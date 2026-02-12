Nový magazín právě vychází!

newstream.cz Zprávy z firem Bankám se loni dařilo. ČSOB zvýšila zisk na 19,8 miliardy, rostly i další velké domy

Bankám se loni dařilo. ČSOB zvýšila zisk na 19,8 miliardy, rostly i další velké domy

ČSOB
Dušan Kütner / Newstream
nst
nst

Český bankovní sektor si v roce 2025 udržel vysokou ziskovost. ČSOB zvýšila čistý zisk o pět procent, dvouciferný růst hlásí Moneta a solidní výsledky potvrzují i další velké banky. Růst výnosů zatím převyšuje tempo nákladů a úvěrová aktivita zůstává stabilní.

Skupina ČSOB vykázala za rok 2025 čistý zisk 19,8 miliardy korun, meziročně o pět procent více. Objem aktiv pod její správou vzrostl o 13 procent na 464 miliard korun. Banka tak potvrdila stabilní výkonnost i v prostředí postupně klesajících úrokových sazeb.

Provozní výnosy ČSOB stouply o sedm procent na 48 miliard korun, zatímco provozní náklady bez bankovních daní vzrostly pouze o dvě procenta na 23 miliard. Růst výnosů tak převýšil dynamiku nákladů. Objem úvěrů se zvýšil o osm procent na 1,061 bilionu korun, vklady klientů vzrostly o dvě procenta na 1,391 bilionu korun, uvedla banka ve zprávě.

Bankovní sektor je úspěšný

Dobré výsledky hlásí i další banky. Moneta Money Bank zvýšila čistý zisk na zhruba 6,5 miliardy korun, což představuje meziroční růst o téměř 12 procent. Banka těžila z růstu čistých úrokových výnosů i poplatků a potvrdila pokračující silnou kapitálovou pozici.

Komerční banka v průběhu roku vykazovala stabilní kvartální zisky a podle dosud zveřejněných údajů si udržela solidní provozní výkonnost. Česká spořitelna, největší banka na trhu podle počtu klientů, rovněž generovala vysoké zisky v jednotlivých čtvrtletích a drží silnou bilanční pozici.

Výsledky naznačují, že český bankovní sektor zůstává navzdory ekonomickému zpomalení a tlakům na marže v dobré kondici. Banky těží z robustního úvěrového portfolia, relativně stabilních vkladů a postupného oživení poptávky po financování, zejména v oblasti hypoték a firemních úvěrů.

Skupina ČSOB zahrnuje kromě samotné banky také Hypoteční banku, ČSOB stavební spořitelnu, ČSOB Penzijní společnost, ČSOB Leasing a ČSOB Factoring. Je součástí belgické finanční skupiny KBC, která působí ve střední a východní Evropě.

Související

Doporučujeme