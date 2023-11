Agrofert rozšiřuje své portfolio. Za stovky milionů získal většinu v Ciz-Agro

Holding Agrofert ze svěřenských fondů bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO) dokončil převzetí většinového podílu ve firmě Krow, která je mateřskou společností zemědělského podniku Ciz-Agro z Cizkrajova na Jindřichohradecku.

Ciz-Agro chová skot a prasata, má také rostlinnou výrobu. Obhospodařuje zhruba 2400 hektarů. Zdroje ze zemědělského trhu odhadly už dříve hodnotu transakce na 200 milionů korun, uvedl server Hospodářské noviny.

Třicetiprocentní podíl ve firmě Krow si ponechal původní vlastník a ředitel podniku Jaroslav Pokorný. Zbytek podle údajů v obchodním rejstříku nově drží Agrofert prostřednictvím svojí dceřiné společnosti ZZN Pelhřimov.

Ciz-Agro se v rostlinné výrobě zaměřuje na produkci krmných směsí a dodává biomasu pro partnerskou bioplynovou stanici, která spadá přímo pod Krow. Loni Ciz-Agro s tržbami 160 milionů korun vykázalo čistý zisk 23 milionů. Zisk firmy před úroky, zdaněním a odpisy (EBITDA) v loňském roce přesáhl 46 milionů korun.

Zájem o nákup zemědělských podniků podle Hospodářských novin letos opadl po změnách ve vyplácení zemědělských dotací, které snížily podporu pro větší firmy. Nakupují tak vesměs jen největší a finančně nejsilnější skupiny, píše server. Agrofert nedávno koupil například ve středních Čechách společnost ZKS Agro Zahořany či pěstitele chmele TUFA. Podle HN holding také vede pokročilá jednání o koupi jihomoravské farmy Svornost Těmice.

Holding Agrofert vedle zemědělství podniká také v potravinářství a chemickém průmyslu. Loni více než zdvojnásobil zisk na 12,97 miliardy korun. Tržby skupiny vzrostly o třetinu na 245 miliard korun. Agrofert zaměstnává přes 30 tisíc lidí, z toho téměř 21 tisíc v Česku.