Barrandov Televizní studio ukončilo činnost, TV Barrandov zatím vysílá dál
Společnost Barrandov Televizní studio dnes na základě rozhodnutí soudu ukončila činnost. Všechny tři kanály televize Barrandov mají zatím pokračovat ve vysílání prostřednictvím externích firem.
Společnost Barrandov Televizní studio (BTS) na základě rozhodnutí soudu ukončila činnost. Všechny tři kanály televize Barrandov budou zatím vysílat dál prostřednictvím externích firem. ČTK to řekl majitel Barrandova TS Jan Čermák.
Vysílání mají zajistit externí subjekty
„V návaznosti na rozhodnutí soudu BTS dneškem ukončuje činnost. Vysílání TV Barrandov zatím zajistí externí subjekty, samozřejmě při dodržení licenčních podmínek. O dalším vývoji budeme informovat,“ uvedl Čermák.
Podle něj stále obecně platí varianta, že firmu v konkurzu nebo její část někdo koupí. I proto televize nadále vysílá.
Soud označil provoz za neudržitelný
O ukončení provozu BTS rozhodl pražský městský soud na konci května. Podle soudu byl provoz podniku ekonomicky i fakticky neudržitelný. Další vysílání všech tří kanálů má dočasně zajistit dceřiná společnost Čermákovy firmy S-24.
Příběh TV Barrandov má další dějství. Původní zachránce Jan Čermák posílá předluženou společnost BTS po dvou letech snah do konkurzu. „Stálo mě to desítky milionů korun, ale propad reklamního trhu je příliš velký,“ uvedl Čermák k situaci.
Nejde to. Jan Čermák posílá TV Barrandov po dvou letech do konkurzu
Zprávy z firem
Příběh TV Barrandov má další dějství. Původní zachránce Jan Čermák posílá předluženou společnost BTS po dvou letech snah do konkurzu. „Stálo mě to desítky milionů korun, ale propad reklamního trhu je příliš velký,“ uvedl Čermák k situaci.
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání před dvěma týdny oznámila, že kvůli konkurzu zahájila s Barrandovem správní řízení o odnětí licencí pro vysílání kanálů Barrandov Krimi a Barrandov Kino. Licenci na kanál TV Barrandov vlastní S-24.
Čermák chce udržet hodnotu televize pro prodej
Čermák už dříve řekl, že televize bude ještě několik měsíců vysílat. „Dcera S-24 holding si část služeb od BTS pronajme tak, abychom byli schopni udržet vysílání. Možná prodejní hodnota, a tedy výtěžek pro věřitele, je u běžící televize o dost vyšší. Bavíme se o provozu v řádu maximálně měsíců, během nichž se musí najít kupec,“ uvedl Čermák.
Čermák televizi získal před dvěma lety od Jaromíra Soukupa. Při její následné reorganizaci se podle soudu podařilo stabilizovat provoz, zejména výrazně snížit náklady a zastavit dlouhodobou ztrátovost.
Na podzim 2025 se společnost dostala do stavu, kdy příjmy z reklamy pokrývaly provozní náklady. Další vývoj ale zásadně ovlivnily externí faktory, zejména propad reklamního trhu umocněný geopolitickou situací a růstem cen energií.
Tři kanály měly v březnu sledovanost pod dvěma procenty
Dohromady měly tři programy televize Barrandov, tedy TV Barrandov, Barrandov Krimi a Barrandov Kino, v březnu průměrnou sledovanost 1,94 procenta u diváků starších 15 let.
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