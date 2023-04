Velké automobilky přijdou v USA o daňové úlevy pro elektromobily. S jednou výjimkou

Elektromobily značek Volkswagen, BMW, Nissan, Rivian, Hyundai a Volvo přijdou ve Spojených státech po pondělním zpřísnění podmínek o daňovou úlevu 7500 dolarů (kolem 160 800 korun). S odvoláním na nová pravidla o tom informovalo americké ministerstvo financí. Cílem těchto pravidel je zbavit USA závislosti na Číně v oblasti dodavatelských řetězců baterií pro elektromobily, připomíná Reuters.

Daňová úleva je součástí amerického zákona o snižování inflace (IRA) schváleného loni v srpnu.

Nejenom USA, Tesla zlevnila auta i v Evropě, Singapuru a v Izraeli Zprávy z firem Americký výrobce elektromobilů Tesla snížil ceny svých aut v Evropě, Izraeli a Singapuru. Před týdnem firma zlevnila auta ve Spojených státech, od ledna už popáté. Díky slevám Tesla v prvním čtvrtletí zvýšila odbyt o čtyři procenta, investoři se ale obávají o ziskové marže, které jsou vysoko nad průměrem odvětví. Informovala o tom dnes agentura Reuters. ČTK Přečíst článek

Bez daňových úlev se budou muset obejít mimo jiné američtí zájemci o vozy BMW 330e, Nissan Leaf, Rivian R1S, Volkswagen ID.4 či hybridní Volvo S60. Švédskou automobilku z 82 procent vlastní čínská skupina Zhejiang Geely Holding.

O polovinu podpory přijde i Tesla

O polovinu daňové úlevy přijde například Model 3 automobilky Tesla. Beze změny zpřísněním projdou například elektrovozy Chevrolet Bolt a Bolt EUV amerického výrobce General Motors (GM).

Dalibor Martínek: Kdy Evropa pochopí, že elektroauta jsou slepou uličkou? Než se tak stane, bude to drahé Názory Západní Evropa, a s ní i Česko, přistoupila na hru o změně klimatu. Na příběh vyprávějící o tání ledovců, o zvyšování hladiny oceánů. Kvůli této iluzi se mění celý výrobní řetězec. Politici, uvěznění v tomto myšlenkovém konceptu, destruují vše, co Evropané za posledních dvě stě let vybudovali. Vrcholem šílené pyramidy je systém ESG, v podstatě diktát bank, které si díky idealistické představě západního světa o lepších zítřcích mohou lépe nacenit podmínky financování a zvyšovat poplatky. Dalibor Martínek Přečíst článek

Třebaže tato automobilka dříve uvedla, že pouze některé z jejích chystaných modelů budou mít patrně nárok na daňovou úlevu, ministerstvo financí informovalo, že podmínky splňují všechny vozy GM. Resort dále potvrdil odhad automobilek Ford Motor a Stellantis, že daňové úlevy na většinu jejich elektrických a hybridních modelů budou od 18. dubna sníženy na polovinu.

Pro letošní rok IRA vyžaduje, aby 50 procent komponentů baterií bylo vyrobeno nebo smontováno v Severní Americe, aby bylo možné získat daňovou úlevu 3750 dolarů. Dalších 3750 dolarů je letos podmíněno tím, že 40 procent kritických minerálů pochází ze Spojených států nebo od jejich partnera ve volném obchodu. V obou případech se s postupem let poměr zvyšuje.

Divize elektromobilů prodělává miliardy. Navzdory tomu má Ford velké plány Zprávy z firem Divize elektromobilů americké automobilky Ford Motor prohloubila v loňském roce provozní ztrátu na 2,1 miliardy dolarů (45,6 miliardy korun). Další ztrátu v divizi elektromobilů očekává automobilka také letos, a to kolem tří miliard dolarů. K zisku by se výroba elektromobilů mohla dostat před koncem roku 2026. Ford výsledky divize zveřejnil spolu s podrobnostmi o novém formátu svého finančního výkaznictví. ČTK Přečíst článek