Akvizice s účastí PPF. Polská InPost kupuje 30 procent v britské logistické firmě Menzies

Polská společnost InPost se dohodla na převzetí menšinového podílu v britské logistické firmě Menzies Distribution. Za 30procentní podíl zaplatí 49,3 milionu liber, v přepočtu 1,4 miliardy korun. Cílem akvizice je snaha o rychlou expanzi v regionu a uspokojení rostoucí poptávky spotřebitelů. Součástí transakce je i tříletá opce na odkup zbývajících 70 procent Menzies. V InPost vlastní podíl skupina PPF.

Přestože InPost v současné době nevidí bezprostřední potřebu získat celou Menzies, v určitém okamžiku o ní bude "vážně uvažovat", řekl finanční ředitel Adam Aleksandrowicz. Cena podle něj v tu chvíli bude téměř určitě jiná.

Menzies má jednu z největších doručovacích sítí v Británii zaměřených na urychlenou přepravu zásilek, tzv. time-critical. Je poskytovatelem logistických služeb s celostátní sítí více než 100 skladů, téměř každý den firma doručuje zásilky do více než 47 000 míst. Má zhruba 5000 zaměstnanců a 52 procent akcií v ní vlastní firma Endless LLP.

„Spojením sil s Menzies překonáme kapacitní omezení a zároveň tuto kapacitu posílíme a zvýšíme naši schopnost uspokojovat potřeby klientů,” dodal zakladatel a generální ředitel InPost Rafal Brzoska. Obě firmy jsou od letošního května v logistickém partnerství, koupě podílu jim umožní plně sladit své obchodní strategie.

PPF druhým největším akcionářem

InPost provozuje samoobslužné schránky pro vyzvednutí zboží a logistická centra pro internetové obchody, zejména v západní Evropě. PPF letos v květnu koupila v InPost podíl 16,75 procenta od firmy soukromého kapitálu Advent International, a stala se tak jejím druhým největším akcionářem po firmě Advent. Součástí dohody je opce pro PPF na nákup dalších 15 procent akcií InPost od Advent International.

Společnost InPost, jejíž akcie se obchodují na burze Euronext v Amsterodamu, byla založena v roce 1999 v Polsku. V současnosti působí v dalších osmi zemích západní Evropy - Belgii, Francii, Itálii, Lucembursku, Nizozemsku, Portugalsku, Španělsku a Británii. Provozuje více než 29 000 výdejních schránek pro zákazníky e-shopů a buduje centra pro skladování a distribuci zásilek, jejichž služby poskytuje internetovým obchodům.

