického dění oproti loňsku výrazně vzrostl. Zatímco loni se politická nestabilita u generace Z nevešla mezi tři nejzásadnější témata, letos je pro obě skupiny druhou nejčastější obavou.

Vlastní bydlení se mladým vzdaluje

Nejviditelnější finanční překážkou zůstává bydlení. Vlastní bydlení si podle průzkumu nemůže dovolit 55 procent českých mileniálů a 59 procent příslušníků generace Z. To je více než u jejich vrstevníků ve světě, kde stejný problém zmiňuje 40 procent mileniálů a 51 procent Gen Z.

Téměř polovina respondentů z obou generací v Česku i ve světě zároveň uvádí, že žije od výplaty k výplatě. Finanční nejistotu pociťuje 49 procent českých mileniálů a 38 procent příslušníků generace Z.

„Česko se už několik let řadí mezi země s nejhorší dostupností nového bydlení v Evropě. Nejvíce tato situace dopadá právě na mladou generaci. Stejně jako loni, ani letos zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se situace měla rychle zlepšit. Pokud chceme tento trend zvrátit, budeme potřebovat mnohem intenzivnější bytovou výstavbu a současně jednodušší schvalovací procesy,“ říká Petr Hána, ředitel oddělení nemovitostí a stavebnictví ve společnosti Deloitte.

Bydlení rozhoduje i o práci

Dostupnost bydlení se mladým lidem nepromítá jen do soukromého života. Ovlivňuje i kariérní rozhodování. U české generace Z má toto téma vliv na výběr práce v 74 procentech případů, u mileniálů v 71 procentech. V obou případech jde o vyšší podíl než u vrstevníků u respondentů ze zbytku světa (69 %, resp. 64 %)

Jinými slovy: práce už pro mladé není jen otázkou platu, oboru nebo smyslu. Stále častěji jde i o to, zda jim vůbec umožní zaplatit život ve městě, kde chtějí nebo potřebují žít.

Duševní zdraví se lepší, stres zůstává

Průzkum zároveň ukazuje, že duševní zdraví mladých se v některých ukazatelích zlepšuje. Jako dobré nebo velmi dobré ho hodnotí 59 procent české generace Z a 55 procent mileniálů. Přibližně pětina respondentů ho ale stále vnímá jako špatné nebo velmi špatné.

Stres zůstává každodenní realitou. Neustále nebo po většinu času se ve stresu cítí 32 procent mileniálů a 29 procent příslušníků generace Z. U mladší generace přitom podíl lidí zažívajících permanentní nebo téměř permanentní stres oproti loňsku klesl, zatímco u mileniálů naopak vzrostl.

„Navzdory narůstajícím vnějším tlakům si velká část mladých z generace Z i mileniálů zachovává pozitivní pohled na budoucnost. Obě generace jsou letos optimističtější ohledně své osobní finanční budoucnosti než ohledně širší ekonomiky. Platí, že se duševní zdraví zlepšuje, ale stres zůstává u mladých lidí každodenní realitou,“ shrnuje Černá.

Aktuálního ročníku průzkumu Deloitte Gen Z & mileniálové se zúčastnilo 22 595 respondentů ze 44 zemí včetně České republiky. Sběr dat proběhl na přelomu let 2025 a 2026. Deloitte do generace Z řadí respondenty narozené mezi lednem 1995 a prosincem 2007, mezi mileniály pak ty, kteří se narodili mezi lednem 1983 a prosincem 1994.

Dnešek je skutečnou nabídkou k míru, řekl v Brně Bernd Posselt

Bernd Posselt
ČTK
ČTK
ČTK

Sudetští Němci poprvé pořádají svůj sjezd v České republice. V Brně mluvili o usmíření, stavění mostů i historickém okamžiku. Bavorský premiér Markus Söder označil setkání za den naděje a radosti, zatímco šéf krajanského sdružení Bernd Posselt zdůraznil, že do Česka přijeli s poselstvím lásky, nikoli nenávisti.

Sudetští Němci přijeli na sjezd do Brna s poselstvím lásky, nikoli nenávisti. V projevu k účastníkům Sudetoněmeckého sjezdu to dnes prohlásil šéf Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL) Bernd Posselt. Sjezd sudetských Němců se koná poprvé v České republice, na což poukázal i bavorský premiér Markus Söder. Ten dnešek označil za historický okamžik, den naděje a usmíření a velký svátek radosti.

„Dnešek je příležitostí, skutečnou nabídkou k míru,“ prohlásil Söder. V proslovu hovořil o cestě k usmíření, při níž se nezapomíná na nacistické zločiny. „Brutální, neuvěřitelné,“ řekl o nich.

Hledání nových cest

Söder poukázal na to, že sudetští Němci se velmi brzy vzdali touhy po odplatě a zvolili si cestu stavění mostů. „Místo agrese a odplaty hledají nové cesty,“ řekl. „A za to děkuji Berndu Posseltovi,“ dodal. Bavorští premiéři jsou tradičně patrony sudetských Němců, nad nimiž Bavorsko po odsunu z někdejšího Československa převzalo záštitu.

Söder v závěru řekl, že z Brna odjíždí za českým prezidentem Petrem Pavlem, který ho k sobě pozval. „To je dobré znamení vzájemnosti,“ dodal.

Posselt české návštěvníky pozdravil česky slovy „vážení hosté“. V proslovu hovořil mimo jiné o složité cestě usmiřování a také o odvaze těch českých osobností, které se z české strany k hledání společného přátelství vydaly jako první. „Nebylo to samozřejmé,“ řekl.

Posselt krátce zmínil i protesty proti sjezdu a nevoli, kterou sudetoněmecké setkání v Brně u části české veřejnosti vyvolává. Řekl, že za protesty stojí mimo jiné komunisté. „A právě tito komunisté nás chtějí poučovat, co je svoboda a historická pravda,“ řekl.

Z Československa byly po druhé světové válce odsunuty asi tři miliony Němců. Sudetští Němci to označují za vyhnání. Podle česko-německé komise historiků přišlo při odsunu o život 15 tisíc až 30 tisíc lidí. Za předchozí více než šestileté nacistické nadvlády zahynulo kolem 320 tisíc až 350 tisíc obyvatel někdejšího Československa.

