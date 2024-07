Svět čelí masivnímu výpadku služeb Microsoftu. Problémy mají banky, letiště i burzy i televize

Nebývale rozsáhlý výpadek online služeb Microsoftu v pátek postihl země od Spojených států, přes Británii po Japonsko či Nový Zéland.

Mezi zasaženými firmami jsou McDonalds, United Airlines, londýnská burza LSE, Letiště Václava Havla a mnohé další.

V Japonsku McDonalds pozastavil provoz hned třetiny svých tamních restaurací. V Británii televizní stanice Sky nemohla kvůli výpadkům dnes ráno živě vysílat.

Výpadek ochromil burzu

Situace může mít dnes závažný dopad na trhy po celém světě. Výpadek na burzách negativně ovlivňuje profesionální obchodníky s derivátovými kontrakty nebo tvůrce trhu, neboť se mohou potýkat s nedostatkem likvidity, jež znemožní naceňování či provádění zajišťovacích operací u existujících investic.

Akcie londýnské burzy v reakci klesají.

Oslabují také akcie Microsoftu nebo společnosti CrowdStrike, jejíž kyberbezpečnostní software je středobodem výpadku. CrowdStrike potvrdila, že právě počítače s jejím softwarem čelí výpadkům, při nichž operační systém Microsoft Windows náhle „padá“.

První výpadky se objevily v USA včera večer a týkaly se služeb Microsoftu Azure a 365. Některé letecké společnosti v USA proto v reakci uzemnily své lety a tedy pozastavují provoz. Týká se to i těch největších, jako jsou United Airlines, Delta Airlinies či American Airlines.

Problémům čelí také pražské Letiště Václava Havla, které zaznamenává výpadek odbavovacího systému.

