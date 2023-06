Automobilka GM postaví další gigafactory v USA. A zase s Jihokorejci

Ohio, Tennessee, Michigan a nově také Indiana. Všude tam bude mít americká automobilka General Motors svoji gigafactory. I tu poslední jmenovanou postaví společně s Jihokorejci. Ale zatímco u prvních třech jí byla partnerem společnost LG Solution Energy, pro závod v Indianě si GM vybrala její konkurenci - společnost Samsung SDI.

Americká automobilka General Motors (GM) a jihokorejská společnost Samsung SDI postaví ve Spojených státech za více než tři miliardy dolarů (66,1 miliardy korun) továrnu na výrobu baterií pro elektromobily. Závod by měl zahájit provoz v roce 2026 a vznikne v něm 1700 pracovních míst. Oznámil to guvernér státu Indiana Eric Holcomb. V Indianě se bude závod nacházet.

Továrna by měla mít roční výrobní kapacitu 30 gigawatthodin (GWh), což by mělo stačit zhruba pro 300 tisíc elektromobilů. Bude vyrábět niklové prizmatické a cylindrické bateriové články.

Dvouletý cíl: milion aut na baterky ročně

Firmy v dubnu oznámily, že založí společný podnik s cílem postavit továrnu na baterie pro elektromobily za tři miliardy dolarů. Neupřesnily však místo, kde by závod měl stát.

GM očekává, že od roku 2022 do poloviny roku 2024 vyrobí v Severní Americe 400 tisíc elektromobilů. V roce 2025 zvýší roční kapacitu výroby v regionu na jeden milion vozů.

Nová továrna je čtvrtým společným závodem na bateriové články, který GM oznámila. Tři další závody postavila s jihokorejskou firmou LG Energy Solution. Jeden závod, který se nachází v Ohiu, už zahájil výrobu, další dva - v Tennessee a v Michiganu - se připravují.

Automobilka GM má v Indianě pět výrobních závodů s více než 5700 zaměstnanci. Cílem firmy je od roku 2035 vyrábět pouze elektromobily, uvedla agentura AP.

