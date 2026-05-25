Blesková nakládka bez dotyku lidské ruky. Prazdroj má sklad na padesát milionů piv
Plzeňský Prazdroj dokončil jednu z největších investic své historie. V Plzni spustil plně automatizovaný sklad za 1,4 miliardy, který pojme přes 50 milionů piv. Palety se v něm pohybují po kolejích, řídí je počítač a speciálně upravený kamion dokáže technologie naložit bez zásahu člověka.
Na první pohled to zní spíš jako provoz nákladního terminálu než pivovaru. Palety plné lahví a plechovek sjíždějí ze stáčecí linky, putují po půlkilometrové dopravníkové dráze a na takzvaném seřadišti si je přebírají kolejové vozíky. V Prazdroji jim říkají gondoly.
Je jich osmadvacet a po kolejích se pohybují rychlostí 7,2 kilometru za hodinu. Každá paleta má svůj unikátní kód, takže systém přesně ví, kam ji uložit, kdy ji vyskladnit a komu patří. O zbytek se starají jeřábové zakladače a počítač, který hlídá nejen pozici palet, ale také jejich zabalení, kvalitu i expiraci produktů.
„Nemůže se stát, že by zákazník dostal ze skladu jiné pivo, než si skutečně objednal,“ říká manažer skladování Prazdroje Tomáš Sedláček.
Sklad pro 50 milionů piv
Nový automatizovaný sklad má spolu s expediční budovou plochu 13 500 metrů čtverečních, tedy zhruba velikost dvou fotbalových hřišť. Uvnitř stojí jedenáct pater samonosných regálů, do nichž systém ukládá až 42 tisíc palet.
Přepočteno na půllitry se do skladu vejde více než 50 milionů piv. Oproti první etapě, dokončené v roce 2023, se kapacita zvýšila o 24 500 palet.
Na chmelnici v Oboře u Loun fouká studený vítr, půda se po dešti lepí na boty a brigádníci se hodiny ohýbají k mladým výhonům. Právě teď, v několika jarních týdnech, se rozhoduje o tom, jaká bude srpnová sklizeň. Na Farmě Loužek již tradičně pomáhá parta z Bulharska, zatímco pěstitel sleduje přes mobilní aplikaci půdní vláhu, srážky i teplotu. Chmel roste rychlostí až dvacet centimetrů denně a nečeká na lepší počasí.
A přestože jde o obří provoz, na jeho obsluhu stačí osm lidí.
Kamion za dvě a půl minuty
Nejviditelnější změnou je rychlost expedice. Automatika zvládne během hodiny vyskladnit až 360 palet, což odpovídá zhruba jedenácti naloženým kamionům. Pro kamiony je u skladu vyhrazeno dvanáct míst: osm pro zadní nakládku a čtyři pro boční.
Většina nákladu dojede až k řidičům bez dotyku lidské ruky, poslední část nakládky pak probíhá pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků. Jedno stanoviště je ale výjimkou. Slouží pro plně automatickou zadní nakládku.
Kvůli ní nechal Prazdroj upravit dva kamiony. Uvnitř návěsů mají motorizovaný dopravník, po němž palety zajedou dovnitř samy. Naložení jednoho kamionu tak trvá jen dvě a půl minuty.
„Do budoucna bychom chtěli tento systém v pivovaru ještě rozšířit,“ dodává Sedláček.
Investice za 1,4 miliardy
Dokončení skladu navazuje na první etapu spuštěnou v roce 2023. Celkově Prazdroj do modernizace skladu a logistického zázemí vložil přes 1,4 miliardy korun. Samotná druhá etapa, zahrnující automatickou nakládku do kamionů a třídičku palet, vyšla přibližně na 633 milionů korun.
Podle generálního ředitele Plzeňského Prazdroje Michala Mrowiece je projekt dalším krokem v dlouhé tradici technologických inovací pivovaru.
„Pilsner Urquell vaříme už téměř 184 let. A zatímco chuť našeho ležáku zůstává neměnná, technologie kolem se překotně vyvíjejí,“ říká Mrowiec.
Méně vozíků, méně emisí
Automatizace nemá jen zrychlit expedici. Prazdroji má také snížit emise a omezit potřebu manipulační techniky. Díky přesunu palet po kolejích pivovar ušetří jedenáct vysokozdvižných vozíků a čtyři nákladní kyvadlová vozidla, která dříve zajišťovala převoz zboží mezi stáčírnou a skladem.
České pivovary reagují na proměnu spotřebitelských návyků. Stále více z nich uvádí na trh piva s minimem cukru a nižším obsahem alkoholu, která oslovují především mladší ročníky, sportovce či lidi držící dietu. Zatím jde o menší segment, poptávka ale podle výrobců roste.
Ročně tak podle pivovaru nevznikne zhruba 800 tun oxidu uhličitého. Další úsporu přináší fotovoltaika na střeše skladu, která má pokrýt asi 65 procent jeho spotřeby a snížit emise o dalších 259 tun CO₂ ročně.
Pod budovou jsou navíc tři retenční nádrže s objemem 838 tisíc litrů vody. Ta slouží k chlazení výrobní technologie v sousedním pivovaru Gambrinus.
Když chybějí lidé, nastupuje automatizace
Prazdroj modernizaci logistiky vysvětluje také situací na pracovním trhu. Dlouhodobě podle něj chybějí především řidiči vysokozdvižných vozíků, skladníci a odborní operátoři stáčecí linky. Automatizace tak nahrazuje část míst, na která se lidé hledají obtížně.
