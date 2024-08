Akcionáři kvůli globálnímu výpadku počítačových systémů žalují firmu CrowdStrike

Americká kyberbezpečnostní firma CrowdStrike se stala terčem žaloby ze strany vlastních akcionářů v souvislosti s globálním výpadkem počítačových systémů, který byl důsledkem chybné aktualizace jejího softwaru. Žaloba firmu viní z poskytování nepravdivých a zavádějících informací o testování softwaru. Poukazuje rovněž na výrazný pokles ceny akcií podniku v reakci na výpadek počítačových systémů.

Chybná aktualizace bezpečnostního softwaru firmy CrowdStrike na operačních systémech Windows od Microsoftu způsobila 19. července výpadek milionů počítačů a vyvolala chaos po celém světě. Žaloba mimo jiné upozorňuje, že cena akcií firmy CrowdStrike za 12 dnů po tomto incidentu klesla zhruba o třetinu, což snížilo tržní hodnotu podniku o 25 miliard dolarů (zhruba 588 miliard korun).

Společnost CrowdStrike podle žaloby oklamala investory, když je přesvědčila, že aktualizace jejího softwaru procházejí dostatečným testováním. Žaloba požaduje blíže nespecifikované odškodné pro investory, kteří vlastnili akcie firmy CrowdStrike v období od loňského 29. listopadu do letošního 29. července, píše BBC.

Letiště i banky

Žaloba poukazuje například na březnové prohlášení šéfa podniku George Kurtze, že software firmy je "ověřený, otestovaný a certifikovaný". Společnost CrowdStrike obvinění vznesená v žalobě odmítla. „Domníváme se, že tato kauza je neopodstatněná, a budeme firmu důrazně bránit," uvedla.

Výpadek počítačových systémů způsobený chybnou aktualizací softwaru společnosti CrowdStrike narušil aktivity řady podniků po celém světě, včetně leteckých společností a bank. Problémy se objevily také například na pražském Letišti Václava Havla.

