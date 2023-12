PPF Renáty Kellnerové bude vozit balíky v Polsku

Skupina PPF už vlastní víc než pětinu polské obměny české Zásilkovny ale mnohem větší.

Skupina PPF české miliardářky Renáty Kellnerové získá od společnosti Advent International další pětiprocentní podíl v polské společnosti InPost, která provozuje samoobslužné schránky pro vyzvednutí zboží a logistická centra pro internetové obchody zejména v západní Evropě. Firma to oznámila na svém webu. Nyní už má PPF v InPostu 21,71 procenta.

Cena činila 10,50 eura za akcii, tedy 255,70 koruny za akcii. Advent International navíc souhlasila s tím, že poskytne PPF opci na nákup dalšího desetiprocentního podílu. Tato opce nahrazuje stávající opci, kterou skupina PPF oznámila letos 26. května.

InPost, kótovaná na burze Euronext v Amsterdamu, nyní působí vedle svého domovského trhu v Polsku také v osmi západoevropských zemích, včetně Francie a Velké Británie. Spravuje přibližně 33 tisíc samoobslužných výdejních schránek pro zákazníky e-shopů a v rámci logistických řešení buduje centra pro skladování a distribuce zásilek, jejichž služby poskytuje internetovým obchodníkům.

„Od doby, kdy se PPF stala akcionářem InPostu, společnost úspěšně pokračuje v dalším rozvoji svého byznysu a vykazuje pozitivní finanční výsledky. Jsme rádi, že můžeme nyní zvýšit náš podíl ve společnosti, protože pevně věříme ve strategii její celoevropské expanze a oceňujeme úsilí managementu InPostu o udržitelný dlouhodobý růst,“ uvedl šéf investic PPF Didier Stoessel.

„Za letošní rok se očekává, že InPostu vzrostou tržby meziročně o 36,5 procenta, zatímco příští rok by to mělo být o pětinu,“ řekl analytik XTB Tomáš Cverna. Vysoký očekávaný růst se propisuje i do ocenění akcií firmy. Akcie InPostu na amsterdamské burze letos podle něj zaznamenaly výbornou výkonnost, když si od začátku roku připsaly téměř 40 procent. „Navýšení podílu v InPostu zapadá do strategie PPF získat podstatný podíl na službách kolem e-commerce. Naplňují tak heslo z Divokého západu: 'Když je zlatá horečka, prodávej lopaty',“ doplnil analytik Capitalinked.com Radim Dohnal.

Skupina PPF podniká ve 25 zemích. Investuje do řady odvětví, od finančních služeb přes telekomunikace, média, biotechnologie, nemovitosti až po strojírenství. PPF působí v Evropě, Asii a Severní Americe. Skupina vlastní aktiva 40,1 miliardy eur a zaměstnává celosvětově 70 tisíc lidí.