Aplikace vypočítá i kolik hmoždinek potřebujete na projekt. Technologie ve stavebnictví posilují

Rýsovací prkna stavebních projektantů již dávno nahradily počítače. Nyní se v kdysi konzervativním stavebnictví výrazně prosazují i mobilní aplikace. S pomocí chytrého mobilního telefonu si již i malý stavebník dokáže navrhnout celý dům.

Reklama

Nové aplikace a kalkulačky dokáží jednoduše navrhnout podlahy i izolační systémy. Vypočtou množství potřebného sádrokartonu, ale i hmoždinek. „Zdá se to jako prkotina, ale na přesnějším výpočtu počtu hmoždinek stavebník ušetří i nemalou částku, protože mu žádné nezbydou,” popisuje aplikaci malíř a sádrokartonář Milan Štrunc. Na základě charakteristiky budovy aplikace poradí i s výběrem vhodného tepelněizolačního materiálu. Program obsahuje minerální izolanty i ty z polystyrenu a jejich kombinace.

Šéf finského developera: Přestat stavět paneláky byla chyba. Díky pokroku mohou být dokonalé Reality Paneláky v Česku nemají dobrou pověst. Přesto je prefabrikace výhodná v mnoha ohledech. Dokáže výstavbu urychlit a také zkvalitnit. „Už nikdy žádný panelák nepostavit. Toto rozhodnutí z 90. let považují za špatné. Technologický proces od té doby urazil velký kus cesty,“ říká generální ředitel YIT Stavo, české odnože finské firmy YIT, Marek Lokaj. Petra Jansová, Dalibor Martínek Přečíst článek

Pro stavitele je také důležitý výpočet potřebného množství sádrokartonových desek a zvukových izolací. Navíc dokáže navrhnout i systém podlah včetně konkrétní krytiny. „Je to velice výhodné pro zhotovitele i investora. Rodina, která staví dům, si může vše vybrat a nechat navrhnout aplikací sama. My už to se zadavatelem jen konzultujeme, nabízíme možné úspory času i peněz. Je dobré, že díky kalkulačkám firem Rigips sádrokartony, Isover Izolace a Weber fasády získá stavebník přehled o cenách a produktech ” říká stavbyvedoucí Martin Nejedlý, jehož firma se věnuje jak výstavbě, tak rekonstrukcím rodinných domů. Všechny potřebné kalkulačky jsou zdarma, volně dostupné na internetu.

Rozhoduje zateplení

V posledních letech roste potřeba zateplení většiny stávajících staveb společně se zpřísněním požadavků na energeticky úsporné novostavby. Hlavně z důvodu zdražování energií. „Vlivem zpřísnění podmínek na zateplování budov se dnes již běžně setkáváme se systémy s tloušťkou izolantů 150 až 300 milimetrů. Nové požadavky zejména v oblasti zajištění požární bezpečnosti i pro systémy s velkou tloušťkou tepelné izolace způsobily, že na trh přicházejí nová řešení, která posouvají zateplování na novou kvalitativní úroveň,“ připomíná možnosti při zateplování Lucie Kuzmiaková, specialistka na komunikaci nadnárodní společnosti Saint-Gobain pro východní Evropu.

3D brýle v akci

Ke slovu se ve stavebnictví výrazněji hlásí i možnosti 3D brýlí, které například umožňují aktivní prohlídku navržené nemovitosti ještě před zahájením stavby. Díky rozšířené realitě se s celou budovou lépe seznámí nejen profesionálové, ale i majitelé objektů i další lidé mimo obor. Brýle totiž ukáží i to, co jinak zůstává skryté, ať už jde o elektrické rozvody, kabely, nebo jiné technické detaily. Výrazně se tak zjednoduší příprava projektu a posléze i stavba či reknstrukce objektu.

Nový stavební zákon je totální fiasko. Český přístup je děsivý, říká expertka na stavební právo Faltýnková Reality Chybí digitalizace, chybí prováděcí předpisy. Za pár měsíců, přesně od 1. července letošního roku, má v Česku začít platit nový stavební zákon. „Nevypadá to úplně optimisticky,“ říká Kristýna Faltýnková, advokátka kanceláře PRK Partners, která se stavebnímu právu věnuje. Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, který má nový klíčový předpis na starosti, však stále nehodil flintu do žita. A tvrdí, že vše dobře dopadne. Zatím je to spíš zmatek, tvrdí Faltýnková. Dalibor Martínek Přečíst článek

„Ještě nedávno probíhaly veškeré kontroly až po dokončení stavebních prací. Případné opravy pak byly zbytečně nákladné. Firmy ale pomalu přicházejí na to, že se jim vyplatí investovat do 3D technologie. Nejzajímavější je to pochopitelně pro stavební společnosti, architektonické ateliéry či projekční kanceláře, které se konečně nemusejí spoléhat jen na 2D zobrazení na počítači nebo na papíře. Předejdou tak většině chyb a celý proces zvládnou rychleji a levněji,” popisuje výhody modernizací Dana Halušková ze společnosti Valbek.

Nižší cena i rychlejší výstavba. I díky tomu si dřevostavby loni udržely zájem trhu Reality Poptávka po dřevostavbách zůstala loni v ČR meziročně stabilní, a to navzdory tomu, že stavební produkce klesala. Důvodem je, že se dřevostavby staví několikanásobně rychleji než tradiční stavby z cihel a oceli, a tím pádem je neovlivnil loňský nárůst cen stavebních materiálů a prací. Stagnovaly také průměrné ceny dřevěných hrubých staveb, zvedly se naopak ceny dřevěných staveb na klíč. Oproti předešlým rokům se loni zvýšil také zájem o stavbu veřejných budov ze dřeva. Tvrdí to ředitelka Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD) Lenka Trandová. ČTK Přečíst článek