Googlu hrozí další pokuta od EU. Tentokrát kvůli obchodu Play

Evropští antimonopolní regulátoři začali vyšetřovat obchod s aplikacemi Google Play. Oznámila to společnost Google s tím, že se zároveň odvolá proti rekordní pokutě 4,125 miliardy eur (přes 100 miliard ), kterou má v Evropské unii zaplatit za zneužití dominantního postavení na trhu u svého operačního systému Android. Google by tak kvůli praktikám obchodu Play mohl čelit další pokutě, uvedla agentura Reuters.

Od letošního května Evropská komise podle firmy vyšetřuje praktiky jejího virtuálního obchodu s aplikacemi Google Play. Podle srpnových informací agentury Reuters komise vyšetřuje, zda vývojáře aplikací poškozuje hrozba Googlu, že firma jejich aplikace z obchodu Google Play odstraní, pokud nebudou používat její platební systém.

Tribunál Soudního dvora Evropské unie v září z velké části potvrdil rozhodnutí Evropské komise (EK), že společnost Google zneužívala svůj operační systém Android k potlačení konkurence. Kvůli neshodě v jednom bodě však pokutu pro Google snížil o pět procent na 4,125 miliardy z původních 4,34 miliardy eur. „Připravujeme odvolání," uvedla dnes firma.

Komise Google za zneužití dominantního postavení na trhu u operačního systému Android pokutovala v roce 2018. Google podle komise od roku 2011 omezoval výrobce zařízení, která Android využíval. Google se bránil, že postupoval stejně jako nespočet jiných podniků, rozhodnutí EU podle něj neodpovídalo ekonomické realitě mobilních softwarových platforem.

Google od EK za posledních deset let dostal za porušování pravidel hospodářské soutěže už tři pokuty. Celková výše vyměřených sankcí přesáhla osm miliard eur. Loni Google prohrál soudní spor o pokutu 2,42 miliardy eur, kterou dostal od Evropské komise v červnu 2017 kvůli zvýhodňování vlastního srovnávače obchodních nabídek ve výsledcích internetového vyhledávání.

