Akcionáři Twitteru jsou pro převzetí Muskem, který už ale nemá zájem. O transakci rozhodne soud

Akcionáři americké internetové společnosti Twitter v úterý schválili převzetí firmy miliardářem Elonem Muskem za 44 miliard dolarů (zhruba 1,1 bilionu Kč), píše agentura Reuters. Musk se však v létě rozhodl od dohody o převzetí odstoupit, takže o osudu transakce bude muset rozhodnout soud.

Musk se na koupi Twitteru dohodl letos v dubnu. V červenci však oznámil, že se rozhodl dohodu ukončit, protože mu firma neposkytla údaje ohledně falešných a spamových účtů na své stejnojmenné sociální síti. Společnost Twitter následně Muska zažalovala. Obvinila ho z porušení podmínek dohody a požádala soud, aby nařídil dokončení transakce za sjednanou cenu.

Musk podal protižalobu a požaduje, aby mu soud kvůli údajnému porušení podmínek Twitterem umožnil odstoupit od dohody bez zaplacení sjednaného poplatku ve výši jedné miliardy dolarů. Soudní řízení by mělo začít na podzim.

V srpnu Musk své argumenty pro zrušení dohody rozšířil o tvrzení bývalého šéfa bezpečnosti Twitteru Peitera Zatka, že podnik upřednostňuje růst počtu uživatelů před omezováním spamu a poskytuje nepravdivé informace o svém kybernetickém zabezpečení.

Zatko při slyšení před právním výborem amerického Senátu uvedl, že sociální síť Twitter má slabou kybernetickou ochranu, nedokáže kontrolovat miliony podvodných účtů a poskytnout ochranu soukromí. Zatko řídil bezpečnostní oddělení firmy, dokud nebyl letos propuštěn. V červenci zahájil kampaň, v níž informuje o nedostatcích ve firmě. Popsal ji jako chaotickou, neřízenou a laxně bojující proti spamům.

Společnost Twitter označuje Muskovy důvody pro zrušení dohody za pouhé záminky; jeho postup podle ní souvisí spíše s poklesem ceny akcií na burze. Podle dohody by měl Musk za každou akcii Twitteru zaplatit 54,20 dolaru. Pondělní obchodování na burze přitom cena akcií Twitteru uzavřela na 41,41 dolaru.

Musk je šéfem automobilky Tesla a nejbohatším člověkem na světě. Podle indexu miliardářů, který sestavuje agentura Bloomberg, dosahuje aktuální hodnota jeho majetku 265 miliard dolarů (zhruba 6,5 bilionu korun).