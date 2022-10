Týden tradera: Akcie Big Techů pohořely

Akciové trhy v uplynulém týdnu spíše rostly a odlepily se tak od svých minim. Výjimkou byly silné propady na hlavních amerických titulech, jako je Microsoft, Meta (Facebook) nebo Alphabet (Google). Tyto společnosti, které v předchozích letech snadno překonávaly očekávaní trhu a jejich akcie pravidelně posilovaly, si nyní vybírají svoji slabší chvilku. Mezi klíčové události týdne však patřilo také zasedání ECB, připomíná pro Newstream ve svém tržním shrnutí týdne Kryštof Míšek, hlavní ekonom společnosti Colosseum.

Reklama

Z pohledu makrostatistiky dorazila ve čtvrtek z USA data o vývoji HDP za 3. čtvrtletí, které mělo být silně růstové po poklesu o 0,6 v předchozím kvartálu. Hrubý domácí produkt ve třetím kvartále rostl meziročně o 2,6 procenta, čekal se 2,4procentní růst. V tomto směru pomáhala spotřeba, která rostla o 1,4 procenta a ukázala na odolnost vnitřního trhu americké ekonomiky.

Evropská centrální banka (ECB) přistoupila k dalšímu výraznému zvýšení úrokových sazeb. Analytici očekávali, že Rada guvernérů zvýší základní úrok znovu o rekordních 0,75procentního bodu, čímž jej posune na dvě procenta, maximum od roku 2009. ECB vede boj s vysokou inflací, která v určitých případech roste až na 12násobek cíle banky (např. Estonsko).

Šéfka ECB Christine Lagardová a její kolegové proto hikem o 75 bazických bodů nikoho nepřekvapili. Trhy spíše zajímalo, jak agresivně hodlá ECB v bitvě s inflací dále postupovat. Zdražování totiž v eurozóně ještě zdaleka neřeklo poslední slovo a ve zbytku roku může ze zářijových 9,9 procenta ještě zrychlit. V tomto směru ECB přidává zpřísnění úvěrových podmínek u programu TLTRO. To by také mělo napomoci snížit objem levných peněz v evropské ekonomice a snižovat v konečném důsledku poptávkové inflační tlaky.

Výsledky Big Techů zklamaly

Zklamáním lze označit jednoznačně oznámené výsledky velkých technologických firem, které poslaly jejich akcie hluboce do záporu. Společnost Microsoft, která čelí silnému americkému dolaru a oslabení prodeje osobních počítačů, v úterý oznámila nejpomalejší růst za posledních pět let. Technologický gigant vykázal za tři měsíce, které skončily v září, jedenáctiprocentní nárůst tržeb na 50,1 miliardy dolarů, zatímco zisk oproti předchozímu roku klesl o 14 procent na 17,6 miliardy dolarů. Akcie odepsaly až sedm procent.

Prodej počítačů klesá, Microsoftu rostly tržby nejpomaleji za pět let Zprávy z firem Čistý zisk americké softwarové společnosti Microsoft se v prvním finančním čtvrtletí meziročně snížil o 14 procent na 17,6 miliardy dolarů (zhruba 432 miliard korun). Tržby podniku rostly nejpomaleji za pět let, výsledky však mírně překonaly očekávání analytiků. ČTK Přečíst článek

Reklama

Společnost Alphabet trhy také nepotěšila. Majitel vyhledávače Google nadále bojuje se zpomalením v celém technologickém odvětví. Společnost vykázala ve třetím čtvrtletí tržby ve výši 69 miliard dolarů, což je o šest procent více než v loňském roce, ale méně, než odhadovali analytici, kteří očekávali 70,9 miliardy dolarů. Akcie spadly o 10 procent.

V neposlední řadě reportovala čísla hospodaření také společnost Meta Platforms, která stojí za sociálními sítěmi Facebook a Instagram. A dopadla podobně jako ostatní Big Techy. Akcie propadly o 20 procent. Meta se potýká s rozsáhlým zpomalením výdajů na internetovou reklamu, výzvami ze strany společnosti Apple a zvýšenou konkurencí ze strany TikToku.

Meta zaznamenala pokles tržeb v několika po sobě jdoucích čtvrtletích a očekává se, že ve čtvrtém čtvrtletí vykáže třetí pokles v řadě. Všechny uvedené společnosti mají za sebou slabý rok, jejich akcie odepsaly desítky procent a můžou být zralé k dlouhodobému nákupu. Riziko dalšího většího poklesu však nelze vyloučit. Zejména Meta Platforms se svým projektem virtuálního prostoru zatím investory moc nepřesvědčila. Jedno je tedy jisté, doba, kdy tyto firmy nabízely jen prudký růst hospodaření, definitivně skončila.

Stanislav Šulc: Co dělá šéf Facebooku tak špatně, že přišel o 100 miliard dolarů? Názory Mark Zuckerberg letos již zchudnul o neuvěřitelných 100 miliard dolarů, což je mnohem víc než veškeré příjmy českého státu za rok 2022. Sázky na budování virtuálního světa Metaverse se však nechce vzdát. Co dělá šéf Facebooku špatně? Stanislav Šulc Přečíst článek

Hlavním tématem pražské burzy byl znovu problém okolo tzv. „windfall tax“ u bank a energetických společností. Stále bylo ve hře možné zdanění již za rok 2022, což nebylo pro investory do ČEZu nebo KB či Erste zrovna příjemné. Piráti, ale nakonec stáhli svůj návrh na uplatnění mimořádné daně již v letošním roce. To mělo pozitivní vliv na růst akcií a např. ČEZ se vrátil trvaleji nad hladinu 800 korun za akcii.

Lukáš Kovanda: Akcie ČEZ citelně rostou, neboť Piráti „odpískali“ spornou zpětnou daň z mimořádných zisků Názory Akcie ČEZ dnes po začátku obchodování na pražské burze zareagovaly zřetelně pozitivně na výsledek včerejšího podvečerního sněmovního jednání. Akcie energetické společnosti momentálně přidávají oproti včerejší uzavírací hodnotě více než čtyři procenta. Svědčí jim zejména fakt, že Pirátská strana včera stáhla svůj požadavek na zavedení daně z mimořádných zisků platné zpětně už za letošní rok. Daň tak podle všeho bude platit až od roku 2023. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Rozpočet je prý krizový až válečný, a to se schodkem 295 miliardy korun na rok 2023. Zajímalo by mě, proč si stát může již v tomto „krizovém“ návrhu dovolit následující položky: slevy na jízdném (důchodci měly několik valorizací důchodů, což je výrazná kompenzace samo o sobě), podporu stavebního spoření, plošný růst platů i zaměstnanců veřejné správy (výdaj až 18 miliard korun). Na to vše si půjčujeme s rekordními úroky.

Z pohledu současné situace prostě nedává smysl, aby rostly výdaje jak za hluboké konjuktury a hledaly se pouze k tomu mimořádné příjmy. Vládní koalice svým počínáním veřejnosti vysílá signál, že umí nehospodárné rozpočty pouze kritizovat, ale v praxi je sama ráda tvoří, a spoustu svých voličů tím hluboce zklame. Rozhodně tedy platí, že „efekt západky“ populistických dárečků nastal se vším všudy. Ministr Stanjura uvažuje o rozpočtu zjevně stejně jako jeho předchůdce, něco vybrat, něco přerozdělit, něco si půjčit.