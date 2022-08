Americká pizza Italy neoslovila. Domino's v kolébce pizzy nasekal jen dluhy

Společnost Domino’s Pizza zaměřující se na rozvor pizzy po sedmi letech na italském trhu uzavřela všechny své pobočky. Její velkolepé plány na Apeninském poloostrově narazily na místní konkurenci.

Reklama

Anabáze amerického řetězce Domino v kolébce pizzy netrvala příliš dlouho. Italové zůstali věrní místním restauracím a americká verze jejich národního jídla jim k srdci příliš nepřirostla.

Poslední z 29 poboček se zavřela sedm let po vstupu na italský trh. Z velkolepých plánů se tak mnoho nenaplnilo. A zůstaly jen dluhy. Firma chtěla po celé Italii otevřít na 880 poboček. Podle posledních informací z konce roku 2020 kvůli tomu dlužila 10,6 milionu eur (přes 250 milionů korun).

Pražská Pizza Nuova je v padesátce nejlepších pizzerií v Evropě Enjoy Internetový gastronomický průvodce 50 Top Pizza zveřejnil žebříček nejlepších pizzerií mimo Itálii. Do výběru se dostala i pražská Pizza Nuova patřící do sítě Ambiente. Petra Jansová Přečíst článek

Za covidu rozváží každý

Americký řetězec vstoupil do Itálie v roce 2015 prostřednictvím franšízy se společností ePizza. Plánoval se odlišit poskytováním rychlé donáškové služby a americkými přísadami na pizze, a to včetně ananasu, který Italové na pizze příliš rádi nevidí.

Společnost ale narazila na tvrdou konkurenci místních restaurací. Ty během pandemie posílily nebo zaváděly donášku jídla, která do té doby nebývala tak úplně běžná. Buď se o to snažily vlastními silami nebo podepsaly smlouvy s donáškovými službami jako Deliveroo, Just Eat, či Glovo.

Reklama

„Naše problémy přičítáme výrazně zvýšené konkurenci na trhu s rozvozem jídla jak ze strany řetězců, tak rodinných restaurací,“ uvedla ePizza ve zprávě pro investory vydané společně s hospodářskými výsledky za čtvrté čtvrtletí roku 2021.

Pouze jeden produkt a špičková služba. Sázka na jedinečnost se v gastronomii vyplácí Enjoy Vsadit všechno na jeden produkt, tenhle riskantní krok se ukazuje být jedním z klíčových gastronomických trendů. Nespoléháte na to, že si u vás „vybere každý“, ale prodáváte jedinečnost, vymazlený produkt, ale i celou službu. Touhle cestou se vydal Roman Janeček, který před pár týdny otevřel butik s věnečky v Praze nedaleko Národního divadla. Darina Křivánková Přečíst článek

Společnosti ePizza na konci července vypršela soudní ochrana před věřiteli. A nyní na sebe podala návrh na insolvenci, uvedla agentura Bloomberg.

Přestože firma už utlumila své aktivity a minulý měsíc na svém webu přestala přijímat objednávky, bylo uzavření filiálek překvapením pro některé z jejích „věrných” zákazníků. Ti zaplavili sociální sítě řetězce s dotazy, proč jejich telefonáty nikdo nezvedá a online objednávky nefungují nebo proč jejich místní pobočka zůstává zavřená.

Když se novinářka rozhodně otevřít bistro: Každý má přece právo na výhled Enjoy Bistro Topinka má za sebou první měsíc fungování pod mým vedením. Jsme v černých číslech. Hurá! Sama sobě jsem ovšem vyplatila nejmenší odměnu ze všech. Pro jistotu. Zatím s čísly žongluju nepříliš obratně. Jsem unavená. Hodně unavená. Ale mám, co jsem chtěla. A navzdory únavě, jsem za ten měsíc ani vteřinu svého rozhodnutí pustit se do gastronomického dobrodružství nelitovala. Darina Křivánková Přečíst článek