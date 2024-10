Investice do umělé inteligence se Alphabetu vyplácejí, zatím

Čtvrtletní tržby americké technologické skupiny Alphabet, do které patří i firma Google, překonaly očekávání. I přes skvělou aktuální kondici by růst Alphabetu mohl být ovlivněn investicemi do AI, kde je v rámci tzv. 'závodů v AI' nutné vyvažovat výdaje s udržením ziskovosti.

Americká technologická skupina Alphabet, do které patří i firma Google, ve třetím čtvrtletí letošního roku zvýšila tržby meziročně o 15 procent na 88,268 miliardy dolarů (2,07 bilionu korun). Provozní zisk skupiny ve čtvrtletí meziročně vzrostl o 32 procent na 28,52 miliardy dolarů (668,6 miliardy korun). Firma to uvedla v dnešním oznámení. Tržby navíc překonaly očekávání analytiků, kteří podle dat společnosti LSEG v průměru očekávali zvýšení na 86,3 miliardy.

Akcie společnosti uzavřely úterní obchodování se ziskem 1,66 procenta. Po uzavření burzy a oznámení výsledků vykazovaly nárůst o další více než tři procenta.

Tržby cloudových služeb Goodle Cloud se zvýšily o 35 procent na 11,4 miliardy dolarů, mimo jiné díky zrychlenému růstu v oblastech infrastruktury pro umělou inteligenci (AI) a řešení generativní AI. „To je důležitý signál vzhledem k rostoucí konkurenci v oblasti cloudových řešení například u Amazonu nebo Microsoftu,“ sdělil analytik Portu Marek Pokorný.

Závody v AI

Příjmy z reklamy stouply z 59,65 miliardy na 65,85 miliardy dolarů. Z toho 49,38 miliardy dolarů tvoří příjmy z inzerce související s vyhledávacími a souvisejícími službami Googlu, zatímco dalších 8,9 miliardy dolarů vygenerovala reklama na video platformě YouTube.

Generální ředitel společnosti Sundar Pichai v konferenčním hovoru s investory uvedl, že investice do AI se Alphabetu vyplácejí. Tržby YouTube za poslední čtyři čtvrtletí přesáhly 50 miliard dolarů, dodal. Tržby z reklamy na platformě vzrostly o 12 procent na 8,92 miliardy dolarů.

„Na druhé straně se Alphabet stále potýká s tlaky v oblasti právních sporů, zejména antimonopolních vyšetřování, což může být rizikovým faktorem pro dlouhodobý růst. I přes skvělou aktuální kondici by růst Alphabetu mohl být ovlivněn investicemi do AI, kde je v rámci tzv. 'závodů v AI' nutné vyvažovat výdaje s udržením ziskovosti,“ dodal Pokorný.

