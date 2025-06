Pohár přetekl. V centru Los Angeles platí noční zákaz vycházení

V Los Angeles začal v noci na dnešek SELČ po pěti dnech protestů, původně namířených proti imigračním raziím administrativy prezidenta Donalda Trumpa, platit noční zákaz vycházení v části centra města ve snaze zastavit rabování a vandalismus. Informovaly o tom tiskové agentury.

V ulicích Los Angeles podle záběrů stanice CNN a agentur zůstávaly i přes zákaz desítky demonstrantů a také Trumpem nasazení příslušníci Národní gardy. Kalifornský guvernér prezidenta obvinil, že přes druhé největší americké město natáhl vojenskou síť, a prohlásil, že demokracie čelí útoku.

Starostka Karen Bassová na tiskové konferenci řekla, že vyhlásila místní stav nouze a že nařízení bude platit od 20:00 tamního času (dnešních 5:00 SELČ) do 6:00 (15:00 SELČ). V platnosti zřejmě zůstane několik dní a vztahuje se pouze na jednu čtvrteční míli (2,6 kilometru čtvrtečních) v centru města, kde od pátku dochází k největším střetům. Po vyrabování 23 podniků „pohár přetekl“, řekla Bassová novinářům.

Los Angeles má přibližně čtyři miliony obyvatel a celé město se rozkládá zhruba na ploše 500 mil čtvrtečních (2295 kilometrů čtvrtečních), podotkla agentura AP.

Zákaz vycházení se nevztahuje na obyvatele, kteří ve vymezené oblasti žijí, na osoby bez domova, na akreditovaná média ani na příslušníky bezpečnostních a záchranných složek, řekl šéf losangeleské policie Jim McDonnell. Podle něj se od soboty stupňuje nezákonné a nebezpečné chování. „Zákaz vycházení je nezbytným opatřením k ochraně životů a majetku po několika dnech sílících nepokojů po celém městě,“ řekl McDonnell.

Ve chvíli, kdy začal zákaz vycházení platit, přelétal nad federálními budovami v centru města, které se staly centrem protestů, policejní vrtulník s výzvou, aby lidé oblast opustili. V oblasti se utvořilo několik skupin; některé prohlašovaly, že hodlají výzvy ignorovat, jiné skandovaly, aby shromáždění zůstalo pokojné, píše agentura AP.

Protesty vypukly v pátek poté, co Úřad pro imigraci a cla (ICE) provedl ve městě na západním pobřeží USA sérii razií a zadržel nejméně 44 lidí za údajné porušení imigračních předpisů. Situace ve městě se vyhrotila v neděli poté, co Trump proti vůli kalifornského guvernéra Gavina Newsoma i starostky rozhodl ve městě proti demonstrantům nasadit tisíce příslušníků Národní gardy. Americká armáda následně oznámila, že do Los Angeles vysílá stovky příslušníků námořní pěchoty.

V úterý začali vojáci Národní gardy chránit imigrační agenty při zatýkání ve městě. To značí rozšíření jejich působnosti, neboť dosud se omezovali na ochranu federálního majetku. Na fotografiích, které zveřejnil ICE, jsou vidět vojáci Národní gardy, kteří stráží policisty při zatýkání. McDonnell uvedl, že policie v úterý zatkla 197 osob.

Demokratický guvernér Newsom požádal soud, aby nasazení Národní gardy a námořní pěchoty urychleně zablokoval. Podle něj Trumpův postup jen zvýšil napětí a podpořil občanské nepokoje. Soudce ovšem nerozhodl okamžitě, a před čtvrtečním slyšením tak dal administrativě několik dalších dní, aby ve své činnosti pokračovala, píše AP.

V dnešním projevu Newsom řekl, že Trumpova imigrační represe už dalece přesáhla zatýkání zločinců a že mezi zadrženými jsou i „umývači nádobí, zahradníci, nádeníci a švadleny“. Trumpovo rozhodnutí federalizovat kalifornskou národní gardu a nasadit ji bez jeho schválení by podle něj mělo být varováním pro ostatní americké státy. „Kalifornie může být první - ale tady to zjevně neskončí,“ řekl Newsom.

„Opět se rozhodl pro eskalaci. Zvolil ještě větší sílu. Dal přednost teatrálnosti před bezpečností... Demokracie je pod útokem,“ řekl na Trumpovu adresu Newton, který se podle mnohých již připravuje na prezidentskou kandidaturu v roce 2028, píše agentura Reuters.

