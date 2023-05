Brusel chce sjednotit půl století starý celní systém v EU. Země by měly ušetřit desítky miliard

Evropská komise (EK) chce sjednotit celní systém Evropské unie a omezit administrativu spojenou s rostoucím počtem přeshraničních internetových nákupů. Unijní exekutiva navrhla reformu celních pravidel EU, která počítá s vytvořením společného úřadu a datového systému, jež by měl nahradit celní infrastrukturu v členských státech.

Komise odhaduje, že by to mohlo členským zemím snížit náklady až o dvě miliardy eur (47,3 miliardy korun). Součástí návrhu je také zavedení cel pro nejlevnější zboží, které je dosud od jejich platby osvobozeno. Aby plán komise začal platit v praxi, musí jej nejprve schválit členské země a Evropský parlament.

Půl století starý systém

Celní unie funguje v rámci evropského bloku již od jeho vzniku před více než půlstoletím, podle komise však i s ohledem na elektronické obchodování nastal čas na její proměnu. V současnosti musejí dovozci řešit celní formality s úřady jednotlivých zemí, které často používají různé systémy.

„Tato dalekosáhlá reforma sníží podnikům byrokracii a náklady na dodržování předpisů, občanům EU přinese větší transparentnost a jistotu při nakupování online a celním orgánům umožní zavést jednodušší a inovativní postupy," prohlásil dnes eurokomisař pro ekonomiku Paolo Gentiloni.

Součástí návrhu je zavedení cel pro zboží s nižší hodnotou než 150 eur, které je dosud od cel osvobozeno. Podle komise toho často zneužívali podvodníci, kteří až u 65 procent zásilek v této bezcelní kategorii uváděli nižší cenu, aby se vyhnuli placení cel.

Brusel plánuje, že jednotné datové centrum začne pro zásilky z internetových obchodů fungovat od roku 2028. Ostatní dovozci jej budou moci dobrovolně začít využívat v roce 2032. Povinným by se mělo jeho využívání stát v roce 2038.

