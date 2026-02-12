Bankám se loni dařilo. ČSOB zvýšila zisk na 19,8 miliardy, rostly i další velké domy
Český bankovní sektor si v roce 2025 udržel vysokou ziskovost. ČSOB zvýšila čistý zisk o pět procent, dvouciferný růst hlásí Moneta a solidní výsledky potvrzují i další velké banky. Růst výnosů zatím převyšuje tempo nákladů a úvěrová aktivita zůstává stabilní.
Skupina ČSOB vykázala za rok 2025 čistý zisk 19,8 miliardy korun, meziročně o pět procent více. Objem aktiv pod její správou vzrostl o 13 procent na 464 miliard korun. Banka tak potvrdila stabilní výkonnost i v prostředí postupně klesajících úrokových sazeb.
Provozní výnosy ČSOB stouply o sedm procent na 48 miliard korun, zatímco provozní náklady bez bankovních daní vzrostly pouze o dvě procenta na 23 miliard. Růst výnosů tak převýšil dynamiku nákladů. Objem úvěrů se zvýšil o osm procent na 1,061 bilionu korun, vklady klientů vzrostly o dvě procenta na 1,391 bilionu korun, uvedla banka ve zprávě.
Bankovní sektor je úspěšný
Dobré výsledky hlásí i další banky. Moneta Money Bank zvýšila čistý zisk na zhruba 6,5 miliardy korun, což představuje meziroční růst o téměř 12 procent. Banka těžila z růstu čistých úrokových výnosů i poplatků a potvrdila pokračující silnou kapitálovou pozici.
Komerční banka v průběhu roku vykazovala stabilní kvartální zisky a podle dosud zveřejněných údajů si udržela solidní provozní výkonnost. Česká spořitelna, největší banka na trhu podle počtu klientů, rovněž generovala vysoké zisky v jednotlivých čtvrtletích a drží silnou bilanční pozici.
Výsledky naznačují, že český bankovní sektor zůstává navzdory ekonomickému zpomalení a tlakům na marže v dobré kondici. Banky těží z robustního úvěrového portfolia, relativně stabilních vkladů a postupného oživení poptávky po financování, zejména v oblasti hypoték a firemních úvěrů.
Skupina ČSOB zahrnuje kromě samotné banky také Hypoteční banku, ČSOB stavební spořitelnu, ČSOB Penzijní společnost, ČSOB Leasing a ČSOB Factoring. Je součástí belgické finanční skupiny KBC, která působí ve střední a východní Evropě.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.